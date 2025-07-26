رئيسة الوزراء الإيطالية: الاعتراف بدولة فلسطين قبل إقامتها فعليا قد يكون له تأثير عكسي

عربي
الخارجية الروسية: محادثات السلام بشأن أوكرانيا لم تكن قط توجها حقيقيا بالنسبة للغرب- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ويتكوف يقرر سحب وفد المفاوضات الأمريكي ويتهم حماس بالأنانية، نواب أوروبيون يطالبون بإجراءات عاجلة ضد إسرائيل
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:18 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
08:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250726/رئيسة-الوزراء-الإيطالية-الاعتراف-بدولة-فلسطين-قبل-إقامتها-فعليا-قد-يكون-له-تأثير-عكسي-1103050875.html
رئيسة الوزراء الإيطالية: الاعتراف بدولة فلسطين قبل إقامتها فعليا قد يكون له تأثير عكسي
رئيسة الوزراء الإيطالية: الاعتراف بدولة فلسطين قبل إقامتها فعليا قد يكون له تأثير عكسي
سبوتنيك عربي
أكدت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، اليوم السبت، أن الوقت لم يحن بعد للاعتراف بدولة فلسطين، معتبرة أن القرار الفرنسي في هذا الصدد "متسرع". 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T08:36+0000
2025-07-26T08:36+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
إيطاليا
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099201785_0:0:1959:1103_1920x0_80_0_0_df68a005a188ec4b7c1b16cfccaec7e9.jpg
وأوضحت ميلوني في تصريحات لصحيفة إيطالية: "نحن نؤيد حل الدولتين، ولكن فقط بعد اكتمال عملية السلام"، مشيرة إلى أنها لا تنوي اتباع خطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن رسميا عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.يأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية تحركات دبلوماسية أوروبية متباينة، حيث سبقت إسبانيا وأيرلندا والنرويج، فرنسا في الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس الماضي، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل".وتابع: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، كما يجب ضمان نزع سلاح "حماس"، وتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره".وأردف الرئيس الفرنسي: "لا بد من بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، تضمن ديمومتها، وتقبل نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، بما يتيح لها الإسهام في أمن الجميع في الشرق الأوسط".
https://sarabic.ae/20250726/عباس-يشكر-دولة-عربية-أسهمت-في-التزام-فرنسا-بالاعتراف-بدولة-فلسطين-1103048171.html
https://sarabic.ae/20250725/الولايات-المتحدة-ترفض-بشدة-خطة-ماكرون-للاعتراف-بدولة-فلسطينية-1103009775.html
إيطاليا
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099201785_218:0:1959:1306_1920x0_80_0_0_75724ac6efc4d7e560637498b40f7f87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيطاليا, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيطاليا, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار فلسطين اليوم

رئيسة الوزراء الإيطالية: الاعتراف بدولة فلسطين قبل إقامتها فعليا قد يكون له تأثير عكسي

08:36 GMT 26.07.2025
© AP Photo / Ludovic Marinرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
تابعنا عبر
أكدت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، اليوم السبت، أن الوقت لم يحن بعد للاعتراف بدولة فلسطين، معتبرة أن القرار الفرنسي في هذا الصدد "متسرع".
وأوضحت ميلوني في تصريحات لصحيفة إيطالية: "نحن نؤيد حل الدولتين، ولكن فقط بعد اكتمال عملية السلام"، مشيرة إلى أنها لا تنوي اتباع خطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن رسميا عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضافت ميلوني: "كررت هذا الموقف مرارا، حتى في البرلمان، وقلته للسلطة الفلسطينية نفسها وماكرون أيضا: "أعتقد أن الاعتراف بدولة فلسطين دون وجود دولة فلسطينية فعلية قد يكون له تأثير عكسي على الهدف المنشود".

الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
عباس يشكر دولة عربية أسهمت في التزام فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين
05:37 GMT
يأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية تحركات دبلوماسية أوروبية متباينة، حيث سبقت إسبانيا وأيرلندا والنرويج، فرنسا في الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس الماضي، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
الولايات المتحدة ترفض بشدة خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية
أمس, 01:35 GMT
وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل".
وتابع: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، كما يجب ضمان نزع سلاح "حماس"، وتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره".
وأردف الرئيس الفرنسي: "لا بد من بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، تضمن ديمومتها، وتقبل نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، بما يتيح لها الإسهام في أمن الجميع في الشرق الأوسط".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала