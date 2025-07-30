https://sarabic.ae/20250730/الأردن-والإمارات-يسقطان-16-طنا-من-الغذاء-وحليب-الأطفال-في--غزة-صور-1103198891.html
الأردن والإمارات يسقطان 16 طنا من الغذاء وحليب الأطفال في غزة... صور
الأردن والإمارات يسقطان 16 طنا من الغذاء وحليب الأطفال في غزة... صور
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، أن الأردن والإمارات أسقطا جوا 16 طنا من الغذاء وحليب الأطفال في قطاع غزة. 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T15:33+0000
2025-07-30T15:33+0000
2025-07-30T15:33+0000
إسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم العربي
الأخبار
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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الإماراتية نفذتا إنزالين جويين على قطاع غزة بهدف توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهالي الفلسطينيين في غزة.وأكدت الوكالة أنه "تم إنزال (16) طنا من المواد الغذائية وحليب الأطفال في مختلف مناطق قطاع غزة".وأشارت إلى أنه "بالتعاون مع دولة الإمارات تم إنزال نحو 73 طنا من المواد الأساسية إلى غزة خلال الأيام الماضية".وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 حالة وفاة بينهم 89 طفلا، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة في قطاع عزة.وأشارت مصادر طبية فلسطينية إلى أن "21 شخصا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الأربعاء، غالبيتهم من منتظري المساعدات".ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من مجاعة قاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20250730/ويتكوف-يزور-إسرائيل-لبحث-الأزمة-الإنسانية-في-غزة-1103195771.html
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
الأردن والإمارات يسقطان 16 طنا من الغذاء وحليب الأطفال في غزة... صور
ذكرت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، أن الأردن والإمارات أسقطا جوا 16 طنا من الغذاء وحليب الأطفال في قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الإماراتية نفذتا إنزالين جويين على قطاع غزة بهدف توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهالي الفلسطينيين في غزة.
وأكدت الوكالة أنه "تم إنزال (16) طنا من المواد الغذائية وحليب الأطفال في مختلف مناطق قطاع غزة".
وأشارت إلى أنه "بالتعاون مع دولة الإمارات تم إنزال نحو 73 طنا من المواد الأساسية إلى غزة خلال الأيام الماضية".
وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 حالة وفاة بينهم 89 طفلا، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة في قطاع عزة.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "سجلت مستشفيات قطاع غزة 7 حالات وفاة، خلال الـ24 الساعة الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية". وتابعت: "بذلك، يرتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 154 شهيدا، منهم 89 طفلا".
وأشارت مصادر طبية فلسطينية إلى أن "21 شخصا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الأربعاء، غالبيتهم من منتظري المساعدات".
ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من مجاعة قاسية في ظل الحرب التي
تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.