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موسكو: من المستحيل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية
موسكو: من المستحيل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية
سبوتنيك عربي
أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أنه من المستحيل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط من دون إقامة دولة فلسطينية. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقال فيرشينين، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين: "الأحداث في الشرق الأوسط، والأزمة غير المسبوقة والتصعيد الكبير للعنف، قد برهنت مجددا أنه من دون حل عادل ودائم لقضية فلسطين لن يكون هناك سلام وأمن حقيقيان في المنطقة".وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت، فعاليات اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ "حل الدولتين"، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة.وتحظى دولة فلسطين تحظى بالاعتراف من نحو 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.الجدير بالذكر أن روسيا والصين، كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من بين الدول التي تعترف بفلسطين.بعد إعلان ماكرون بشأن فلسطين... إسرائيل تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي لتوبيخهالإمارات: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين خطوة لتحقيق حل الدولتين
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
موسكو: من المستحيل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية
أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أنه من المستحيل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط من دون إقامة دولة فلسطينية.
وقال فيرشينين، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين: "الأحداث في الشرق الأوسط، والأزمة غير المسبوقة والتصعيد الكبير للعنف، قد برهنت مجددا أنه من دون حل عادل ودائم لقضية فلسطين لن يكون هناك سلام وأمن حقيقيان في المنطقة".
وأضاف أن "ما يحدث اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتجاوز الوصف. إننا نشهد تطورا مأساويا من الانتهاك واسع النطاق للإنسانية والمعاناة والخسائر الفادحة والدمار".
وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت، فعاليات اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ "حل الدولتين"، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الزخم الدولي لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، عبر اتخاذ تدابير عملية لاحترام القانون الدولي، وتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن لجميع الأطراف، ويؤسس لدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتحظى دولة فلسطين تحظى بالاعتراف من نحو 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.
الجدير بالذكر أن روسيا والصين، كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من بين الدول التي تعترف بفلسطين.