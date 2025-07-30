https://sarabic.ae/20250730/ارتفاع-عدد-ضحايا-المجاعة-وسوء-التغذية-في-قطاع-غزة-إلى-154-شخصا-1103194703.html

ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 شخصا

سبوتنيك عربي

ارتفعت حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 حالة وفاة بينهم 89 طفلا، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، خلال الـ24 الساعة الماضية، بحسب ما أفادت به... 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T12:36+0000

2025-07-30T12:36+0000

2025-07-30T12:36+0000

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وقالت الوزارة في بيان: "سجلت مستشفيات قطاع غزة 7 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية".وأشارت مصادر طبية فلسطينية إلى أن "21 شخصا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الأربعاء، غالبيتهم من منتظري المساعدات".ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة بالقطاع.وزير التراث الإسرائيلي: إطلاق سراح المختطفين ليست الأولوية... غزة يجب أن تصبح يهوديةالنرويج وفلسطين توقعان مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد الحوار بينهما

https://sarabic.ae/20250730/رئيس-الوزراء-المصري-الرئيس-السيسي-أكد-ضرورة-تكثيف-الجهود-الدولية-لوقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1103190579.html

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