https://sarabic.ae/20250803/وزير-الخارجية-المصري-الهجوم-على-مصر-لتشتيت-الأنظار-عن-مسؤولية-إسرائيل-في-مأساة-غزة-1103317145.html

وزير الخارجية المصري: الهجوم على مصر لتشتيت الأنظار عن مسؤولية إسرائيل في مأساة غزة

وزير الخارجية المصري: الهجوم على مصر لتشتيت الأنظار عن مسؤولية إسرائيل في مأساة غزة

سبوتنيك عربي

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الأحد، إن الحملة الممنهجة ضد بلاده تهدف إلى تخفيف الضغط على إسرائيل. 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T08:40+0000

2025-08-03T08:40+0000

2025-08-03T08:40+0000

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وأكدت بوابة "الأهرام"، صباح اليوم الأحد، أن تصريحات عبد العاطي جاءت في مؤتمر المصريين في الخارج، فى نسخته السادسة والتى تحمل اسم "من كل مكان.. مصر العنوان"، والذي يعقد فى القاهرة، برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.أوضح عبد العاطي أن تلك الحملة تعود إلى ترويج ادعاءات وأكاذيب تتهم مصر بالتقصير في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، ومصر تقود سياسة خارجية شريفة في وقت عز فيه الشرف.وأضاف وزير الخارجية المصري أنهم "لم يجدوا سوى الدولة التي قدمت 70 %؜ من حجم المساعدات إلى قطاع غزة، ليوجهوا إليها سهام ادعاءاتهم وأكاذيبهم المرفوضة".وشدد بدر عبد العاطي على أن مصر أياديها بيضاء، باعتبارها السند الحقيقي للشعب الفلسطيني من النكبة حتى يومنا هذا، مجددا التأكيد على أن مصر سوف تستمر لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وضمان حقه في إقامة دولته.ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التواصل بين الدولة والمصريين بالخارج، ومناقشة قضاياهم، واستعراض الفرص المتاحة للمشاركة في خطط التنمية الوطنية، ويمثل منصة حوار مفتوح بين المصريين بالخارج وصناع القرار.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

https://sarabic.ae/20250731/مصر-هناك-محاولات-لإحداث-انقسام-عربي-حول-غزة-1103247893.html

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