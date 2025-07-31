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أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
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https://sarabic.ae/20250731/ترامب-المبعوث-الرئاسي-الأمريكي-ويتكوف-سيتوجه-إلى-روسيا-بعد-زيارة-إسرائيل-1103251002.html
ترامب: المبعوث الرئاسي الأمريكي ويتكوف سيتوجه إلى روسيا بعد زيارة إسرائيل
ترامب: المبعوث الرئاسي الأمريكي ويتكوف سيتوجه إلى روسيا بعد زيارة إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى روسيا بعد زيارته لإسرائيل المقررة الجمعة. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T21:54+0000
2025-07-31T21:54+0000
ترامب
روسيا
أخبار روسيا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال ترامب في حديث للصحفيين في البيت الأبيض: "نعم، سيذهب إلى إسرائيل، ثم سيذهب [ويتكوف] إلى روسيا، صدقوا أو لا تصدقوا".وحول احتمال فرض عقوبات إضافية على روسيا، أضاف ترامب: "سنفرض عقوبات. لا أعلم إن كانت العقوبات تزعجه [الرئيس الروسي فلاديمير بوتين]. إنهم يعرفون العقوبات. أنا أعرف أكثر من أي شخص آخر عن العقوبات والتعريفات الجمركية وكل شيء آخر. لا أعلم إن كان لذلك أي تأثير".وأول أمس الأربعاء، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن روسيا اكتسبت مناعة ضد العقوبات، والاقتصاد يعمل منذ فترة طويلة في ظل عدد هائل من القيود.وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان الاقتصاد الروسي يستعد لعقوبات جديدة محتملة: "لقد اكتسبنا بالفعل مناعة معينة (من العقوبات)، ونعيش منذ فترة طويلة في ظل عدد هائل من القيود، كما نتابع جميع التصريحات الصادرة عن الرئيس ترامب، والممثلين الدوليين الآخرين".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مهلة الـ50 يوما التي "منحها" لروسيا، في وقت سابق من هذا الشهر، من أجل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا، "قد تقلصت إلى 10 أيام، تبدأ من اليوم (الثلاثاء)".وقال ترامب للصحفيين: "10 أيام تبدأ من اليوم، وبعدها سنفرض رسوما جمركية، ولا أعرف ما إذا كانت ستؤثر على روسيا. قد تؤثر عليها وقد لا تؤثر".
https://sarabic.ae/20250730/الكرملين-روسيا-اكتسبت-مناعة-ضد-العقوبات-والاقتصاد-يعمل-في-ظل-عدد-هائل-من-القيود--عاجل-1103187898.html
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ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

ترامب: المبعوث الرئاسي الأمريكي ويتكوف سيتوجه إلى روسيا بعد زيارة إسرائيل

21:54 GMT 31.07.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى روسيا بعد زيارته لإسرائيل المقررة الجمعة.
وقال ترامب في حديث للصحفيين في البيت الأبيض: "نعم، سيذهب إلى إسرائيل، ثم سيذهب [ويتكوف] إلى روسيا، صدقوا أو لا تصدقوا".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
الكرملين: روسيا اكتسبت مناعة ضد العقوبات والاقتصاد يعمل في ظل عدد هائل من القيود
أمس, 10:57 GMT
وحول احتمال فرض عقوبات إضافية على روسيا، أضاف ترامب: "سنفرض عقوبات. لا أعلم إن كانت العقوبات تزعجه [الرئيس الروسي فلاديمير بوتين]. إنهم يعرفون العقوبات. أنا أعرف أكثر من أي شخص آخر عن العقوبات والتعريفات الجمركية وكل شيء آخر. لا أعلم إن كان لذلك أي تأثير".
وأول أمس الأربعاء، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن روسيا اكتسبت مناعة ضد العقوبات، والاقتصاد يعمل منذ فترة طويلة في ظل عدد هائل من القيود.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان الاقتصاد الروسي يستعد لعقوبات جديدة محتملة: "لقد اكتسبنا بالفعل مناعة معينة (من العقوبات)، ونعيش منذ فترة طويلة في ظل عدد هائل من القيود، كما نتابع جميع التصريحات الصادرة عن الرئيس ترامب، والممثلين الدوليين الآخرين".
وأوضح بيسكوف أن الكرملين يسجل تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تسوية الوضع في أوكرانيا، والقيود المحتملة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مهلة الـ50 يوما التي "منحها" لروسيا، في وقت سابق من هذا الشهر، من أجل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا، "قد تقلصت إلى 10 أيام، تبدأ من اليوم (الثلاثاء)".
وقال ترامب للصحفيين: "10 أيام تبدأ من اليوم، وبعدها سنفرض رسوما جمركية، ولا أعرف ما إذا كانت ستؤثر على روسيا. قد تؤثر عليها وقد لا تؤثر".
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