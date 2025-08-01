https://sarabic.ae/20250801/السفير-الأمريكي-لدى-إسرائيل-ينفي-تصريحات-وزير-الخارجية-الفرنسي-1103286561.html

السفير الأمريكي لدى إسرائيل ينفي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي

السفير الأمريكي لدى إسرائيل ينفي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي

سبوتنيك عربي

كذب السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الجمعة، تصريحات متلفزة لوزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو. 01.08.2025, سبوتنيك عربي

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ونفى هاكابي ما صرح به بارو، بأنه امتدح العمل التي تبذله فرنسا من أجل قطاع غزة.وكتب عبر منصة "إكس": "ماذا؟ يبدو أن وزير الخارجية الفرنسي يدّعي أنني أشيد بـ"العمل" الذي تقوم به فرنسا من أجل غزة، هذا غير صحيح! لقد قلت بحزم إنهم أفسدوا العملية بدعوتهم الحمقاء إلى "حل الدولتين" وكل ما فعلوه هو تمكين حركة "حماس" الفلسطينية!".وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أجرى اليوم الجمعة، زيارة مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى قطاع غزة، بغرض الاطلاع على حقيقة مواقع المساعدات.وأشار هاكابي إلى أن "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من أمريكا تقدم أكثر من مليون وجبة يوميا، واصفا بذلك بأنه "إنجاز مذهل".وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".

https://sarabic.ae/20250724/أول-تعليق-من-إسرائيل-على-إعلان-ماكرون-نيته-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1103007822.html

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