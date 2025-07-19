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متحدث الأونروا لـ"سبوتنيك": غزة تعيش كارثة المجاعة وكل المواد الإغاثية نفدت
متحدث الأونروا لـ"سبوتنيك": غزة تعيش كارثة المجاعة وكل المواد الإغاثية نفدت
سبوتنيك عربي
كشف الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عن الوضع الإنساني والإغاثي الكارثي في قطاع غزة. 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T19:17+0000
2025-07-19T19:17+0000
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وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك": "لم يعد هناك أي شيء في غزة، كل المواد نفدت، حتى ما كان موجودا بنسبة ضئيلة لدى بعض التجار نفد تماما.وأكد أن المنظمات الإنسانية لا توزع مواد غذائية، حجم ما دخل من مساعدات منذ 17 مايو/أيار الماضي، وحتى الآن إلى قطاع غزة بعيدا عن منظمة غزة الإنسانية، 10 آلاف طن فقط، نحو 500 شاحنة، وهو ما يُدخل في يوم واحد.ووصف أبو حسنة الوضع الإنساني للأطفال في القطاع بـ "المأساوي"، مؤكدا أن نصف سكان غزة من الأطفال، ومعظمهم يعانون من مستويات مختلفة من سوء التغذية، وعشرات الآلاف منهم يعانون من مستويات حادة من سوء التغذية.ومضى قائلا: "انهيار كبير في العمليات الإنسانية بقطاع غزة، على المستوى الإغاثي والصحي والمياه ومستوى الصرف الصحي، وقدرة المواطن الغزي على التحمل ضعفت، والحصانة الموجودة لديهم لمقاومة الأمراض تلاشت تماما، لاحظنا انتشارا كبيرا لأمراض الكبد الوبائية، والالتهاب السحائي، والأمراض المعوية، المياه ملوثة بالكامل، وهناك انعدام للأمن الغذائي".وفيما يتعلق بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، قال إن "هذه المنظمة ليس لها علاقة بالعمل الإنساني، مجموعة من العسكريين المتقاعدين، أقاموا 4 نقاط من الأسلاك الشائكة، بدلا من 400 نقطة كان يديرها الآلاف من موظفي الأونروا، يدعون الناس للحضور لتسلم المساعدات ثم يُقتلون وهم ينتظرون أو ذاهبون أو عائدون، كل عمليات التوزيع التابعة لهم تستمر دقائق، المواد الغذائية تُلقى على الأرض، 0.5% من يستطيع الحصول على المواد الغذائية، لم تساعد المنظمة في مواجهة حالة المجاعة في قطاع غزة، والأونروا والأمم المتحدة لا علاقة لها بهذه المنظمة ولن تتعاون معها".وحذرت وزارة الصحة في غزة، أمس الجمعة، من تزايد حالات الإعياء الشديد الناجمة عن الجوع، خاصة بين الأطفال وكبار السن، الذين يصلون إلى أقسام الطوارئ بأعداد غير مسبوقة.وأشارت الوزارة إلى أن المئات يواجهون خطر الموت بسبب النقص الحاد في الغذاء، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب كارثة إنسانية.وفي وقت سابق من اليوم السبت، قُتل 25 فلسطينيا برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام محلية.وذكرت مصادر فلسطينية محلية أن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار بكثافة على حشود من المواطنين المجوّعين قرب مركز توزيع مساعدات تديره شركة أمريكية إسرائيلية، ما أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".فيما أفادت قناة "الأقصى" الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم، بأن أكثر من 100 شخص أصيبوا في استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات بجنوب خان يونس جنوبي القطاع.وقال عاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن "تواصل الأعمال العدائية وسقوط وفيات كان يمكن تفاديها، إلى جانب نقص الوقود والنزوح، يرسخ حالة من الحرمان الجماعي في غزة".وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن "إسرائيل أصدرت أمر نزوح جديدا يشمل أجزاء من شمالي القطاع، وسط تقارير مقلقة عن حالات سوء تغذية بين الأطفال والبالغين في المستشفيات، مع شح في الموارد لعلاجهم".وأشار المكتب إلى أن حركة المساعدات الإنسانية داخل غزة ما تزال تواجه قيودا شديدة، حيث لم يُسمح سوى بـ7 من أصل 13 محاولة لنقل عمال الإغاثة والإمدادات عبر التنسيق مع السلطات الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20250719/أونروا-المخزون-الغذائي-يكفي-غزة-3-أشهر-لكنه-عالق-بسبب-إغلاق-المعابر-1102826704.html
https://sarabic.ae/20250715/وزير-إسرائيلي-قررنا-قطع-الماء-والكهرباء-عن-مكاتب-الأونروا-1102702938.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة

متحدث الأونروا لـ"سبوتنيك": غزة تعيش كارثة المجاعة وكل المواد الإغاثية نفدت

19:17 GMT 19.07.2025
© AP Photoوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
© AP Photo
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كشف الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عن الوضع الإنساني والإغاثي الكارثي في قطاع غزة.
وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك": "لم يعد هناك أي شيء في غزة، كل المواد نفدت، حتى ما كان موجودا بنسبة ضئيلة لدى بعض التجار نفد تماما.

وأكد أن المنظمات الإنسانية لا توزع مواد غذائية، حجم ما دخل من مساعدات منذ 17 مايو/أيار الماضي، وحتى الآن إلى قطاع غزة بعيدا عن منظمة غزة الإنسانية، 10 آلاف طن فقط، نحو 500 شاحنة، وهو ما يُدخل في يوم واحد.

ووصف أبو حسنة الوضع الإنساني للأطفال في القطاع بـ "المأساوي"، مؤكدا أن نصف سكان غزة من الأطفال، ومعظمهم يعانون من مستويات مختلفة من سوء التغذية، وعشرات الآلاف منهم يعانون من مستويات حادة من سوء التغذية.
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
"أونروا": المخزون الغذائي يكفي غزة 3 أشهر لكنه عالق بسبب إغلاق المعابر
أمس, 15:23 GMT
ومضى قائلا: "انهيار كبير في العمليات الإنسانية بقطاع غزة، على المستوى الإغاثي والصحي والمياه ومستوى الصرف الصحي، وقدرة المواطن الغزي على التحمل ضعفت، والحصانة الموجودة لديهم لمقاومة الأمراض تلاشت تماما، لاحظنا انتشارا كبيرا لأمراض الكبد الوبائية، والالتهاب السحائي، والأمراض المعوية، المياه ملوثة بالكامل، وهناك انعدام للأمن الغذائي".
وأوضح أن المئات يتساقطون في الطرقات بسبب غياب المواد الغذائية، حيث تعيش غزة مجاعة حقيقية وكارثية.
وفيما يتعلق بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، قال إن "هذه المنظمة ليس لها علاقة بالعمل الإنساني، مجموعة من العسكريين المتقاعدين، أقاموا 4 نقاط من الأسلاك الشائكة، بدلا من 400 نقطة كان يديرها الآلاف من موظفي الأونروا، يدعون الناس للحضور لتسلم المساعدات ثم يُقتلون وهم ينتظرون أو ذاهبون أو عائدون، كل عمليات التوزيع التابعة لهم تستمر دقائق، المواد الغذائية تُلقى على الأرض، 0.5% من يستطيع الحصول على المواد الغذائية، لم تساعد المنظمة في مواجهة حالة المجاعة في قطاع غزة، والأونروا والأمم المتحدة لا علاقة لها بهذه المنظمة ولن تتعاون معها".
وحذرت وزارة الصحة في غزة، أمس الجمعة، من تزايد حالات الإعياء الشديد الناجمة عن الجوع، خاصة بين الأطفال وكبار السن، الذين يصلون إلى أقسام الطوارئ بأعداد غير مسبوقة.
وأشارت الوزارة إلى أن المئات يواجهون خطر الموت بسبب النقص الحاد في الغذاء، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب كارثة إنسانية.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، قُتل 25 فلسطينيا برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام محلية.
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15 يوليو, 13:51 GMT
وذكرت مصادر فلسطينية محلية أن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار بكثافة على حشود من المواطنين المجوّعين قرب مركز توزيع مساعدات تديره شركة أمريكية إسرائيلية، ما أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
فيما أفادت قناة "الأقصى" الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم، بأن أكثر من 100 شخص أصيبوا في استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات بجنوب خان يونس جنوبي القطاع.
وتابعت أن "إسرائيل تحاصر آلاف الفلسطينيين من منتظري المساعدات في شارع 'الطينة' جنوب خان يونس بغزة".
وقال عاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن "تواصل الأعمال العدائية وسقوط وفيات كان يمكن تفاديها، إلى جانب نقص الوقود والنزوح، يرسخ حالة من الحرمان الجماعي في غزة".
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن "إسرائيل أصدرت أمر نزوح جديدا يشمل أجزاء من شمالي القطاع، وسط تقارير مقلقة عن حالات سوء تغذية بين الأطفال والبالغين في المستشفيات، مع شح في الموارد لعلاجهم".
وأشار المكتب إلى أن حركة المساعدات الإنسانية داخل غزة ما تزال تواجه قيودا شديدة، حيث لم يُسمح سوى بـ7 من أصل 13 محاولة لنقل عمال الإغاثة والإمدادات عبر التنسيق مع السلطات الإسرائيلية.
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