https://sarabic.ae/20250706/إعلام-إسرائيلي-يكشف-شرط-نتنياهو-لإنهاء-الحرب-في-قطاع-غزة-1102397504.html

إعلام إسرائيلي يكشف شرط نتنياهو لإنهاء الحرب في قطاع غزة

إعلام إسرائيلي يكشف شرط نتنياهو لإنهاء الحرب في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسليئيل... 06.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-06T05:21+0000

2025-07-06T05:21+0000

2025-07-06T05:21+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "نتنياهو أوضح لسموتريتش وبن غفير، أن إسرائيل لن تنهي الحرب في غزة دون نزع السلاح من القطاع"، وذلك تزامنًا مع الأنباء التي تتحدث عن قرب الاتفاق على صفقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس السبت، أن التعديلات التي اقترحتها حركة حماس، على مقترح وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية، "غير مقبولة"، لكنها أكدت في الوقت ذاته استعدادها لمواصلة المفاوضات في الدوحة.وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "التغييرات التي تريد "حماس" إدخالها على الاقتراح القطري، وصلتنا الليلة الماضية، وهي غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل".من جانبها، أكدت حركة حماس الفلسطينية، أن "جميع الفصائل والقوى الفلسطينية رحبت برد الحركة على المقترح المطروح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مشيرة إلى أنها أجرت سلسلة اتصالات واسعة مع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية للتنسيق والتشاور حول الرد على ورقة الإطار الخاصة بإنهاء الحرب وآليات تنفيذها قبل تسليمه للوسطاء.وكانت حركة حماس، قد أعلنت الجمعة الماضية، أنها سلمت ردًا "اتسم بالإيجابية" على مقترح الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، عن "مقترح نهائي" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في القطاع.وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقتذاك، إنه "أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وبالمقابل، حمّلت حركة حماس نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وقرر نتنياهو، في 18 مايو الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبًا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.

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