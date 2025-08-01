https://sarabic.ae/20250801/ويتكوف-يزور-مركزا-لتوزيع-الأغذية-في-رفح-جنوبي-غزة-فيديو-1103257010.html

ويتكوف يزور مركزا لتوزيع الأغذية في رفح جنوبي غزة... فيديو

ويتكوف يزور مركزا لتوزيع الأغذية في رفح جنوبي غزة... فيديو

سبوتنيك عربي

بدأ المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، زيارته إلى قطاع غزة، برفقة السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي. 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T07:53+0000

2025-08-01T07:53+0000

2025-08-01T07:53+0000

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وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن ويتكوف وهاكابي وصلا إلى رفح، حيث يزور ويتكوف مركزا لتوزيع المساعدات الإنسانية في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.وأوضحت أنه فور زيارته، سوف يقدم ستيف ويتكوف تقريرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عما شاهده، وأن هذا التقرير سيكون الأساس لصياغة استراتيجية جديدة لتوزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية على سكان قطاع غزة.وكان المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، قد التقى أمس الخميس، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار مساع لإنقاذ محادثات وقف إطلاق النار في غزة والتعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة. ويأتي ذلك وسط تحذيرات من منظمات دولية من خطر المجاعة في القطاع.وبعد وقت قصير من وصول ستيف ويتكوف إلى إسرائيل، كتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على منصته "تروث سوشيال": "أسرع طريق لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة هو استسلام حماس وإطلاق سراح المحتجزين".ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من المجاعة القاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الفائت، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

https://sarabic.ae/20250731/الخارجية-الإسرائيلية-نرفض-بيان-كندا-بشأن-دولة-فلسطين-وموقف-كارني-مكافأة-لـحماس-في-هذا-الوقت-1103213473.html

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