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الكرملين: روسيا اكتسبت مناعة ضد العقوبات والاقتصاد يعمل في ظل عدد هائل من القيود
الكرملين: روسيا اكتسبت مناعة ضد العقوبات والاقتصاد يعمل في ظل عدد هائل من القيود
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا اكتسبت مناعة ضد العقوبات، والاقتصاد يعمل منذ فترة طويلة في ظل عدد هائل من... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T10:57+0000
2025-07-30T11:26+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الكرملين
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان الاقتصاد الروسي يستعد لعقوبات جديدة محتملة: "لقد اكتسبنا بالفعل مناعة معينة (من العقوبات)، ونعيش منذ فترة طويلة في ظل عدد هائل من القيود، كما نتابع جميع التصريحات الصادرة عن الرئيس ترامب، والممثلين الدوليين الآخرين".وأشار بيسكوف، تعليقا على زيارة المدير العام لوكالة الفضاء الروسية دميتري باكانوف، إلى أمريكا، إلى أن "الحفاظ على الحوار بين موسكو وواشنطن، في مجال الفضاء أمر بالغ الأهمية، ولكن لا ينبغي المبالغة في تأثيره على مجمل العلاقات".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مهلة الـ50 يوما التي "منحها" لروسيا، في وقت سابق من هذا الشهر، من أجل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا، "قد تقلصت إلى 10 أيام، تبدأ من اليوم (أمس الثلاثاء)".وقال ترامب للصحفيين: "10 أيام تبدأ من اليوم، وبعدها سنفرض رسوما جمركية، ولا أعرف ما إذا كانت ستؤثر على روسيا. قد تؤثر عليها وقد لا تؤثر".ترامب يعتزم تقليص المدة المخصصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانياالبيت الأبيض: فرص التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا أقرب مما كانت عند تولي ترامب منصبه
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين

الكرملين: روسيا اكتسبت مناعة ضد العقوبات والاقتصاد يعمل في ظل عدد هائل من القيود

10:57 GMT 30.07.2025 (تم التحديث: 11:26 GMT 30.07.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا اكتسبت مناعة ضد العقوبات، والاقتصاد يعمل منذ فترة طويلة في ظل عدد هائل من القيود.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان الاقتصاد الروسي يستعد لعقوبات جديدة محتملة: "لقد اكتسبنا بالفعل مناعة معينة (من العقوبات)، ونعيش منذ فترة طويلة في ظل عدد هائل من القيود، كما نتابع جميع التصريحات الصادرة عن الرئيس ترامب، والممثلين الدوليين الآخرين".

وأوضح بيسكوف أن الكرملين يسجل تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تسوية الوضع في أوكرانيا، والقيود المحتملة.

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وأشار بيسكوف، تعليقا على زيارة المدير العام لوكالة الفضاء الروسية دميتري باكانوف، إلى أمريكا، إلى أن "الحفاظ على الحوار بين موسكو وواشنطن، في مجال الفضاء أمر بالغ الأهمية، ولكن لا ينبغي المبالغة في تأثيره على مجمل العلاقات".

وقال بيسكوف للصحفيين: "هذه الاتصالات بالغة الأهمية. ربما لا ينبغي المبالغة في تأثير الحفاظ على هذه الاتصالات على مجمل العلاقات الثنائية، ولكن في الوقت نفسه، فإن الحفاظ على الحوار، على الأقل في هذه المجالات المهمة، أمر بالغ الأهمية أيضًا".

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وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مهلة الـ50 يوما التي "منحها" لروسيا، في وقت سابق من هذا الشهر، من أجل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا، "قد تقلصت إلى 10 أيام، تبدأ من اليوم (أمس الثلاثاء)".
وقال ترامب للصحفيين: "10 أيام تبدأ من اليوم، وبعدها سنفرض رسوما جمركية، ولا أعرف ما إذا كانت ستؤثر على روسيا. قد تؤثر عليها وقد لا تؤثر".
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