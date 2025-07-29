https://sarabic.ae/20250729/أفواج-من-شاحنات-المساعدات-تدخل-غزة-قادمة-من-مصر-فيديو-1103146199.html

أفواج من شاحنات المساعدات تدخل غزة قادمة من مصر.. فيديو

أفواج من شاحنات المساعدات تدخل غزة قادمة من مصر.. فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام مصرية بدخول العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، موضحة أن معظم المساعدات التي دخلت اليوم هي مواد... 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T07:39+0000

2025-07-29T07:39+0000

2025-07-29T07:39+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

مصر

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097178230_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_576957d5d98f745a50afc956c95c929e.jpg

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشاحنات دخلت على 3 أفواج، فيما لا يزال الفوج الرابع في طريقه إلى القطاع، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد أن أعلنت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري الدكتورة آمال إمام، أمس الاثنين، أن فوجا جديدا من قوافل المساعدات ضمن مبادرة "زاد العزة... من مصر إلى غزة" يجري إعداده.وكان الهلال الأحمر المصري، بصفته الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات، قد أطلق يوم الأحد الماضي، قافلة مساعدات باتجاه جنوب غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ضمن المبادرة ذاتها.وتضم القافلة أكثر من 100 شاحنة تحمل ما يزيد على 1200 طن من المواد الغذائية، في إطار جهود مصر المستمرة لإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

https://sarabic.ae/20250729/منظمتان-حقوقيتان-إسرائيليتان-تتهمان-حكومة-نتنياهو-بارتكاب-إبادة-جماعية-في-غزة-1103143338.html

مصر

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, غزة, قطاع غزة, إسرائيل