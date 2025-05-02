https://sarabic.ae/20250502/روبيو-روسيا-وأوكرانيا-تقتربان-من-التوصل-إلى-تسوية-لكن-هناك-حاجة-إلى-تحقيق-تقدم-سريع-1100099352.html
روبيو: روسيا وأوكرانيا تقتربان من التوصل إلى تسوية لكن هناك حاجة إلى تحقيق تقدم سريع
روبيو: روسيا وأوكرانيا تقتربان من التوصل إلى تسوية لكن هناك حاجة إلى تحقيق تقدم سريع
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، بأن موسكو وكييف أصبحتا أقرب إلى تسوية الصراع الأوكراني، مشددا على أهمية تحقيق تقدم في المفاوضات في وقت... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T01:49+0000
2025-05-02T01:49+0000
2025-05-02T01:49+0000
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واشنطن – سبوتنيك. وقال روبيو في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "ما زالا بعيدان (روسيا وأوكرانيا) هما أقرب الآن لكنهما بعيدان".وأضاف: "ستكون هناك حاجة إلى اختراق قريبا جدا. سيقرر الرئيس (دونالد ترامب) مقدار الوقت الذي سنخصصه لهذا الأمر".وتتوسط إدارة ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 آذار/مارس الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يوما، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.
https://sarabic.ae/20250501/وزير-الخارجية-الأمريكي-يدعو-أوروبا-لبذل-جهود-أكبر-لتسوية-النزاع-الأوكراني-1100094063.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روبيو: روسيا وأوكرانيا تقتربان من التوصل إلى تسوية لكن هناك حاجة إلى تحقيق تقدم سريع
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، بأن موسكو وكييف أصبحتا أقرب إلى تسوية الصراع الأوكراني، مشددا على أهمية تحقيق تقدم في المفاوضات في وقت قريب.
واشنطن – سبوتنيك
. وقال روبيو في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "ما زالا بعيدان (روسيا وأوكرانيا) هما أقرب الآن لكنهما بعيدان".
وأضاف: "ستكون هناك حاجة إلى اختراق قريبا جدا. سيقرر الرئيس (دونالد ترامب) مقدار الوقت الذي سنخصصه لهذا الأمر".
وتتوسط إدارة ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
، وفي هذا الإطار استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 آذار/مارس الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يوما، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.
من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.