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الجيش الإسرائيلي: تصفية قيادي في "حماس" مسؤول عن تهريب السلاح عبر معبر رفح

الجيش الإسرائيلي: تصفية قيادي في "حماس" مسؤول عن تهريب السلاح عبر معبر رفح

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل "قيادي بارز" في حركة حماس الفلسطينية، خلال عملية عسكرية في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة، واصفًا إياه بأنه "أحد... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T19:29+0000

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ووفقا لبيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فإن المُستَهدَف يُدعى "محمد العمور، وكان يشغل منصب مسؤول رصيف البضائع في معبر رفح"، حيث اتهمه الجيش الإسرائيلي بإدارة "مئات عمليات تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية إلى قطاع غزة"، ما أسهم، حسب البيان، في "تعزيز القدرات العسكرية لحماس".وأضاف البيان أن العمور لعب "دورا مركزيا على مدار سنوات في تهريب الأسلحة إلى داخل القطاع"، مشيرًا إلى أنه "أشرف على عمليات التهريب بالتعاون مع آخرين". كما اتهمه باستغلال منصبه في معبر رفح لتمرير "معدات عسكرية ووسائل قتالية لدعم حماس".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ بالتعاون مع جهاز الـ"شاباك" وهيئة الاستخبارات العسكرية، عمليات استهدفت عناصر من وحدة الـ"كوماندوز" البحري التابعة لـ"حماس"، أسفرت عن مقتل 6 أفراد يعتبرون من "قياداته البارزة"، على حد قوله.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، أن "العمليات جرت خلال الأشهر الأخيرة، بمشاركة قوات من سلاح البحرية وقيادة المنطقة الجنوبية، ضمن إطار الحرب المستمرة ضد القدرات البحرية للحركة".وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي أن "المستهدفين كانوا يخططون لشن هجمات عبر البحر ضد أهداف داخل إسرائيل، خلال حرب "السيوف الحديدية"، مشيرًا إلى أن بعضهم شارك في التحضير لهجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على حد قوله.ومنذ 7 أكتوبر 2023، تسببت الحرب على قطاع غزة، بمقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 135 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة، في 3 يوليو/ تموز 2025، بينهم أكثر من 6 آلاف قتيل ونحو 23 ألف مصاب، منذ استئناف الحرب في 18 مارس/ آذار 2025.

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