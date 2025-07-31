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مصر: هناك محاولات لإحداث انقسام عربي حول غزة
مصر: هناك محاولات لإحداث انقسام عربي حول غزة
سبوتنيك عربي
حذرت وزارة الخارجية المصرية من محاولات تهدف إلى تزييف الحقائق حول الأحداث في قطاع غزة، والتقليل من الجهود التي تبذلها مصر لإدخال المساعدات، بهدف تقويض دورها... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T19:00+0000
2025-07-31T19:00+0000
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وأشارت الوزارة في بيان رسمي على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) ، اليوم الخميس، إلى وجود حملة ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة مصر والتشكيك في دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، من خلال بث معلومات مضللة تهدف إلى إحباط الرأي العام العربي وإضعاف صمود الشعب الفلسطيني.وأكدت الخارجية أن مصر قدمت أكثر من 70 في المئة من إجمالي المساعدات التي دخلت قطاع غزة، واستقبلت آلاف المصابين والجرحى، كما أعدت خطة شاملة لإعادة إعمار القطاع، وتحظى بدعم غالبية الدول، وتعتزم القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لحشد التمويل اللازم لتنفيذ تلك الخطة.التظاهر أمام السفارة المصريةتزامنت هذه التصريحات مع تظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب، حيث طالبت الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني بفتح معبر رفح بشكل كامل لإدخال المساعدات، رغم استمرار مصر بإدخال المساعدات بشكل منتظم.من جانبه، شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على أن بلاده لم تتوقف عن إدخال المساعدات إلى غزة ولن تتوقف، مؤكدا أن لا سلام في المنطقة دون حل الدولتين. وأوضح أن مصر تعمل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ضمن ثلاثة محاور هي وقف الحرب وإدخال المساعدات والتوسط للإفراج عن الرهائن.ردود فلسطينية داعمة لمصروفي هذا السياق، قال حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني إن مصر والأردن يتعرضان لهجمة ممنهجة تهدف إلى التشكيك في دورهما الإقليمي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن البلدين يمثلان خطوط تماس مباشرة مع الأحداث ويتحملان أعباء استقرار المنطقة.وأضاف الشيخ في منشور عبر منصة "إكس" أن هذه الحملة ليست عفوية، بل تعكس نوايا خبيثة لضرب أي توازن عربي عبر استهداف الدول المحورية.بدوره، شدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في تصريحات صحفية، على أن مصر والأردن وجميع الدول العربية لم تتوانَ عن تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن موقفهما الرافض لتهجير الفلسطينيين كان عاملا حاسما في منع تصفية القضية الفلسطينية.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250730/رئيس-الوزراء-المصري-مصر-تكبدت-خسائر-كثيرة-منذ-بدء-الأزمة-في-قطاع-غزة-1103200029.html
https://sarabic.ae/20250729/أفواج-من-شاحنات-المساعدات-تدخل-غزة-قادمة-من-مصر-فيديو-1103146199.html
https://sarabic.ae/20250730/رئيس-الوزراء-المصري-الرئيس-السيسي-أكد-ضرورة-تكثيف-الجهود-الدولية-لوقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1103190579.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار مصر الآن, مصر, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار مصر الآن, مصر, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

مصر: هناك محاولات لإحداث انقسام عربي حول غزة

19:00 GMT 31.07.2025
© AP Photo / Mohammed Asadشاحنات تابعة للهلال الأحمر المصري تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تعبر بوابة رفح الحدودية، في رفح، مصر، 21 أكتوبر 2023.
شاحنات تابعة للهلال الأحمر المصري تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تعبر بوابة رفح الحدودية، في رفح، مصر، 21 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Mohammed Asad
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حذرت وزارة الخارجية المصرية من محاولات تهدف إلى تزييف الحقائق حول الأحداث في قطاع غزة، والتقليل من الجهود التي تبذلها مصر لإدخال المساعدات، بهدف تقويض دورها وإحداث انقسام بين الشعوب العربية.
وأشارت الوزارة في بيان رسمي على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) ، اليوم الخميس، إلى وجود حملة ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة مصر والتشكيك في دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، من خلال بث معلومات مضللة تهدف إلى إحباط الرأي العام العربي وإضعاف صمود الشعب الفلسطيني.
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
رئيس الوزراء المصري: مصر تكبدت خسائر كثيرة منذ بدء الأزمة في قطاع غزة
أمس, 16:01 GMT
وأكدت الخارجية أن مصر قدمت أكثر من 70 في المئة من إجمالي المساعدات التي دخلت قطاع غزة، واستقبلت آلاف المصابين والجرحى، كما أعدت خطة شاملة لإعادة إعمار القطاع، وتحظى بدعم غالبية الدول، وتعتزم القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لحشد التمويل اللازم لتنفيذ تلك الخطة.
التظاهر أمام السفارة المصرية
تزامنت هذه التصريحات مع تظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب، حيث طالبت الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني بفتح معبر رفح بشكل كامل لإدخال المساعدات، رغم استمرار مصر بإدخال المساعدات بشكل منتظم.
من جانبه، شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على أن بلاده لم تتوقف عن إدخال المساعدات إلى غزة ولن تتوقف، مؤكدا أن لا سلام في المنطقة دون حل الدولتين. وأوضح أن مصر تعمل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ضمن ثلاثة محاور هي وقف الحرب وإدخال المساعدات والتوسط للإفراج عن الرهائن.
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
أفواج من شاحنات المساعدات تدخل غزة قادمة من مصر.. فيديو
29 يوليو, 07:39 GMT
ردود فلسطينية داعمة لمصر
وفي هذا السياق، قال حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني إن مصر والأردن يتعرضان لهجمة ممنهجة تهدف إلى التشكيك في دورهما الإقليمي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن البلدين يمثلان خطوط تماس مباشرة مع الأحداث ويتحملان أعباء استقرار المنطقة.
وأضاف الشيخ في منشور عبر منصة "إكس" أن هذه الحملة ليست عفوية، بل تعكس نوايا خبيثة لضرب أي توازن عربي عبر استهداف الدول المحورية.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
رئيس الوزراء المصري: الرئيس السيسي أكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
أمس, 11:12 GMT
بدوره، شدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في تصريحات صحفية، على أن مصر والأردن وجميع الدول العربية لم تتوانَ عن تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن موقفهما الرافض لتهجير الفلسطينيين كان عاملا حاسما في منع تصفية القضية الفلسطينية.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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