https://sarabic.ae/20250730/وزير-الخارجية-المصري-نجري-اتصالات-يومية-مع-أمريكا-وقطر-لوقف-النار-في-غزة-فورا-1103179588.html

‌‏وزير الخارجية المصري: نجري اتصالات يومية مع أمريكا وقطر لوقف النار في غزة فورا

‌‏وزير الخارجية المصري: نجري اتصالات يومية مع أمريكا وقطر لوقف النار في غزة فورا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المصر ي بدر عبد العاطي، أن "معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، وإسرائيل تغلق جانبه الفلسطيني"، موضحًا أن "مصر تريد فتح المعابر البرية الخمسة... 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T05:43+0000

2025-07-30T05:43+0000

2025-07-30T05:43+0000

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وقال عبد العاطي، في تصريحات تليفزيوينة، إن "مصر تجري اتصالات يومية مع أمريكا وقطر، لوقف النار في غزة فورا، وتضغط بكل قوة لإنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن "العلاقات المصرية الأمريكية قوية وصلبة واستراتيجية".وأضاف أن "70% من المساعدات التي دخلت غزة سابقا كانت مصرية"، وأن "إسرائيل تستخدم الغذاء كسلاح"، معتبرًا ما يحدث في غزة بأنه "يفوق الخيال".ولفت وزير الخارجية المصري إلى "وجود تغير جوهري في الرأي العام العالمي ضد انتهاكات إسرائيل".وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من يوم أمس، إن "موقف مصر واضح بشأن رفض التهجير، الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية"، مشيرًا إلى أن "جهود مصر تركزت، خلال الشهور الماضية، على إدخال المساعدات إلى القطاع الذي يشهد أوضاعا مأساوية".جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، حول تطورات الأوضاع في المنطقة، حسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على موقع "إكس". وتتزامن كلمة السيسي مع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين في قطاع غزة.ولفت الرئيس المصري إلى وجود حجم ضخم من شاحنات المساعدات المصرية، التي تستعد لدخول قطاع غزة، وأنه لا يوجد ما يعوق دخولها إلى القطاع، لكنه شدد على ضرورة أن يتم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

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