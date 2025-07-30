https://sarabic.ae/20250730/رئيس-الوزراء-المصري-مصر-تكبدت-خسائر-كثيرة-منذ-بدء-الأزمة-في-قطاع-غزة-1103200029.html

رئيس الوزراء المصري: مصر تكبدت خسائر كثيرة منذ بدء الأزمة في قطاع غزة

رئيس الوزراء المصري: مصر تكبدت خسائر كثيرة منذ بدء الأزمة في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

صرح مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بأن مصر تكبدت خسائر اقتصادية ومالية كبيرة منذ بدء الأزمة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحرب تسببت في انخفاض إيرادات قناة... 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T16:01+0000

2025-07-30T16:01+0000

2025-07-30T16:01+0000

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وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية لدعم أهالي غزة، حيث تعمل على ثلاثة محاور رئيسية: وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى، وفقا لموقع "الشروق نيوز".وأضاف رئيس الوزراء المصري أن مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات، التي وصل عددها إلى 1200 شاحنة، ظلت متوقفة لأيام وأسابيع بسبب التعنت الإسرائيلي في فتح المنافذ، مما أدى إلى تلف بعض المواد الغذائية وتكبد مصر تكاليف باهظة. وأكد مدبولي أن طوابير الشاحنات امتدت من العريش إلى معبر رفح، مما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في هذا الإطار. وأشار إلى أن هذا الموقف الثابت لمصر انعكس في البيان الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة الأخير، والذي دعا إلى إقامة دولة فلسطينية خلال 15 شهرا مع توحيد غزة والضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن "التجويع يُعد جريمة حرب". وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قد أكد أن "معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، وإسرائيل تغلق جانبه الفلسطيني"، موضحا أن "مصر تريد فتح المعابر البرية الخمسة لضمان دخول المساعدات لغزة". وأضاف أن "70% من المساعدات التي دخلت غزة سابقا كانت مصرية"، وأن "إسرائيل تستخدم الغذاء كسلاح"، معتبرا ما يحدث في غزة بأنه "يفوق الخيال". ولفت وزير الخارجية المصري إلى "وجود تغير جوهري في الرأي العام العالمي ضد انتهاكات إسرائيل".وأوضح عبد العاطي أن "اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، في سبتمبر (أيلول المقبل)، خطوة شجاعة"، مشيرا إلى أن "مصر تدرب المئات من الفلسطينيين لتولي الأمن في غزة". جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، حول تطورات الأوضاع في المنطقة، حسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على موقع "إكس". وتتزامن كلمة السيسي مع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين في قطاع غزة.ولفت الرئيس المصري إلى وجود حجم ضخم من شاحنات المساعدات المصرية، التي تستعد لدخول قطاع غزة، وأنه لا يوجد ما يعوق دخولها إلى القطاع، لكنه شدد على ضرورة أن يتم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

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