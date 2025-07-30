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ملك الأردن: كارثة غزة تفوق أي شيء شهدناه في التاريخ الحديث
ملك الأردن: كارثة غزة تفوق أي شيء شهدناه في التاريخ الحديث
سبوتنيك عربي
صرح ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال لقائه مع شخصيات إعلامية في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، بأن الأردن "كان وسيظل السند الأكبر للأهل في غزة، التي تعاني من... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T15:27+0000
2025-07-30T15:27+0000
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وأعرب الملك عن ألمه العميق إزاء المعاناة في غزة، قائلا: "تؤلمنا معاناة الأشقاء وتمس إنسانيتنا في الصميم، ليس فقط لأن ما يحصل قريب منا جغرافيا، بل لأن بلدنا بُني على المحبة المتبادلة والوقوف إلى جانب كل من يواجهون المعاناة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.وأشار عبد الله الثاني إلى الجهود الدبلوماسية المكثفة التي يبذلها الأردن، بما في ذلك اللقاءات الأخيرة مع قادة ألمانيا وكندا، والتواصل المستمر مع القادة العرب والشركاء الدوليين للضغط من أجل إنهاء الحرب على غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. وأكد أن جهود الإغاثة الحالية، رغم أهميتها، لا تكفي لمواجهة حجم المعاناة، حيث "تتم إبادة عائلات بأكملها ويُجَوَّع الأطفال"، وأثنى الملك على الشعب الأردني، واصفا إياه بـ"النشامى والشجعان" الذين يبذلون كل ما في وسعهم لدعم أشقائهم في غزة. وأعرب عن مشاعر الغضب التي تعصف بقلوب الأردنيين جراء القتل والتجويع في غزة، مؤكدا أنه أول من يشعر بهذا الألم. ودعا العاهل الأردني إلى احترام اختلاف وجهات النظر وأساليب التعبير عن الحزن، دون اللجوء إلى الاتهامات أو التشهير، مشددا على أن الوحدة الوطنية هي ركيزة الأردن التي لا تتزعزع. كما دعا إلى تحقيق التوازن بين التضامن مع غزة ومواصلة الحياة اليومية، مؤكدا أن "وقف سير الحياة الطبيعية والإضرار بالاقتصاد الوطني لا يخدم مصالح الأشقاء الفلسطينيين، وهم أول من يعي ذلك". وأكد أن غزة بحاجة إلى أردن قوي، وأن قوة الأردن هي قوة لجميع الأشقاء وقضاياهم، مشددا على استمرار الأردن في مسيرة التحديث والتطوير مع الحفاظ على ثوابته العروبية الراسخة. وختم بالتأكيد على أهمية تعزيز الاقتصاد الوطني لضمان مستقبل أفضل للمواطنين، دون أن يعني ذلك التغاضي عن الألم والحزن لما يحدث في غزة. وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني قد أكد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة بذل الجهود لوقف الحرب على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات لجميع مناطق القطاع.وأوضح الديوان الملكي أن الاتصال تناول أيضا مجمل المستجدات في المنطقة، وخاصة التطورات في قطاع غزة وسوريا. ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حتى يوليو/تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20250730/رئيس-الوزراء-المصري-الرئيس-السيسي-أكد-ضرورة-تكثيف-الجهود-الدولية-لوقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1103190579.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن

ملك الأردن: كارثة غزة تفوق أي شيء شهدناه في التاريخ الحديث

15:27 GMT 30.07.2025
© AP Photo / Yousef Allanملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Yousef Allan
تابعنا عبر
صرح ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال لقائه مع شخصيات إعلامية في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، بأن الأردن "كان وسيظل السند الأكبر للأهل في غزة، التي تعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ الحديث".
وأعرب الملك عن ألمه العميق إزاء المعاناة في غزة، قائلا: "تؤلمنا معاناة الأشقاء وتمس إنسانيتنا في الصميم، ليس فقط لأن ما يحصل قريب منا جغرافيا، بل لأن بلدنا بُني على المحبة المتبادلة والوقوف إلى جانب كل من يواجهون المعاناة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

وأضاف أن "الأردن مستمر في تقديم كل ما بوسعه من دعم إنساني وأخلاقي وعروبي، دون انتظار الشكر أو المنّ بهذا الواجب".

وأشار عبد الله الثاني إلى الجهود الدبلوماسية المكثفة التي يبذلها الأردن، بما في ذلك اللقاءات الأخيرة مع قادة ألمانيا وكندا، والتواصل المستمر مع القادة العرب والشركاء الدوليين للضغط من أجل إنهاء الحرب على غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية.
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وأكد أن جهود الإغاثة الحالية، رغم أهميتها، لا تكفي لمواجهة حجم المعاناة، حيث "تتم إبادة عائلات بأكملها ويُجَوَّع الأطفال"، وأثنى الملك على الشعب الأردني، واصفا إياه بـ"النشامى والشجعان" الذين يبذلون كل ما في وسعهم لدعم أشقائهم في غزة.
وقال: "أعرف شعبي الأصيل حق المعرفة، وهذا هو دأب الأردنيين، صادقون ومستعدون لمساعدة أشقائهم.".
وأعرب عن مشاعر الغضب التي تعصف بقلوب الأردنيين جراء القتل والتجويع في غزة، مؤكدا أنه أول من يشعر بهذا الألم.
ودعا العاهل الأردني إلى احترام اختلاف وجهات النظر وأساليب التعبير عن الحزن، دون اللجوء إلى الاتهامات أو التشهير، مشددا على أن الوحدة الوطنية هي ركيزة الأردن التي لا تتزعزع.
كما دعا إلى تحقيق التوازن بين التضامن مع غزة ومواصلة الحياة اليومية، مؤكدا أن "وقف سير الحياة الطبيعية والإضرار بالاقتصاد الوطني لا يخدم مصالح الأشقاء الفلسطينيين، وهم أول من يعي ذلك".
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وأكد أن غزة بحاجة إلى أردن قوي، وأن قوة الأردن هي قوة لجميع الأشقاء وقضاياهم، مشددا على استمرار الأردن في مسيرة التحديث والتطوير مع الحفاظ على ثوابته العروبية الراسخة.
وختم بالتأكيد على أهمية تعزيز الاقتصاد الوطني لضمان مستقبل أفضل للمواطنين، دون أن يعني ذلك التغاضي عن الألم والحزن لما يحدث في غزة.
وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني قد أكد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة بذل الجهود لوقف الحرب على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات لجميع مناطق القطاع.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان نشره على موقع "إكس"، السبت الماضي، إن الملك عبد الله الثاني جدد التأكيد "خلال الاتصال [الهاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب] على ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات لجميع مناطق القطاع للتخفيف من الأوضاع الخطيرة والمأساوية".
وأوضح الديوان الملكي أن الاتصال تناول أيضا مجمل المستجدات في المنطقة، وخاصة التطورات في قطاع غزة وسوريا.
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‌‏وزير الخارجية المصري: نجري اتصالات يومية مع أمريكا وقطر لوقف النار في غزة فورا
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ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حتى يوليو/تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
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