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وزير الخارجية الأمريكي يدعو أوروبا لبذل جهود أكبر لتسوية النزاع الأوكراني
وزير الخارجية الأمريكي يدعو أوروبا لبذل جهود أكبر لتسوية النزاع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال لقائه نظيره الفرنسي جان نويل بارو، إلى ضرورة بذل جهود أكبر من جانب أوروبا لإنهاء النزاع في أوكرانيا. 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T18:38+0000
2025-05-01T18:38+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، عقب الاجتماع: "أشاد الوزير روبيو على القيادة الفرنسية في حشد الدعم الأوروبي والأوكراني لتحقيق تسوية مستدامة، لكنه أوضح أن الكلام لا يكفي، ويجب على أوروبا أن تحشد الموارد الحقيقية والإرادة السياسية لوضع حد لهذه الحرب".وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات، أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط "قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق".من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية، بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا، وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.
https://sarabic.ae/20250430/كيلوغ-أمريكا-مستعدة-للموافقة-جزئيا-على-مطالب-روسيا-الإقليمية-1100058306.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية الأمريكي يدعو أوروبا لبذل جهود أكبر لتسوية النزاع الأوكراني

18:38 GMT 01.05.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال لقائه نظيره الفرنسي جان نويل بارو، إلى ضرورة بذل جهود أكبر من جانب أوروبا لإنهاء النزاع في أوكرانيا.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، عقب الاجتماع: "أشاد الوزير روبيو على القيادة الفرنسية في حشد الدعم الأوروبي والأوكراني لتحقيق تسوية مستدامة، لكنه أوضح أن الكلام لا يكفي، ويجب على أوروبا أن تحشد الموارد الحقيقية والإرادة السياسية لوضع حد لهذه الحرب".

وأكد روبيو، خلال الاجتماع، تركيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إنهاء النزاع في أوكرانيا، مشيرًا إلى التزام واشنطن بالتعاون مع فرنسا والدول الأوروبية الأخرى لتحقيق السلام.

كيث كيلوغ، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كيلوغ: أمريكا مستعدة للموافقة جزئيا على مطالب روسيا الإقليمية
أمس, 20:42 GMT
وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات، أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط "قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق".
من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية، بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا، وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.
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