https://sarabic.ae/20250730/ملك-الأردن-كارثة-غزة-تفوق-أي-شيء-شهدناه-في-التاريخ-الحديث-1103198249.html

ملك الأردن: كارثة غزة تفوق أي شيء شهدناه في التاريخ الحديث

ملك الأردن: كارثة غزة تفوق أي شيء شهدناه في التاريخ الحديث

سبوتنيك عربي

صرح ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال لقائه مع شخصيات إعلامية في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، بأن الأردن "كان وسيظل السند الأكبر للأهل في غزة، التي تعاني من... 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T15:27+0000

2025-07-30T15:27+0000

2025-07-30T15:27+0000

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وأعرب الملك عن ألمه العميق إزاء المعاناة في غزة، قائلا: "تؤلمنا معاناة الأشقاء وتمس إنسانيتنا في الصميم، ليس فقط لأن ما يحصل قريب منا جغرافيا، بل لأن بلدنا بُني على المحبة المتبادلة والوقوف إلى جانب كل من يواجهون المعاناة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.وأشار عبد الله الثاني إلى الجهود الدبلوماسية المكثفة التي يبذلها الأردن، بما في ذلك اللقاءات الأخيرة مع قادة ألمانيا وكندا، والتواصل المستمر مع القادة العرب والشركاء الدوليين للضغط من أجل إنهاء الحرب على غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. وأكد أن جهود الإغاثة الحالية، رغم أهميتها، لا تكفي لمواجهة حجم المعاناة، حيث "تتم إبادة عائلات بأكملها ويُجَوَّع الأطفال"، وأثنى الملك على الشعب الأردني، واصفا إياه بـ"النشامى والشجعان" الذين يبذلون كل ما في وسعهم لدعم أشقائهم في غزة. وأعرب عن مشاعر الغضب التي تعصف بقلوب الأردنيين جراء القتل والتجويع في غزة، مؤكدا أنه أول من يشعر بهذا الألم. ودعا العاهل الأردني إلى احترام اختلاف وجهات النظر وأساليب التعبير عن الحزن، دون اللجوء إلى الاتهامات أو التشهير، مشددا على أن الوحدة الوطنية هي ركيزة الأردن التي لا تتزعزع. كما دعا إلى تحقيق التوازن بين التضامن مع غزة ومواصلة الحياة اليومية، مؤكدا أن "وقف سير الحياة الطبيعية والإضرار بالاقتصاد الوطني لا يخدم مصالح الأشقاء الفلسطينيين، وهم أول من يعي ذلك". وأكد أن غزة بحاجة إلى أردن قوي، وأن قوة الأردن هي قوة لجميع الأشقاء وقضاياهم، مشددا على استمرار الأردن في مسيرة التحديث والتطوير مع الحفاظ على ثوابته العروبية الراسخة. وختم بالتأكيد على أهمية تعزيز الاقتصاد الوطني لضمان مستقبل أفضل للمواطنين، دون أن يعني ذلك التغاضي عن الألم والحزن لما يحدث في غزة. وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني قد أكد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة بذل الجهود لوقف الحرب على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات لجميع مناطق القطاع.وأوضح الديوان الملكي أن الاتصال تناول أيضا مجمل المستجدات في المنطقة، وخاصة التطورات في قطاع غزة وسوريا. ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حتى يوليو/تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

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