https://sarabic.ae/20250730/النرويج-وفلسطين-توقعان-مذكرة-تفاهم-تهدف-إلى-توطيد-الحوار-بينهما-1103179231.html

النرويج وفلسطين توقعان مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد الحوار بينهما

النرويج وفلسطين توقعان مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد الحوار بينهما

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية أن النرويج وفلسطينن، وقّعتا مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والحوار الوثيق بينهما. 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T05:33+0000

2025-07-30T05:33+0000

2025-07-30T05:33+0000

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وقالت الوزاراة النرويجية في بيان: "وقّعت النرويج وفلسطين، مذكرة تفاهم في نيويورك. تم التوصل إلى هذه الاتفاقية بعد اعتراف النرويج بفلسطين كدولة، في مايو (أيار) 2024، وتشكّل علامة بارزة أخرى في العلاقات طويلة الأمد بين البلدين... تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون والحوار الأوثق بين النرويج وفلسطين، على المستويين الثنائي والدولي".ونقل البيان كلمات وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيدي، الذي قال: "هذه الاتفاقية تعبير واضح عن دعم النرويج لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية".وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر/ أيلول المقبل، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذا لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولم تتخذ خطوات لإنهاء الوضع "المروّع" في القطاع.وفي 25 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وقال إنه بعث برسالة تعهد فيها بالقيام بذلك إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.ووفقا للموقف الروسي، فإن تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، ممكنة فقط على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.موسكو: من المستحيل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينيةإعلان نيويورك: يجب تشكيل لجنة انتقالية للعمل في غزة تحت مظلة السلطة بعد وقف إطلاق النار

https://sarabic.ae/20250724/أول-تعليق-من-إسرائيل-على-إعلان-ماكرون-نيته-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1103007822.html

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