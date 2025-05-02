https://sarabic.ae/20250502/روبيو-روسيا-وأوكرانيا-تقتربان-من-التوصل-إلى-تسوية-لكن-هناك-حاجة-إلى-تحقيق-تقدم-سريع-1100099352.html

روبيو: روسيا وأوكرانيا تقتربان من التوصل إلى تسوية لكن هناك حاجة إلى تحقيق تقدم سريع

روبيو: روسيا وأوكرانيا تقتربان من التوصل إلى تسوية لكن هناك حاجة إلى تحقيق تقدم سريع

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، بأن موسكو وكييف أصبحتا أقرب إلى تسوية الصراع الأوكراني، مشددا على أهمية تحقيق تقدم في المفاوضات في وقت... 02.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-02T01:49+0000

2025-05-02T01:49+0000

2025-05-02T01:49+0000

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bfabebe1eed74e19860f91a2f8ea404.jpg

واشنطن – سبوتنيك. وقال روبيو في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "ما زالا بعيدان (روسيا وأوكرانيا) هما أقرب الآن لكنهما بعيدان".وأضاف: "ستكون هناك حاجة إلى اختراق قريبا جدا. سيقرر الرئيس (دونالد ترامب) مقدار الوقت الذي سنخصصه لهذا الأمر".وتتوسط إدارة ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 آذار/مارس الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يوما، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.

https://sarabic.ae/20250501/وزير-الخارجية-الأمريكي-يدعو-أوروبا-لبذل-جهود-أكبر-لتسوية-النزاع-الأوكراني-1100094063.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية