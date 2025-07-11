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وزير الدفاع الروسي يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "دنيبر" ... فيديو
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https://sarabic.ae/20250711/سنهاجم-بقوة-شديدة-جدا-تحذير-خطير-من-الجيش-الإسرائيلي-لسكان-هذه-المناطق-في-غزة-1102599938.html
"سنهاجم بقوة شديدة جدا"... تحذير خطير من الجيش الإسرائيلي لسكان هذه المناطق في غزة
"سنهاجم بقوة شديدة جدا"... تحذير خطير من الجيش الإسرائيلي لسكان هذه المناطق في غزة
سبوتنيك عربي
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تحذيرا عاجلا لسكان منطقتي "بلوك 783 و784" في مدينة غزة، مطالباً بإخلائهما فوراً، تمهيداً لشن هجوم واسع على المنطقة. 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T13:58+0000
2025-07-11T13:58+0000
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وأوضح المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيانه، أن هذا التحرك يأتي ردا على ما وصفه باستخدام حركة "حماس" الفلسطينية للمناطق المدنية في تنفيذ "أنشطة إرهابية"، محمّلا الحركة المسؤولية الكاملة عن معاناة السكان.وأكد الجيش الإسرائيلي في البيان، أن الهجوم سيكون "بقوة شديدة جدا"، داعياً المدنيين إلى مغادرة المنطقة فورا حفاظا على سلامتهم.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صرح بأنه يأمل في التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة، والإفراج عن المزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية.جاء ذلك في مقابلة لنتنياهو مع وسائل إعلام أمريكية، بعد يوم من تصريح مسؤول إسرائيلي كبير لصحفيين في واشنطن، بأن "التوصل إلى اتفاق قد يستغرق أسبوعًا أو أسبوعين، وليس مسألة أيام".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 مايو/ أيار الماضي، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة، أطلق عليه اسم عملية "عربات جدعون"، شملت شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع بهدف تحقيق أهداف الحرب بما فيها "تحرير المحتجزين الإسرائيليين وهزيمة حركة حماس"، ودفع السكان المدنيين إلى منطقة أصغر في الجنوب.وقرر نتنياهو، في 18 مايو الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبًا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة، قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250711/ليرفع-العدد-إلى-890-قتيلا-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-قائد-في-غولاني-جنوبي-غزة-1102577506.html
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غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"سنهاجم بقوة شديدة جدا"... تحذير خطير من الجيش الإسرائيلي لسكان هذه المناطق في غزة

13:58 GMT 11.07.2025
© AP Photo / Ariel Schalitدبابات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة
دبابات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تحذيرا عاجلا لسكان منطقتي "بلوك 783 و784" في مدينة غزة، مطالباً بإخلائهما فوراً، تمهيداً لشن هجوم واسع على المنطقة.
وأوضح المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيانه، أن هذا التحرك يأتي ردا على ما وصفه باستخدام حركة "حماس" الفلسطينية للمناطق المدنية في تنفيذ "أنشطة إرهابية"، محمّلا الحركة المسؤولية الكاملة عن معاناة السكان.
وأكد الجيش الإسرائيلي في البيان، أن الهجوم سيكون "بقوة شديدة جدا"، داعياً المدنيين إلى مغادرة المنطقة فورا حفاظا على سلامتهم.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صرح بأنه يأمل في التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة، والإفراج عن المزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية.
جاء ذلك في مقابلة لنتنياهو مع وسائل إعلام أمريكية، بعد يوم من تصريح مسؤول إسرائيلي كبير لصحفيين في واشنطن، بأن "التوصل إلى اتفاق قد يستغرق أسبوعًا أو أسبوعين، وليس مسألة أيام".
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ليرفع العدد إلى 890 قتيلا.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد في "غولاني" جنوبي غزة
05:29 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 مايو/ أيار الماضي، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة، أطلق عليه اسم عملية "عربات جدعون"، شملت شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع بهدف تحقيق أهداف الحرب بما فيها "تحرير المحتجزين الإسرائيليين وهزيمة حركة حماس"، ودفع السكان المدنيين إلى منطقة أصغر في الجنوب.
وقرر نتنياهو، في 18 مايو الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبًا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة، قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.
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