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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
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27 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
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17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
عالم سبوتنيك
بوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية، سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أعمال العنف في السويداء
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123 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:33 GMT
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https://sarabic.ae/20250803/وزير-الخارجية-المصري-الهجوم-على-مصر-لتشتيت-الأنظار-عن-مسؤولية-إسرائيل-في-مأساة-غزة-1103317145.html
وزير الخارجية المصري: الهجوم على مصر لتشتيت الأنظار عن مسؤولية إسرائيل في مأساة غزة
وزير الخارجية المصري: الهجوم على مصر لتشتيت الأنظار عن مسؤولية إسرائيل في مأساة غزة
سبوتنيك عربي
قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الأحد، إن الحملة الممنهجة ضد بلاده تهدف إلى تخفيف الضغط على إسرائيل. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T08:40+0000
2025-08-03T08:40+0000
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وأكدت بوابة "الأهرام"، صباح اليوم الأحد، أن تصريحات عبد العاطي جاءت في مؤتمر المصريين في الخارج، فى نسخته السادسة والتى تحمل اسم "من كل مكان.. مصر العنوان"، والذي يعقد فى القاهرة، برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.أوضح عبد العاطي أن تلك الحملة تعود إلى ترويج ادعاءات وأكاذيب تتهم مصر بالتقصير في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، ومصر تقود سياسة خارجية شريفة في وقت عز فيه الشرف.وأضاف وزير الخارجية المصري أنهم "لم يجدوا سوى الدولة التي قدمت 70 %؜ من حجم المساعدات إلى قطاع غزة، ليوجهوا إليها سهام ادعاءاتهم وأكاذيبهم المرفوضة".وشدد بدر عبد العاطي على أن مصر أياديها بيضاء، باعتبارها السند الحقيقي للشعب الفلسطيني من النكبة حتى يومنا هذا، مجددا التأكيد على أن مصر سوف تستمر لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وضمان حقه في إقامة دولته.ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التواصل بين الدولة والمصريين بالخارج، ومناقشة قضاياهم، واستعراض الفرص المتاحة للمشاركة في خطط التنمية الوطنية، ويمثل منصة حوار مفتوح بين المصريين بالخارج وصناع القرار.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250731/مصر-هناك-محاولات-لإحداث-انقسام-عربي-حول-غزة-1103247893.html
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مصر, العالم العربي, الأخبار, غزة
مصر, العالم العربي, الأخبار, غزة

وزير الخارجية المصري: الهجوم على مصر لتشتيت الأنظار عن مسؤولية إسرائيل في مأساة غزة

08:40 GMT 03.08.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الأحد، إن الحملة الممنهجة ضد بلاده تهدف إلى تخفيف الضغط على إسرائيل.
وأكدت بوابة "الأهرام"، صباح اليوم الأحد، أن تصريحات عبد العاطي جاءت في مؤتمر المصريين في الخارج، فى نسخته السادسة والتى تحمل اسم "من كل مكان.. مصر العنوان"، والذي يعقد فى القاهرة، برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
شاحنات تابعة للهلال الأحمر المصري تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تعبر بوابة رفح الحدودية، في رفح، مصر، 21 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
مصر: هناك محاولات لإحداث انقسام عربي حول غزة
31 يوليو, 19:00 GMT
أوضح عبد العاطي أن تلك الحملة تعود إلى ترويج ادعاءات وأكاذيب تتهم مصر بالتقصير في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، ومصر تقود سياسة خارجية شريفة في وقت عز فيه الشرف.
وأضاف وزير الخارجية المصري أنهم "لم يجدوا سوى الدولة التي قدمت 70 %؜ من حجم المساعدات إلى قطاع غزة، ليوجهوا إليها سهام ادعاءاتهم وأكاذيبهم المرفوضة".
وشدد بدر عبد العاطي على أن مصر أياديها بيضاء، باعتبارها السند الحقيقي للشعب الفلسطيني من النكبة حتى يومنا هذا، مجددا التأكيد على أن مصر سوف تستمر لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وضمان حقه في إقامة دولته.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التواصل بين الدولة والمصريين بالخارج، ومناقشة قضاياهم، واستعراض الفرص المتاحة للمشاركة في خطط التنمية الوطنية، ويمثل منصة حوار مفتوح بين المصريين بالخارج وصناع القرار.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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