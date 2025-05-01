https://sarabic.ae/20250501/وزير-الخارجية-الأمريكي-يدعو-أوروبا-لبذل-جهود-أكبر-لتسوية-النزاع-الأوكراني-1100094063.html
وزير الخارجية الأمريكي يدعو أوروبا لبذل جهود أكبر لتسوية النزاع الأوكراني
وزير الخارجية الأمريكي يدعو أوروبا لبذل جهود أكبر لتسوية النزاع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال لقائه نظيره الفرنسي جان نويل بارو، إلى ضرورة بذل جهود أكبر من جانب أوروبا لإنهاء النزاع في أوكرانيا. 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T18:38+0000
2025-05-01T18:38+0000
2025-05-01T18:38+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، عقب الاجتماع: "أشاد الوزير روبيو على القيادة الفرنسية في حشد الدعم الأوروبي والأوكراني لتحقيق تسوية مستدامة، لكنه أوضح أن الكلام لا يكفي، ويجب على أوروبا أن تحشد الموارد الحقيقية والإرادة السياسية لوضع حد لهذه الحرب".وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات، أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط "قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق".من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية، بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا، وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.
https://sarabic.ae/20250430/كيلوغ-أمريكا-مستعدة-للموافقة-جزئيا-على-مطالب-روسيا-الإقليمية-1100058306.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية الأمريكي يدعو أوروبا لبذل جهود أكبر لتسوية النزاع الأوكراني
أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال لقائه نظيره الفرنسي جان نويل بارو، إلى ضرورة بذل جهود أكبر من جانب أوروبا لإنهاء النزاع في أوكرانيا.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، عقب الاجتماع: "أشاد الوزير روبيو على القيادة الفرنسية في حشد الدعم الأوروبي والأوكراني لتحقيق تسوية مستدامة، لكنه أوضح أن الكلام لا يكفي، ويجب على أوروبا أن تحشد الموارد الحقيقية والإرادة السياسية لوضع حد لهذه الحرب".
وأكد روبيو، خلال الاجتماع، تركيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إنهاء النزاع في أوكرانيا، مشيرًا إلى التزام واشنطن بالتعاون مع فرنسا والدول الأوروبية الأخرى لتحقيق السلام.
وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
، وفي هذا الإطار استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات، أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط "قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق".
من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية، بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا، وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.