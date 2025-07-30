https://sarabic.ae/20250730/وزير-التراث-الإسرائيلي-إطلاق-سراح-المختطفين-ليست-الأولوية-غزة-يجب-أن-تصبح-يهودية-1103187230.html
وزير التراث الإسرائيلي: إطلاق سراح المختطفين ليست الأولوية... غزة يجب أن تصبح يهودية
وزير التراث الإسرائيلي: إطلاق سراح المختطفين ليست الأولوية... غزة يجب أن تصبح يهودية
سبوتنيك عربي
أثار وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، ضجةً، صباح اليوم الأربعاء، بعد تصريحاته حول إدارة الحرب في غزة. 30.07.2025, سبوتنيك عربي
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وفي مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية، قال إلياهو: "المهمة ذات الأولوية ليست إطلاق سراح المختطفين"، مضيفا: "يجب احتلال غزة، غزة يجب أن تكون يهودية، وعندها سيكون وضع العرب أفضل".وتحدث إلياهو عن وضع المختطفين، قائلاً: "الكثيرون يضعون المختطفين فوق النصر وهذا خطأ. أنا أدعو إلى إطلاق سراح الأسرى بعد تحقيق النصر، وليس قبل ذلك، نتنياهو طرح أمس فكرة السيادة أو الضم، وهي خطوة إيجابية".وأكد: "حينما تفرض إسرائيل سيادتها على قطاع غزة، سيكون الوضع أفضل لليهود والعرب، سنكسب الأمن والاستقرار، حيثما يوجد استيطان يهودي، يوجد أمن. بالإضافة إلى ذلك، غزة هي أرض إسرائيل، وفيها كنيس قديم أيضا، موقفي هو أنه يجب علينا احتلال غزة. وهذا كان أيضًا موقف رابين ويغال ألون".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن حركة "حماس" طرحت مقترحا جديدا لإدارة قطاع غزة يشبه نموذج "حزب الله" في لبنان.وذكرت القناة الإسرائيلية "i24 news"، أن الحركة الفلسطينية ترفض الخروج من القطاع أو نفي قياداتها، مضيفة أن "حماس" أرسلت عرضها الجديد بشكل رسمي إلى مصر.وأوضحت القناة أنه "رغم التوتر الأخير مع القاهرة بعد خطاب القيادي خليل الحية الذي دعا لفتح معبر رفح، رغم أنه لم يغلق فعليا، فإن الحركة أرسلت عرضها إلى القاهرة".وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن المقترح تدعمه قيادات بارزة في الحركة، على رأسهم خليل الحية ومحمد درويش، وقد طالبت الحركة بدعم تركي وقطري لهذا الطرح الجديد.
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العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس
وزير التراث الإسرائيلي: إطلاق سراح المختطفين ليست الأولوية... غزة يجب أن تصبح يهودية
أثار وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، ضجةً، صباح اليوم الأربعاء، بعد تصريحاته حول إدارة الحرب في غزة.
وفي مقابلة
مع وسائل إعلام إسرائيلية، قال إلياهو: "المهمة ذات الأولوية ليست إطلاق سراح المختطفين"، مضيفا: "يجب احتلال غزة، غزة يجب أن تكون يهودية، وعندها سيكون وضع العرب أفضل".
وأضاف الوزير: "يجب تصنيف المختطفين كأسرى حرب، نحن نتعامل مع الأسرى فقط بعد تحقيق النصر، أولاً، يجب سحق حماس. أعتقد أن المهمة ليست 'إطلاق سراح المختطفين أولاً، وهذا التردد هو ما يجعلهم عالقين هناك".
وتحدث إلياهو عن وضع المختطفين، قائلاً: "الكثيرون يضعون المختطفين فوق النصر وهذا خطأ. أنا أدعو إلى إطلاق سراح الأسرى بعد تحقيق النصر، وليس قبل ذلك، نتنياهو طرح أمس فكرة السيادة أو الضم، وهي خطوة إيجابية".
وأكد: "حينما تفرض إسرائيل سيادتها على قطاع غزة، سيكون الوضع أفضل لليهود والعرب، سنكسب الأمن والاستقرار، حيثما يوجد استيطان يهودي، يوجد أمن. بالإضافة إلى ذلك، غزة هي أرض إسرائيل، وفيها كنيس قديم أيضا، موقفي هو أنه يجب علينا احتلال غزة. وهذا كان أيضًا موقف رابين ويغال ألون".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن حركة "حماس" طرحت مقترحا
جديدا لإدارة قطاع غزة يشبه نموذج "حزب الله" في لبنان.
وذكرت القناة الإسرائيلية "i24 news"، أن الحركة الفلسطينية ترفض الخروج من القطاع أو نفي قياداتها، مضيفة أن "حماس" أرسلت عرضها الجديد بشكل رسمي إلى مصر.
وأوضحت القناة أنه "رغم التوتر الأخير مع القاهرة بعد خطاب القيادي خليل الحية الذي دعا لفتح معبر رفح، رغم أنه لم يغلق فعليا، فإن الحركة أرسلت عرضها إلى القاهرة".
وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن المقترح تدعمه قيادات بارزة في الحركة، على رأسهم خليل الحية ومحمد درويش، وقد طالبت الحركة بدعم تركي وقطري لهذا الطرح الجديد.