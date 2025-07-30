https://sarabic.ae/20250730/ويتكوف-يزور-إسرائيل-لبحث-الأزمة-الإنسانية-في-غزة-1103195771.html

ويتكوف يزور إسرائيل لبحث الأزمة الإنسانية في غزة

ويتكوف يزور إسرائيل لبحث الأزمة الإنسانية في غزة

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، سيتوجه إلى إسرائيل، لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T13:29+0000

2025-07-30T13:29+0000

2025-07-30T13:29+0000

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وذكرت القناة الإسرائيلية "i24 news"، مساء اليوم الأربعاء، أن ويتكوف سوف يتوجه إلى إسرائيل، في وقت متأخر اليوم أو فجر غد لبحث ملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ونوهت إلى أنه من المفترض أن يلتقي المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متوقعة أن يزور ويتكوف مواقع توزيع المساعدات الإنسانية في غزة التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" الأمريكية في القطاع.وفي سياق متصل، اارتفعت حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 حالة وفاة بينهم 89 طفلا، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، خلال الـ24 الساعة الماضية، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة في قطاع عزة.وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "سجلت مستشفيات قطاع غزة 7 حالات وفاة، خلال الـ24 الساعة الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية".وتابعت: "بذلك، يرتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 154 شهيدا، منهم 89 طفلا".وأشارت مصادر طبية فلسطينية إلى أن "21 شخصا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الأربعاء، غالبيتهم من منتظري المساعدات".ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

https://sarabic.ae/20250730/وزير-الخارجية-المصري-نجري-اتصالات-يومية-مع-أمريكا-وقطر-لوقف-النار-في-غزة-فورا-1103179588.html

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