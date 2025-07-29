https://sarabic.ae/20250729/ترامب-لم-أتلق-أي-استجابة-من-روسيا-بعد-تهديدها-بفرض-عقوبات-عليها-1103172160.html
ترامب: لم أتلق أي استجابة من روسيا بعد تهديدها بفرض عقوبات عليها
ترامب: لم أتلق أي استجابة من روسيا بعد تهديدها بفرض عقوبات عليها
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن مهلة الـ50 يوما التي منحها لروسيا، في وقت سابق من هذا الشهر، من أجل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا قد تقلصت إلى 10... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T18:59+0000
2025-07-29T18:59+0000
2025-07-29T18:59+0000
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وقال ترامب للصحفيين: "10 أيام تبدأ من اليوم، وبعدها سنفرض رسوما جمركية، ولا أعرف ما إذا كانت ستؤثر على روسيا. قد تؤثر عليها وقد لا تؤثر".وأوضح ترامب بأنه غير قلق بشأن تأثير عقوبات أمريكية محتملة ضد روسيا على أسواق الطاقة، قائلا: "لست قلقا بشأن ذلك. لدينا الكثير جدا من النفط في بلدنا، وسنزيد من إنتاجه".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم تقليص مهلة الخمسين يوما المخصصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا.وقال ترامب للصحفيين في اسكتلندا، قبل لقائه مع رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر: "أنا بصدد تقليص مهلة الـ50 يومًا إلى عدد أقل من الأيام، لأنني أعتقد أنني أعرف بالفعل الجواب وما سيحدث".وفي 14 يوليو/تموز، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مهلة 50 يوما لموسكو لإنجاز اتفاق سلام مع كييف"، مهددا بفرض تعريفة 100% على واردات السلع الروسية، إلى جانب الرسوم الثانوية على الدول التي تشتري النفط والغاز وموارد الطاقة الأخرى، في حال لم يتم ذلك.ووفقا للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن خطة ترامب هي "عمل تجاري". من ناحية أخرى، تعلن أوروبا عن استعدادها لإنفاق مبالغ ضخمة من المال على مشتريات الأسلحة من أجل إثارة استمرار الحرب، ولكن هناك أيضا خلافات حول من سيدفع. في حين رفضت فرنسا وجمهورية التشيك وإيطاليا والمجر بالفعل المشاركة في المشتريات.روبيو: روسيا وأوكرانيا تقتربان من التوصل إلى تسوية لكن هناك حاجة إلى تحقيق تقدم سريعالبيت الأبيض: فرص التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا أقرب مما كانت عند تولي ترامب منصبه
https://sarabic.ae/20250728/مدفيديف-ترامب-يلعب-لعبة-الإنذارات-مع-روسيا-وهذا-تهديد-وخطوة-نحو-الحرب-1103137305.html
https://sarabic.ae/20250728/ترامب-يعتزم-تقليص-المدة-المخصصة-للتوصل-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-عاجل-1103119221.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب: لم أتلق أي استجابة من روسيا بعد تهديدها بفرض عقوبات عليها
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن مهلة الـ50 يوما التي منحها لروسيا، في وقت سابق من هذا الشهر، من أجل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا قد تقلصت إلى 10 أيام، تبدأ من اليوم.
وقال ترامب للصحفيين: "10 أيام تبدأ من اليوم، وبعدها سنفرض رسوما جمركية، ولا أعرف ما إذا كانت ستؤثر على روسيا. قد تؤثر عليها وقد لا تؤثر".
وأضاف ترامب أنه "لم يتلق ردا من روسيا على تهديداته بفرض عقوبات عليها بعد إعلانه أمس اعتزامه تقليص المهلة الممنوحة لروسيا لتسوية الصراع في أوكرانيا".
وأوضح ترامب بأنه غير قلق بشأن تأثير عقوبات أمريكية محتملة ضد روسيا على أسواق الطاقة، قائلا: "لست قلقا بشأن ذلك. لدينا الكثير جدا من النفط في بلدنا، وسنزيد من إنتاجه".
وأشار ترامب إلى أنه يتوقع عقد لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام الجاري.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم تقليص مهلة الخمسين يوما
المخصصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وقال ترامب للصحفيين في اسكتلندا، قبل لقائه مع رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر: "أنا بصدد تقليص مهلة الـ50 يومًا إلى عدد أقل من الأيام، لأنني أعتقد أنني أعرف بالفعل الجواب وما سيحدث".
وفي 14 يوليو/تموز، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مهلة 50 يوما لموسكو لإنجاز اتفاق سلام مع كييف"، مهددا بفرض تعريفة 100% على واردات السلع الروسية، إلى جانب الرسوم الثانوية على الدول التي تشتري النفط والغاز وموارد الطاقة الأخرى، في حال لم يتم ذلك.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه توصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الأسلحة إلى كييف، مشيرا إلى أن أوروبا ستتحمل جميع التكاليف.
ووفقا للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن خطة ترامب هي "عمل تجاري". من ناحية أخرى، تعلن أوروبا عن استعدادها لإنفاق مبالغ ضخمة من المال على مشتريات الأسلحة من أجل إثارة استمرار الحرب، ولكن هناك أيضا خلافات حول من سيدفع. في حين رفضت فرنسا وجمهورية التشيك وإيطاليا والمجر بالفعل المشاركة في المشتريات.