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https://sarabic.ae/20250730/الكابينت-الإسرائيلي-ناقش-ضم-مناطق-في-غزة-إذا-لم-يتم-التوصل-إلى-اتفاق-مع-حماس-1103207700.html
الكابينت الإسرائيلي ناقش ضم مناطق في غزة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حماس
الكابينت الإسرائيلي ناقش ضم مناطق في غزة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حماس
سبوتنيك عربي
اجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، مساء الأربعاء، لبحث تطورات اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T21:50+0000
2025-07-30T21:50+0000
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "اجتماع الكابينت مساء اليوم عُقد في ظل أجواء من التشاؤم حيال مسار المفاوضات".ونقلت القناة عن مصدر سياسي مطّلع على تفاصيل المفاوضات قوله إن "فرصة التوصل إلى اتفاق تتضاءل الآن"، وإن "إسرائيل لن تصبر طويلًا".وأوضح المصدر أن "حماس متمسكة برفضها، وتستمر في اتباع رغباتها، ولا تربطها صلة بالواقع"، وأكد أنه "تم تبليغ حماس أنه في غضون أيام قليلة، وفي حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات، سيزيد الجيش الإسرائيلي الضغط العسكري على قطاع غزة".وأضاف المصدر بالقول إن:وكانت إسرائيل قد أبلغت الوسطاء الليلة، بموقفها بشأن رد حماس على الخطة، حيث أعربت إسرائيل عن رفضها لمطلب حماس بالانسحاب من محور فيلادلفيا ومحيطه، بدعوى أن هذه الخطوة قد تُضعف القدرة على حماية التجمعات السكانية الجنوبية.واستؤنفت في الآونة الأخيرة محادثات وجهود نشطة من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.وتضمن الاقتراح المطروح هدنة مدتها 60 يومًا تشمل وقف القتال وتبادلًا جزئيًا للأسرى والمحتجزين، ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب.إلا أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أعلن في 24 تموز/يوليو الجاري، تعثّر الجولة الأخيرة من المحادثات غير المباشرة بين حركة "حماس" وإسرائيل التي كانت تجري في الدوحة، وقرر سحب الوفد الأمريكي من مفاوضات غزة للتشاور، متهمًا حركة حماس بعدم الرغبة في التوصل لوقف إطلاق النار بالقطاع.من جانبها، عبّرت حركة "حماس" عن استغرابها من تصريحات ويتكوف تجاه موقف الحركة، مؤكدة حرصها على استكمال المفاوضات، والتوصّل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250730/ملك-الأردن-كارثة-غزة-تفوق-أي-شيء-شهدناه-في-التاريخ-الحديث-1103198249.html
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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الكابينت الإسرائيلي ناقش ضم مناطق في غزة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حماس

21:50 GMT 30.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
اجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، مساء الأربعاء، لبحث تطورات اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط أجواء من التشاؤم حيال مسار المفاوضات، وناقش خلاله احتمال ضم مناطق في غزة في حال فشل التوصل إلى اتفاق، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "اجتماع الكابينت مساء اليوم عُقد في ظل أجواء من التشاؤم حيال مسار المفاوضات".
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
ملك الأردن: كارثة غزة تفوق أي شيء شهدناه في التاريخ الحديث
15:27 GMT
ونقلت القناة عن مصدر سياسي مطّلع على تفاصيل المفاوضات قوله إن "فرصة التوصل إلى اتفاق تتضاءل الآن"، وإن "إسرائيل لن تصبر طويلًا".
وأوضح المصدر أن "حماس متمسكة برفضها، وتستمر في اتباع رغباتها، ولا تربطها صلة بالواقع"، وأكد أنه "تم تبليغ حماس أنه في غضون أيام قليلة، وفي حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات، سيزيد الجيش الإسرائيلي الضغط العسكري على قطاع غزة".
وأضاف المصدر بالقول إن:
"إسرائيل ستدرس التهديد بضم أراضٍ من القطاع".
وكانت إسرائيل قد أبلغت الوسطاء الليلة، بموقفها بشأن رد حماس على الخطة، حيث أعربت إسرائيل عن رفضها لمطلب حماس بالانسحاب من محور فيلادلفيا ومحيطه، بدعوى أن هذه الخطوة قد تُضعف القدرة على حماية التجمعات السكانية الجنوبية.
واستؤنفت في الآونة الأخيرة محادثات وجهود نشطة من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
وتضمن الاقتراح المطروح هدنة مدتها 60 يومًا تشمل وقف القتال وتبادلًا جزئيًا للأسرى والمحتجزين، ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب.
إلا أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أعلن في 24 تموز/يوليو الجاري، تعثّر الجولة الأخيرة من المحادثات غير المباشرة بين حركة "حماس" وإسرائيل التي كانت تجري في الدوحة، وقرر سحب الوفد الأمريكي من مفاوضات غزة للتشاور، متهمًا حركة حماس بعدم الرغبة في التوصل لوقف إطلاق النار بالقطاع.
من جانبها، عبّرت حركة "حماس" عن استغرابها من تصريحات ويتكوف تجاه موقف الحركة، مؤكدة حرصها على استكمال المفاوضات، والتوصّل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
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