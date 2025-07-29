أفواج من شاحنات المساعدات تدخل غزة قادمة من مصر.. فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
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عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
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لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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https://sarabic.ae/20250729/أفواج-من-شاحنات-المساعدات-تدخل-غزة-قادمة-من-مصر-فيديو-1103146199.html
أفواج من شاحنات المساعدات تدخل غزة قادمة من مصر.. فيديو
أفواج من شاحنات المساعدات تدخل غزة قادمة من مصر.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام مصرية بدخول العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، موضحة أن معظم المساعدات التي دخلت اليوم هي مواد... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T07:39+0000
2025-07-29T07:39+0000
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وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشاحنات دخلت على 3 أفواج، فيما لا يزال الفوج الرابع في طريقه إلى القطاع، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد أن أعلنت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري الدكتورة آمال إمام، أمس الاثنين، أن فوجا جديدا من قوافل المساعدات ضمن مبادرة "زاد العزة... من مصر إلى غزة" يجري إعداده.وكان الهلال الأحمر المصري، بصفته الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات، قد أطلق يوم الأحد الماضي، قافلة مساعدات باتجاه جنوب غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ضمن المبادرة ذاتها.وتضم القافلة أكثر من 100 شاحنة تحمل ما يزيد على 1200 طن من المواد الغذائية، في إطار جهود مصر المستمرة لإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250729/منظمتان-حقوقيتان-إسرائيليتان-تتهمان-حكومة-نتنياهو-بارتكاب-إبادة-جماعية-في-غزة-1103143338.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, غزة, قطاع غزة, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, غزة, قطاع غزة, إسرائيل

أفواج من شاحنات المساعدات تدخل غزة قادمة من مصر.. فيديو

07:39 GMT 29.07.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIقافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام مصرية بدخول العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، موضحة أن معظم المساعدات التي دخلت اليوم هي مواد غذائية.
وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشاحنات دخلت على 3 أفواج، فيما لا يزال الفوج الرابع في طريقه إلى القطاع، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد أن أعلنت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري الدكتورة آمال إمام، أمس الاثنين، أن فوجا جديدا من قوافل المساعدات ضمن مبادرة "زاد العزة... من مصر إلى غزة" يجري إعداده.
وكان الهلال الأحمر المصري، بصفته الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات، قد أطلق يوم الأحد الماضي، قافلة مساعدات باتجاه جنوب غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ضمن المبادرة ذاتها.
وتضم القافلة أكثر من 100 شاحنة تحمل ما يزيد على 1200 طن من المواد الغذائية، في إطار جهود مصر المستمرة لإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر.
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان تتهمان حكومة نتنياهو بارتكاب إبادة جماعية في غزة
05:45 GMT
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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