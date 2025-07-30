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بث مباشر... المناقشات النهائية للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
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خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
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الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
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نبض افريقيا
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https://sarabic.ae/20250730/ويتكوف-يزور-إسرائيل-لبحث-الأزمة-الإنسانية-في-غزة-1103195771.html
ويتكوف يزور إسرائيل لبحث الأزمة الإنسانية في غزة
ويتكوف يزور إسرائيل لبحث الأزمة الإنسانية في غزة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، سيتوجه إلى إسرائيل، لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T13:29+0000
2025-07-30T13:29+0000
غزة
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وذكرت القناة الإسرائيلية "i24 news"، مساء اليوم الأربعاء، أن ويتكوف سوف يتوجه إلى إسرائيل، في وقت متأخر اليوم أو فجر غد لبحث ملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ونوهت إلى أنه من المفترض أن يلتقي المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متوقعة أن يزور ويتكوف مواقع توزيع المساعدات الإنسانية في غزة التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" الأمريكية في القطاع.وفي سياق متصل، اارتفعت حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 حالة وفاة بينهم 89 طفلا، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، خلال الـ24 الساعة الماضية، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة في قطاع عزة.وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "سجلت مستشفيات قطاع غزة 7 حالات وفاة، خلال الـ24 الساعة الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية".وتابعت: "بذلك، يرتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 154 شهيدا، منهم 89 طفلا".وأشارت مصادر طبية فلسطينية إلى أن "21 شخصا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الأربعاء، غالبيتهم من منتظري المساعدات".ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20250730/وزير-الخارجية-المصري-نجري-اتصالات-يومية-مع-أمريكا-وقطر-لوقف-النار-في-غزة-فورا-1103179588.html
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غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

ويتكوف يزور إسرائيل لبحث الأزمة الإنسانية في غزة

13:29 GMT 30.07.2025
© AP Photo / Ben Curtisالمبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف
المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Ben Curtis
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، سيتوجه إلى إسرائيل، لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وذكرت القناة الإسرائيلية "i24 news"، مساء اليوم الأربعاء، أن ويتكوف سوف يتوجه إلى إسرائيل، في وقت متأخر اليوم أو فجر غد لبحث ملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ونوهت إلى أنه من المفترض أن يلتقي المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متوقعة أن يزور ويتكوف مواقع توزيع المساعدات الإنسانية في غزة التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" الأمريكية في القطاع.
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
‌‏وزير الخارجية المصري: نجري اتصالات يومية مع أمريكا وقطر لوقف النار في غزة فورا
05:43 GMT
وفي سياق متصل، اارتفعت حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 حالة وفاة بينهم 89 طفلا، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، خلال الـ24 الساعة الماضية، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة في قطاع عزة.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "سجلت مستشفيات قطاع غزة 7 حالات وفاة، خلال الـ24 الساعة الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية".
وتابعت: "بذلك، يرتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 154 شهيدا، منهم 89 طفلا".
وأشارت مصادر طبية فلسطينية إلى أن "21 شخصا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الأربعاء، غالبيتهم من منتظري المساعدات".
ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
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