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ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 شخصا
ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 شخصا
سبوتنيك عربي
ارتفعت حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 حالة وفاة بينهم 89 طفلا، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، خلال الـ24 الساعة الماضية، بحسب ما أفادت به... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T12:36+0000
2025-07-30T12:36+0000
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وقالت الوزارة في بيان: "سجلت مستشفيات قطاع غزة 7 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية".وأشارت مصادر طبية فلسطينية إلى أن "21 شخصا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الأربعاء، غالبيتهم من منتظري المساعدات".ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة بالقطاع.وزير التراث الإسرائيلي: إطلاق سراح المختطفين ليست الأولوية... غزة يجب أن تصبح يهوديةالنرويج وفلسطين توقعان مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد الحوار بينهما
https://sarabic.ae/20250730/رئيس-الوزراء-المصري-الرئيس-السيسي-أكد-ضرورة-تكثيف-الجهود-الدولية-لوقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1103190579.html
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قطاع غزة, العالم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة, العالم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 شخصا

12:36 GMT 30.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
ارتفعت حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 حالة وفاة بينهم 89 طفلا، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، خلال الـ24 الساعة الماضية، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة في قطاع عزة.
وقالت الوزارة في بيان: "سجلت مستشفيات قطاع غزة 7 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية".

وتابعت: "بذلك، يرتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 154 شهيدا، منهم 89 طفلا".

وأشارت مصادر طبية فلسطينية إلى أن "21 شخصا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الأربعاء، غالبيتهم من منتظري المساعدات".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
رئيس الوزراء المصري: الرئيس السيسي أكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
11:12 GMT
ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة بالقطاع.
وزير التراث الإسرائيلي: إطلاق سراح المختطفين ليست الأولوية... غزة يجب أن تصبح يهودية
النرويج وفلسطين توقعان مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد الحوار بينهما
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