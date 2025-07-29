https://sarabic.ae/20250729/أفواج-من-شاحنات-المساعدات-تدخل-غزة-قادمة-من-مصر-فيديو-1103146199.html
أفواج من شاحنات المساعدات تدخل غزة قادمة من مصر.. فيديو
أفواج من شاحنات المساعدات تدخل غزة قادمة من مصر.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام مصرية بدخول العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، موضحة أن معظم المساعدات التي دخلت اليوم هي مواد... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T07:39+0000
2025-07-29T07:39+0000
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وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشاحنات دخلت على 3 أفواج، فيما لا يزال الفوج الرابع في طريقه إلى القطاع، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد أن أعلنت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري الدكتورة آمال إمام، أمس الاثنين، أن فوجا جديدا من قوافل المساعدات ضمن مبادرة "زاد العزة... من مصر إلى غزة" يجري إعداده.وكان الهلال الأحمر المصري، بصفته الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات، قد أطلق يوم الأحد الماضي، قافلة مساعدات باتجاه جنوب غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ضمن المبادرة ذاتها.وتضم القافلة أكثر من 100 شاحنة تحمل ما يزيد على 1200 طن من المواد الغذائية، في إطار جهود مصر المستمرة لإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250729/منظمتان-حقوقيتان-إسرائيليتان-تتهمان-حكومة-نتنياهو-بارتكاب-إبادة-جماعية-في-غزة-1103143338.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, غزة, قطاع غزة, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, غزة, قطاع غزة, إسرائيل
أفواج من شاحنات المساعدات تدخل غزة قادمة من مصر.. فيديو
أفادت وسائل إعلام مصرية بدخول العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، موضحة أن معظم المساعدات التي دخلت اليوم هي مواد غذائية.
وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشاحنات دخلت على 3 أفواج، فيما لا يزال الفوج الرابع في طريقه إلى القطاع، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد أن أعلنت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري الدكتورة آمال إمام، أمس الاثنين، أن فوجا جديدا من قوافل المساعدات
ضمن مبادرة "زاد العزة... من مصر إلى غزة" يجري إعداده.
وكان الهلال الأحمر المصري، بصفته الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات، قد أطلق يوم الأحد الماضي، قافلة مساعدات باتجاه جنوب غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ضمن المبادرة ذاتها.
وتضم القافلة أكثر من 100 شاحنة تحمل ما يزيد على 1200 طن من المواد الغذائية، في إطار جهود مصر المستمرة لإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر.
ويعاني سكان قطاع غزة
من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب
على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.