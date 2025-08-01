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بوتين حول التسوية في أوكرانيا: الأهم هو القضاء على أسباب الصراع
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"حماس": زيارة ويتكوف إلى غزة استعراض دعائي
"حماس": زيارة ويتكوف إلى غزة استعراض دعائي
سبوتنيك عربي
أكد القيادي في حركة حماس، عزت الرشق، أن زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى قطاع غزة تأتي في إطار استعراض دعائي مفضوح. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T10:04+0000
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وأكد الرشق في مقابلة مع الموقع الإلكتروني "شهاب"، اليوم الجمعة، أن الهدف من تلك الزيارة هو احتواء الغضب الدولي المتصاعد تجاه الشراكة الأمريكية الإسرائيلية في جريمة التجويع الممنهجة ضد سكان القطاع.وقال الرشق إن "ويتكوف لا يرى في غزة سوى ما يريد له الاحتلال أن يراه، وينظر إلى الكارثة الإنسانية المتفاقمة بعيون إسرائيلية مضللة، لا تعبّر عن حجم المأساة ولا معاناة السكان الذين يواجهون حرب إبادة جماعية متواصلة".وأكد عزت الرشق أن "المبعوث الأمريكي حتما لن يطّلع على مقصلة الجياع التي تمارسها ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية، التي تلعب دورا مشبوها في إعداد المشهد للآلة الحربية الصهيونية، وتبرير مزيد من الجرائم تحت غطاء إنساني زائف".وتابع القيادي في "حماس" أن "إقرار البيت الأبيض أخيرا بوجود مجاعة في غزة بعد شهور من الإنكار، دون توجيه أي إدانة للاحتلال المسؤول الأول عن هذه الجريمة، يمثل محاولة لتبرئة الجاني، ومنح الاحتلال غطاء سياسيا لمواصلة جرائمه بحق أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع".وبدأ المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، زيارته إلى قطاع غزة، برفقة السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي.وأفادت "القناة 13" الإسرائيلية بأن ويتكوف وهاكابي وصلا إلى رفح، حيث يزور ويتكوف مركزا لتوزيع المساعدات الإنسانية في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.وأوضحت أنه فور زيارته، سوف يقدم ستيف ويتكوف تقريرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عما شاهده، وأن هذا التقرير سيكون الأساس لصياغة استراتيجية جديدة لتوزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية على سكان قطاع غزة.ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من المجاعة القاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الفائت، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20250801/ويتكوف-يزور-مركزا-لتوزيع-الأغذية-في-رفح-جنوبي-غزة-فيديو-1103257010.html
https://sarabic.ae/20250801/أول-دولة-أوروبية-سلوفينيا-تحظر-تجارة-الأسلحة-مع-إسرائيل-بسبب-الحرب-على-غزة-1103255032.html
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أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, العالم العربي, الأخبار

"حماس": زيارة ويتكوف إلى غزة استعراض دعائي

10:04 GMT 01.08.2025
© AP Photo / Evan Vucciستيف ويتكوف مبعوث ترامب الرئاسي الخاص للشرق الأوسط
ستيف ويتكوف مبعوث ترامب الرئاسي الخاص للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أكد القيادي في حركة حماس، عزت الرشق، أن زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى قطاع غزة تأتي في إطار استعراض دعائي مفضوح.
وأكد الرشق في مقابلة مع الموقع الإلكتروني "شهاب"، اليوم الجمعة، أن الهدف من تلك الزيارة هو احتواء الغضب الدولي المتصاعد تجاه الشراكة الأمريكية الإسرائيلية في جريمة التجويع الممنهجة ضد سكان القطاع.
المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
ويتكوف يزور مركزا لتوزيع الأغذية في رفح جنوبي غزة... فيديو
07:53 GMT
وقال الرشق إن "ويتكوف لا يرى في غزة سوى ما يريد له الاحتلال أن يراه، وينظر إلى الكارثة الإنسانية المتفاقمة بعيون إسرائيلية مضللة، لا تعبّر عن حجم المأساة ولا معاناة السكان الذين يواجهون حرب إبادة جماعية متواصلة".
وأكد عزت الرشق أن "المبعوث الأمريكي حتما لن يطّلع على مقصلة الجياع التي تمارسها ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية، التي تلعب دورا مشبوها في إعداد المشهد للآلة الحربية الصهيونية، وتبرير مزيد من الجرائم تحت غطاء إنساني زائف".
وتابع القيادي في "حماس" أن "إقرار البيت الأبيض أخيرا بوجود مجاعة في غزة بعد شهور من الإنكار، دون توجيه أي إدانة للاحتلال المسؤول الأول عن هذه الجريمة، يمثل محاولة لتبرئة الجاني، ومنح الاحتلال غطاء سياسيا لمواصلة جرائمه بحق أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع".
وبدأ المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، زيارته إلى قطاع غزة، برفقة السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي.
وأفادت "القناة 13" الإسرائيلية بأن ويتكوف وهاكابي وصلا إلى رفح، حيث يزور ويتكوف مركزا لتوزيع المساعدات الإنسانية في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.
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وأوضحت أنه فور زيارته، سوف يقدم ستيف ويتكوف تقريرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عما شاهده، وأن هذا التقرير سيكون الأساس لصياغة استراتيجية جديدة لتوزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية على سكان قطاع غزة.
ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من المجاعة القاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الفائت، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
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