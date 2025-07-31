https://sarabic.ae/20250731/مصر-هناك-محاولات-لإحداث-انقسام-عربي-حول-غزة-1103247893.html

مصر: هناك محاولات لإحداث انقسام عربي حول غزة

مصر: هناك محاولات لإحداث انقسام عربي حول غزة

سبوتنيك عربي

حذرت وزارة الخارجية المصرية من محاولات تهدف إلى تزييف الحقائق حول الأحداث في قطاع غزة، والتقليل من الجهود التي تبذلها مصر لإدخال المساعدات، بهدف تقويض دورها... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T19:00+0000

2025-07-31T19:00+0000

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وأشارت الوزارة في بيان رسمي على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) ، اليوم الخميس، إلى وجود حملة ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة مصر والتشكيك في دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، من خلال بث معلومات مضللة تهدف إلى إحباط الرأي العام العربي وإضعاف صمود الشعب الفلسطيني.وأكدت الخارجية أن مصر قدمت أكثر من 70 في المئة من إجمالي المساعدات التي دخلت قطاع غزة، واستقبلت آلاف المصابين والجرحى، كما أعدت خطة شاملة لإعادة إعمار القطاع، وتحظى بدعم غالبية الدول، وتعتزم القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لحشد التمويل اللازم لتنفيذ تلك الخطة.التظاهر أمام السفارة المصريةتزامنت هذه التصريحات مع تظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب، حيث طالبت الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني بفتح معبر رفح بشكل كامل لإدخال المساعدات، رغم استمرار مصر بإدخال المساعدات بشكل منتظم.من جانبه، شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على أن بلاده لم تتوقف عن إدخال المساعدات إلى غزة ولن تتوقف، مؤكدا أن لا سلام في المنطقة دون حل الدولتين. وأوضح أن مصر تعمل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ضمن ثلاثة محاور هي وقف الحرب وإدخال المساعدات والتوسط للإفراج عن الرهائن.ردود فلسطينية داعمة لمصروفي هذا السياق، قال حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني إن مصر والأردن يتعرضان لهجمة ممنهجة تهدف إلى التشكيك في دورهما الإقليمي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن البلدين يمثلان خطوط تماس مباشرة مع الأحداث ويتحملان أعباء استقرار المنطقة.وأضاف الشيخ في منشور عبر منصة "إكس" أن هذه الحملة ليست عفوية، بل تعكس نوايا خبيثة لضرب أي توازن عربي عبر استهداف الدول المحورية.بدوره، شدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في تصريحات صحفية، على أن مصر والأردن وجميع الدول العربية لم تتوانَ عن تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن موقفهما الرافض لتهجير الفلسطينيين كان عاملا حاسما في منع تصفية القضية الفلسطينية.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

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