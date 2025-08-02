https://sarabic.ae/20250802/ويتكوف-بعد-زيارته-إلى-غزة-لا-توجد-مجاعة-1103298258.html

ويتكوف بعد زيارته إلى غزة: لا توجد مجاعة

ويتكوف بعد زيارته إلى غزة: لا توجد مجاعة

سبوتنيك عربي

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم السبت، إن الوضع في قطاع غزة لا يُصنّف كمجاعة، وإنما يشهد صعوبات في الوصول إلى الغذاء. 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T11:58+0000

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وأكد في لقاء مع أهالي المحتجزين الإسرائيليين في تل أبيب، أن أمريكا ستواصل المفاوضات بعد تفنيد ما وصفه بـ"ادعاءات حماس" بشأن الأزمة الإنسانية.وأوضح ويتكوف أن الهدف الأمريكي يتمثل في التوصل إلى صفقة شاملة، تفضي إلى استعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة، وليس الدخول في صفقات جزئية.تأتي تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بعدما أجرى زيارة إلى غزة، أمس الجمعة، مشيرا إلى أنه أمضى أكثر من 5 ساعات داخل القطاع، محاولا وضع خطة لتسهيل إيصال المساعدات إلى المنطقة، وفهم الوضع هناك بشكل أفضل.وتابع: "كان الغرض من الزيارة هو إعطاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فهما واضحا للوضع الإنساني، والمساعدة في وضع خطة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان غزة".وكان مرافقا لويتكوف في زيارته لغزة، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الذي أشار أمس الجمعة إلى أن "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من أمريكا تقدم أكثر من مليون وجبة يوميا، واصفا بذلك بأنه "إنجاز مذهل". ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من المجاعة القاسية جراء حرب مستمرة تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة بالقطاع.

https://sarabic.ae/20250801/السفير-الأمريكي-لدى-إسرائيل-ينفي-تصريحات-وزير-الخارجية-الفرنسي-1103286561.html

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