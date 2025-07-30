https://sarabic.ae/20250730/النرويج-وفلسطين-توقعان-مذكرة-تفاهم-تهدف-إلى-توطيد-الحوار-بينهما-1103179231.html
النرويج وفلسطين توقعان مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد الحوار بينهما
النرويج وفلسطين توقعان مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد الحوار بينهما
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية النرويجية أن النرويج وفلسطينن، وقّعتا مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والحوار الوثيق بينهما. 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T05:33+0000
2025-07-30T05:33+0000
2025-07-30T05:33+0000
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وقالت الوزاراة النرويجية في بيان: "وقّعت النرويج وفلسطين، مذكرة تفاهم في نيويورك. تم التوصل إلى هذه الاتفاقية بعد اعتراف النرويج بفلسطين كدولة، في مايو (أيار) 2024، وتشكّل علامة بارزة أخرى في العلاقات طويلة الأمد بين البلدين... تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون والحوار الأوثق بين النرويج وفلسطين، على المستويين الثنائي والدولي".ونقل البيان كلمات وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيدي، الذي قال: "هذه الاتفاقية تعبير واضح عن دعم النرويج لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية".وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر/ أيلول المقبل، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذا لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولم تتخذ خطوات لإنهاء الوضع "المروّع" في القطاع.وفي 25 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وقال إنه بعث برسالة تعهد فيها بالقيام بذلك إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.ووفقا للموقف الروسي، فإن تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، ممكنة فقط على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.موسكو: من المستحيل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينيةإعلان نيويورك: يجب تشكيل لجنة انتقالية للعمل في غزة تحت مظلة السلطة بعد وقف إطلاق النار
https://sarabic.ae/20250724/أول-تعليق-من-إسرائيل-على-إعلان-ماكرون-نيته-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1103007822.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, النرويج
أخبار فلسطين اليوم, العالم, النرويج
النرويج وفلسطين توقعان مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد الحوار بينهما
أعلنت وزارة الخارجية النرويجية أن النرويج وفلسطينن، وقّعتا مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والحوار الوثيق بينهما.
وقالت الوزاراة النرويجية في بيان: "وقّعت النرويج وفلسطين، مذكرة تفاهم في نيويورك. تم التوصل إلى هذه الاتفاقية بعد اعتراف النرويج بفلسطين كدولة، في مايو (أيار) 2024، وتشكّل علامة بارزة أخرى في العلاقات طويلة الأمد بين البلدين... تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون والحوار الأوثق بين النرويج وفلسطين، على المستويين الثنائي والدولي".
وأشارت الخارجية النرويجية إلى أن الاتفاقية تنص أيضا على عقد اجتماعات سنوية بين النرويج وفلسطين، لبحث قضايا التعاون والمبادرات الجديدة، التي يمكن للبلدين تنفيذها بشكل مشترك.
ونقل البيان كلمات وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيدي، الذي قال: "هذه الاتفاقية تعبير واضح عن دعم النرويج لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية".
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر/ أيلول المقبل، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذا لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولم تتخذ خطوات لإنهاء الوضع "المروّع" في القطاع.
وفي 25 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وقال إنه بعث برسالة تعهد فيها بالقيام بذلك إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
دولة فلسطين معترف بها من قبل 147 دولة، والولايات المتحدة الأمريكية ليست واحدة منها. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة، ومنذ ذلك العام، اعترفت 10 دول بفلسطين، بما في ذلك أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.
ووفقا للموقف الروسي، فإن تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، ممكنة فقط على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.