https://sarabic.ae/20250801/ارتفاع-عدد-ضحايا-صحن-الطعام-في-غزة-إلى-1373-1103267777.html
ارتفاع عدد ضحايا "صحن الطعام" في غزة إلى 1373
ارتفاع عدد ضحايا "صحن الطعام" في غزة إلى 1373
سبوتنيك عربي
أفاد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بأن 1373 فلسطينيا قتلوا أثناء انتظار المساعدات في قطاع غزة منذ أواخر مايو الماضي. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T11:02+0000
2025-08-01T11:02+0000
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وأكد المكتب الأممي، اليوم الجمعة، أن معظم القتلى سقطوا بنيران الجيش الإسرائيلي، أثناء انتظارهم المساعدات في قطاع غزة والذي يعاني سكانه من نقص حاد في الغذاء منذ أواخر مايو/أيار.وأوضح المكتب أنه "في المجمل، منذ 27 مايو، قُتل ما لا يقل عن 1373 فلسطينيا أثناء محاولتهم الحصول على طعام، 859 منهم في محيط مواقع "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، و514 على طول مسارات قوافل الغذاء".وفي السياق نفسه، أدانت حركة حماس بشدة ما وصفته بـ"حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة"، محذرة من أنها باتت تشكل خطرا مميتا على حياة أكثر من مليوني فلسطيني.وطالبت الحركة، في بيان صحفي صادر اليوم، على موقعها الرسمي، المجتمع الدولي والجهات المعنية بالتحرك العاجل لوقف هذه "المجزرة الجماعية"، وتأمين إيصال المواد الغذائية فورا إلى جميع مناطق القطاع دون شروط، مع ضمان حماية هذه المساعدات.وأكدت الحركة "استعدادها التام لاستئناف المفاوضات فورا حال وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وانتهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة".وأشارت إلى أن استمرار التفاوض في ظل التجويع يجرد المحادثات من مضمونها، خاصة بعد انسحاب "الاحتلال" من المفاوضات الأسبوع الماضي دون مبرر، رغم اقتراب الأطراف من التوصل إلى اتفاق.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250801/حماس-زيارة-ويتكوف-إلى-غزة-استعراض-دعائي-1103265263.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
ارتفاع عدد ضحايا "صحن الطعام" في غزة إلى 1373
أفاد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بأن 1373 فلسطينيا قتلوا أثناء انتظار المساعدات في قطاع غزة منذ أواخر مايو الماضي.
وأكد المكتب الأممي، اليوم الجمعة، أن معظم القتلى سقطوا بنيران الجيش الإسرائيلي، أثناء انتظارهم المساعدات في قطاع غزة والذي يعاني سكانه من نقص حاد في الغذاء منذ أواخر مايو/أيار.
وأوضح المكتب أنه "في المجمل، منذ 27 مايو، قُتل ما لا يقل عن 1373 فلسطينيا أثناء محاولتهم الحصول على طعام، 859 منهم في محيط مواقع "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، و514 على طول مسارات قوافل الغذاء".
وفي السياق نفسه، أدانت حركة حماس بشدة ما وصفته بـ"حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة"، محذرة من أنها باتت تشكل خطرا مميتا على حياة أكثر من مليوني فلسطيني.
وطالبت الحركة، في بيان صحفي صادر اليوم، على موقعها الرسمي، المجتمع الدولي والجهات المعنية بالتحرك العاجل لوقف هذه "المجزرة الجماعية"، وتأمين إيصال المواد الغذائية
فورا إلى جميع مناطق القطاع دون شروط، مع ضمان حماية هذه المساعدات.
وأكدت الحركة "استعدادها التام لاستئناف المفاوضات فورا حال وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وانتهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة".
وأشارت إلى أن استمرار التفاوض في ظل التجويع يجرد المحادثات من مضمونها، خاصة بعد انسحاب "الاحتلال" من المفاوضات الأسبوع الماضي دون مبرر، رغم اقتراب الأطراف من التوصل إلى اتفاق.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة
، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.