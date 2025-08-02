https://sarabic.ae/20250802/مقتل-36-فلسطينيا-بينهم-12-من-منتظري-المساعدات-في-غزة-1103303379.html

مقتل 36 فلسطينيا بينهم 12 من منتظري المساعدات في غزة

مقتل 36 فلسطينيا بينهم 12 من منتظري المساعدات في غزة

سبوتنيك عربي

أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة أن 36 فلسطينيا قتلوا منذ فجر اليوم السبت جراء قصف وعمليات إطلاق نار نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من... 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T13:35+0000

2025-08-02T13:35+0000

2025-08-02T13:35+0000

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ونقلت وكالة شهاب، مساء اليوم السبت، عن المصادر أن من بين القتلى 12 مدنيا كانوا في طريقهم للحصول على مساعدات إنسانية، حيث استهدفتهم نيران إسرائيلية قرب نقاط توزيع الغذاء. وأوضحت الوكالة أن مقتل الـ 36 فلسطينيا يضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة بحق السكان المدنيين، في مجزرة جديدة تأتي في ظل تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية واستمرار الحصار الخانق، وسط تحذيرات منظمات دولية من مجاعة تهدد حياة مئات الآلاف، خاصة الأطفال والمرضى.وفي السياق نفسه، استنكر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، اتهامات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لحركته بسرقة وبيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. ووصف الرشق تصريحات ترامب بـ"الأكاذيب الإسرائيلية التي تبرئ المجرم وتحمل الضحية المسؤولية"، لافتا إلى أن ترامب لا يمل من ترديد الاتهامات والأكاذيب الإسرائيلية، ونحن لن نملّ من رفضها وتفنيدها.وأكد الرشق في بيان صحفي أن مزاعم ترامب "باطلة ولا تستند إلى أي دليل"، مشيرا إلى أن تقارير منظمات دولية، بما فيها الأمم المتحدة، فضلا عن تحقيق داخلي لوكالة التنمية الأمريكية (USAID)، فندت هذه الادعاءات، وأكدت عدم وجود أي تقارير تثبت سرقة حماس للمساعدات.وطالب الإدارة الأمريكية بـ"التوقف عن النظر إلى المشهد بعيون إسرائيلية"، وتحمل مسؤولياتها "الأخلاقية والقانونية"، عبر إدانة حرب التجويع والحصار الجائر، ووقف الدعم للاحتلال، ودعم إدخال المساعدات "بشكل آمن وكامل عبر الأمم المتحدة"، وليس عبر ما وصفها بـ"مصائد مؤسسة غزة الإنسانية التي تستخدم لقتل الجوعى".وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن جهوده لإعداد خطة لتوفير الطعام للسكان في قطاع غزة، مؤكدًا أن مساعدة المدنيين على العيش "كان ينبغي أن تحدث منذ زمن طويل".وأعرب ترامب، لوسائل إعلام أمريكية، عن قلقه من التقارير التي تتحدث عن المجاعة في القطاع، لكنه اتهم حركة حماس بـ"سرقة وبيع المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة".وفي سياق متصل، أشاد ترامب بالدور الذي يقوم به ويتكوف، دون أن يحدد طبيعة عمله، مشيرا إلى أنه لم يتلقَ بعد أي إحاطة منه بشأن زيارته الأخيرة لغزة.

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https://sarabic.ae/20250802/قائد-عسكري-إسرائيلي-سابق-يحذر-من-أن-إسرائيل-على-شفا-كارثة-في-غزة-بعد-عامين-من-الحرب-1103291251.html

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قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار