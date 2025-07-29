https://sarabic.ae/20250729/إعلام-حماس-تعرض-مقترح-نموذج-حزب-الله-لحكم-غزة-بعد-الحرب-1103174911.html
إعلام: "حماس" تعرض مقترح "نموذج حزب الله" لحكم غزة بعد الحرب
إعلام: "حماس" تعرض مقترح "نموذج حزب الله" لحكم غزة بعد الحرب
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن حركة "حماس" طرحت مقترحا جديدا لإدارة قطاع غزة يشبه نموذج "حزب الله" في لبنان. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت القناة الإسرائيلية "i24 news"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحركة الفلسطينية ترفض الخروج من القطاع أو نفي قياداتها، مضيفة أن "حماس" أرسلت عرضها الجديد بشكل رسمي إلى مصر.وأوضحت القناة أنه "رغم التوتر الأخير مع القاهرة بعد خطاب القيادي خليل الحية الذي دعا لفتح معبر رفح، رغم أنه لم يغلق فعليا، فإن الحركة أرسلت عرضها إلى القاهرة".وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن المقترح تدعمه قيادات بارزة في الحركة، على رأسهم خليل الحية ومحمد درويش، وقد طالبت الحركة بدعم تركي وقطري لهذا الطرح الجديد.وأشارت إلى أن "الرسالة التي تلقتها القاهرة من حماس تضمنت استعدادا لتشكيل هيئة فلسطينية تتولى إدارة القطاع، وهو اقتراح كانت مصر قد ناقشته سابقا مع الفصائل الفلسطينية، إلا أن الخلافات ظلت قائمة بشأن تفاصيل التنفيذ".وبحسب ما جاء في رسالة "حماس"، ترفض الحركة الفلسطينية أي بند ينص على نفي قياداتها أو عناصرها من القطاع، فيما تتمسك بوجود "قوة مسلحة" فيه، رغم إعلانها الاستعداد للتنسيق الفوري بشأن إدارة قطاع غزة، دون توضيح الدور الذي ستؤديه الحركة ضمن هذا التشكيل الأمني.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حتى يوليو/تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة هناك.
https://sarabic.ae/20250729/إعلان-نيويورك-يجب-تشكيل-لجنة-انتقالية-للعمل-في-غزة-تحت-مظلة-السلطة-بعد-وقف-إطلاق-النار---عاجل-1103173868.html
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غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, مصر
غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, مصر
إعلام: "حماس" تعرض مقترح "نموذج حزب الله" لحكم غزة بعد الحرب
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن حركة "حماس" طرحت مقترحا جديدا لإدارة قطاع غزة يشبه نموذج "حزب الله" في لبنان.
وذكرت القناة الإسرائيلية "i24 news"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحركة الفلسطينية ترفض الخروج من القطاع أو نفي قياداتها، مضيفة أن "حماس" أرسلت عرضها الجديد بشكل رسمي إلى مصر.
وأوضحت القناة أنه "رغم التوتر الأخير مع القاهرة بعد خطاب القيادي خليل الحية الذي دعا لفتح معبر رفح، رغم أنه لم يغلق فعليا، فإن الحركة أرسلت عرضها إلى القاهرة".
وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن المقترح تدعمه قيادات بارزة في الحركة، على رأسهم خليل الحية ومحمد درويش، وقد طالبت الحركة بدعم تركي وقطري لهذا الطرح الجديد.
وأشارت إلى أن "الرسالة التي تلقتها القاهرة من حماس تضمنت استعدادا لتشكيل هيئة فلسطينية تتولى إدارة القطاع، وهو اقتراح كانت مصر قد ناقشته سابقا مع الفصائل الفلسطينية، إلا أن الخلافات ظلت قائمة بشأن تفاصيل التنفيذ".
وبحسب ما جاء في رسالة "حماس"، ترفض الحركة الفلسطينية أي بند ينص على نفي قياداتها أو عناصرها من القطاع، فيما تتمسك بوجود "قوة مسلحة" فيه، رغم إعلانها الاستعداد للتنسيق الفوري بشأن إدارة قطاع غزة
، دون توضيح الدور الذي ستؤديه الحركة ضمن هذا التشكيل الأمني.
ولفتت القناة إلى أن "هذا العرض، بصيغته الحالية، مرفوض من الولايات المتحدة قبل إسرائيل، خاصة أن واشنطن كانت قد طرحت رؤية لما بعد الحرب تستبعد كليا أي دور لحماس، وتشترط نزع سلاحها كجزء من التسوية".
ويعاني سكان قطاع غزة
من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حتى يوليو/تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة هناك.