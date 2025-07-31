https://sarabic.ae/20250731/الخارجية-الإسرائيلية-نرفض-بيان-كندا-بشأن-دولة-فلسطين-وموقف-كارني-مكافأة-لـحماس-في-هذا-الوقت-1103213473.html

الخارجية الإسرائيلية: نرفض بيان كندا بشأن دولة فلسطين وموقف كارني مكافأة لـ"حماس" في هذا الوقت

الخارجية الإسرائيلية: نرفض بيان كندا بشأن دولة فلسطين وموقف كارني مكافأة لـ"حماس" في هذا الوقت

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، رفضها بيان رئيس وزراء كندا مارك كارني، بشأن اعتراف بلاده بدولة فلسطين، خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T06:54+0000

2025-07-31T06:54+0000

2025-07-31T06:54+0000

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ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها، أنها ترفض تصريح رئيس الوزراء الكندي، بزعم أنه مكافأة لحركة حماس الفلسطينية.وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أن بيان مارك كارني، "يعد تغييرا في موقف الحكومة الكندية"، بدعوى أنه "يضر بجهود التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، وخطة إطلاق سراح الرهائن".وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل. وقال كارني خلال مؤتمر صحفي: "تعتزم كندا الاعتراف بدولة فلسطين، خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر 2025".يأتي هذا الموقف، في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية تحركات دبلوماسية أوروبية متباينة، حيث سبقت فرنسا، كلا من إسبانيا وأيرلندا والنرويج، في الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل.وتابع: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، كما يجب ضمان نزع سلاح "حماس"، وتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره".وأردف الرئيس الفرنسي: "لا بد من بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، تضمن ديمومتها، وتقبل نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، بما يتيح لها الإسهام في أمن الجميع في الشرق الأوسط".

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