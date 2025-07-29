https://sarabic.ae/20250729/ترامب-لم-أتلق-أي-استجابة-من-روسيا-بعد-تهديدها-بفرض-عقوبات-عليها-1103172160.html

ترامب: لم أتلق أي استجابة من روسيا بعد تهديدها بفرض عقوبات عليها

ترامب: لم أتلق أي استجابة من روسيا بعد تهديدها بفرض عقوبات عليها

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن مهلة الـ50 يوما التي منحها لروسيا، في وقت سابق من هذا الشهر، من أجل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا قد تقلصت إلى 10... 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T18:59+0000

2025-07-29T18:59+0000

2025-07-29T18:59+0000

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وقال ترامب للصحفيين: "10 أيام تبدأ من اليوم، وبعدها سنفرض رسوما جمركية، ولا أعرف ما إذا كانت ستؤثر على روسيا. قد تؤثر عليها وقد لا تؤثر".وأوضح ترامب بأنه غير قلق بشأن تأثير عقوبات أمريكية محتملة ضد روسيا على أسواق الطاقة، قائلا: "لست قلقا بشأن ذلك. لدينا الكثير جدا من النفط في بلدنا، وسنزيد من إنتاجه".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم تقليص مهلة الخمسين يوما المخصصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا.وقال ترامب للصحفيين في اسكتلندا، قبل لقائه مع رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر: "أنا بصدد تقليص مهلة الـ50 يومًا إلى عدد أقل من الأيام، لأنني أعتقد أنني أعرف بالفعل الجواب وما سيحدث".وفي 14 يوليو/تموز، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مهلة 50 يوما لموسكو لإنجاز اتفاق سلام مع كييف"، مهددا بفرض تعريفة 100% على واردات السلع الروسية، إلى جانب الرسوم الثانوية على الدول التي تشتري النفط والغاز وموارد الطاقة الأخرى، في حال لم يتم ذلك.ووفقا للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن خطة ترامب هي "عمل تجاري". من ناحية أخرى، تعلن أوروبا عن استعدادها لإنفاق مبالغ ضخمة من المال على مشتريات الأسلحة من أجل إثارة استمرار الحرب، ولكن هناك أيضا خلافات حول من سيدفع. في حين رفضت فرنسا وجمهورية التشيك وإيطاليا والمجر بالفعل المشاركة في المشتريات.روبيو: روسيا وأوكرانيا تقتربان من التوصل إلى تسوية لكن هناك حاجة إلى تحقيق تقدم سريعالبيت الأبيض: فرص التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا أقرب مما كانت عند تولي ترامب منصبه

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https://sarabic.ae/20250728/ترامب-يعتزم-تقليص-المدة-المخصصة-للتوصل-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-عاجل-1103119221.html

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