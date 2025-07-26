https://sarabic.ae/20250726/رئيسة-الوزراء-الإيطالية-الاعتراف-بدولة-فلسطين-قبل-إقامتها-فعليا-قد-يكون-له-تأثير-عكسي-1103050875.html
رئيسة الوزراء الإيطالية: الاعتراف بدولة فلسطين قبل إقامتها فعليا قد يكون له تأثير عكسي
رئيسة الوزراء الإيطالية: الاعتراف بدولة فلسطين قبل إقامتها فعليا قد يكون له تأثير عكسي
سبوتنيك عربي
أكدت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، اليوم السبت، أن الوقت لم يحن بعد للاعتراف بدولة فلسطين، معتبرة أن القرار الفرنسي في هذا الصدد "متسرع". 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T08:36+0000
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وأوضحت ميلوني في تصريحات لصحيفة إيطالية: "نحن نؤيد حل الدولتين، ولكن فقط بعد اكتمال عملية السلام"، مشيرة إلى أنها لا تنوي اتباع خطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن رسميا عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.يأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية تحركات دبلوماسية أوروبية متباينة، حيث سبقت إسبانيا وأيرلندا والنرويج، فرنسا في الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس الماضي، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل".وتابع: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، كما يجب ضمان نزع سلاح "حماس"، وتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره".وأردف الرئيس الفرنسي: "لا بد من بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، تضمن ديمومتها، وتقبل نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، بما يتيح لها الإسهام في أمن الجميع في الشرق الأوسط".
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https://sarabic.ae/20250725/الولايات-المتحدة-ترفض-بشدة-خطة-ماكرون-للاعتراف-بدولة-فلسطينية-1103009775.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيطاليا, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيطاليا, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار فلسطين اليوم
رئيسة الوزراء الإيطالية: الاعتراف بدولة فلسطين قبل إقامتها فعليا قد يكون له تأثير عكسي
أكدت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، اليوم السبت، أن الوقت لم يحن بعد للاعتراف بدولة فلسطين، معتبرة أن القرار الفرنسي في هذا الصدد "متسرع".
وأوضحت ميلوني في تصريحات لصحيفة إيطالية: "نحن نؤيد حل الدولتين، ولكن فقط بعد اكتمال عملية السلام"، مشيرة إلى أنها لا تنوي اتباع خطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن رسميا عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
.
وأضافت ميلوني: "كررت هذا الموقف مرارا، حتى في البرلمان، وقلته للسلطة الفلسطينية نفسها وماكرون أيضا: "أعتقد أن الاعتراف بدولة فلسطين دون وجود دولة فلسطينية فعلية قد يكون له تأثير عكسي على الهدف المنشود".
يأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية تحركات دبلوماسية أوروبية متباينة، حيث سبقت إسبانيا وأيرلندا والنرويج، فرنسا في الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس الماضي، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".
وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل".
وتابع: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، كما يجب ضمان نزع سلاح "حماس"، وتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره".
وأردف الرئيس الفرنسي: "لا بد من بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، تضمن ديمومتها، وتقبل نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، بما يتيح لها الإسهام في أمن الجميع في الشرق الأوسط".