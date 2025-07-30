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رئيس الوزراء المصري: الرئيس السيسي أكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
رئيس الوزراء المصري: الرئيس السيسي أكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن "كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الأوضاع في غزة تؤكد ثوابت الدولة المصرية في تعاملها مع القضية... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T11:12+0000
2025-07-30T11:12+0000
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وقال مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، إن "كلمة الرئيس السيسي تؤكد الدور الإيجابي الذي تبذله الدولة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية المعنية للوصول لتسوية عادلة وشاملة لهذه القضية تضمن استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتسهم في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".ولفت إلى أن "الاتصالات التي أجراها الرئيس السيسي مع عدد من القادة والمسئولين الدوليين حول التطورات في غزة، أكدت ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين وسرعة وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وملائم إلى أهالي القطاع بما يسهم في التخفيف من معاناتهم اليومية".وأشار إلى أن "الدولة المصرية تدعم مختلف المبادرات الدولية الهادفة للوصول إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتثمن توجهات الدول نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو الذي من شأنه الإسهام في الحصول على الحقوق المشروعة وتحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن موقف مصر واضح بشأن رفض التهجير، الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن جهود مصر تركزت خلال الشهور الماضية على إدخال المساعدات إلى القطاع الذي يشهد أوضاعا مأساوية.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، الاثنين الماضي، حول تطورات الأوضاع في المنطقة، حسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على موقع "إكس".وتتزامن كلمة السيسي مع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين في قطاع غزة.وشدد على حرص مصر على المشاركة الإيجابية مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية حتى يمكن إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن.ولفت الرئيس المصري إلى وجود حجم ضخم من شاحنات المساعدات المصرية، التي تستعد لدخول قطاع غزة، وأنه لا يوجد ما يعوق دخولها إلى القطاع، لكنه شدد على ضرورة أن يتم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250730/-الرئيس-الفلسطيني-مؤتمر-حل-الدولتين-شكل-حراكا-دبلوماسيا-ستكون-له-نتائج-إيجابية-لإنهاء-الاحتلال-1103187614.html
https://sarabic.ae/20250730/وزير-الخارجية-المصري-نجري-اتصالات-يومية-مع-أمريكا-وقطر-لوقف-النار-في-غزة-فورا-1103179588.html
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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي

رئيس الوزراء المصري: الرئيس السيسي أكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

11:12 GMT 30.07.2025
© AP Photo / Julie Jacobsonالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Julie Jacobson
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أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن "كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الأوضاع في غزة تؤكد ثوابت الدولة المصرية في تعاملها مع القضية الفلسطينية".
وقال مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، إن "كلمة الرئيس السيسي تؤكد الدور الإيجابي الذي تبذله الدولة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية المعنية للوصول لتسوية عادلة وشاملة لهذه القضية تضمن استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتسهم في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".
ولفت إلى أن "الاتصالات التي أجراها الرئيس السيسي مع عدد من القادة والمسئولين الدوليين حول التطورات في غزة، أكدت ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين وسرعة وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وملائم إلى أهالي القطاع بما يسهم في التخفيف من معاناتهم اليومية".
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
الرئيس الفلسطيني: "مؤتمر حل الدولتين" شكل حراكا دبلوماسيا ستكون له نتائج إيجابية لإنهاء الاحتلال
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وأشار إلى أن "الدولة المصرية تدعم مختلف المبادرات الدولية الهادفة للوصول إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتثمن توجهات الدول نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو الذي من شأنه الإسهام في الحصول على الحقوق المشروعة وتحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن موقف مصر واضح بشأن رفض التهجير، الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن جهود مصر تركزت خلال الشهور الماضية على إدخال المساعدات إلى القطاع الذي يشهد أوضاعا مأساوية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، الاثنين الماضي، حول تطورات الأوضاع في المنطقة، حسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على موقع "إكس".
وتتزامن كلمة السيسي مع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين في قطاع غزة.
وشدد على حرص مصر على المشاركة الإيجابية مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية حتى يمكن إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن.
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ولفت الرئيس المصري إلى وجود حجم ضخم من شاحنات المساعدات المصرية، التي تستعد لدخول قطاع غزة، وأنه لا يوجد ما يعوق دخولها إلى القطاع، لكنه شدد على ضرورة أن يتم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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