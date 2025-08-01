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السفير الأمريكي لدى إسرائيل ينفي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي
السفير الأمريكي لدى إسرائيل ينفي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي
سبوتنيك عربي
كذب السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الجمعة، تصريحات متلفزة لوزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
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ونفى هاكابي ما صرح به بارو، بأنه امتدح العمل التي تبذله فرنسا من أجل قطاع غزة.وكتب عبر منصة "إكس": "ماذا؟ يبدو أن وزير الخارجية الفرنسي يدّعي أنني أشيد بـ"العمل" الذي تقوم به فرنسا من أجل غزة، هذا غير صحيح! لقد قلت بحزم إنهم أفسدوا العملية بدعوتهم الحمقاء إلى "حل الدولتين" وكل ما فعلوه هو تمكين حركة "حماس" الفلسطينية!".وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أجرى اليوم الجمعة، زيارة مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى قطاع غزة، بغرض الاطلاع على حقيقة مواقع المساعدات.وأشار هاكابي إلى أن "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من أمريكا تقدم أكثر من مليون وجبة يوميا، واصفا بذلك بأنه "إنجاز مذهل".وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".
https://sarabic.ae/20250724/أول-تعليق-من-إسرائيل-على-إعلان-ماكرون-نيته-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1103007822.html
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أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, غزة, أخبار فلسطين اليوم
أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, غزة, أخبار فلسطين اليوم

السفير الأمريكي لدى إسرائيل ينفي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي

20:50 GMT 01.08.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzoالسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي
السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
كذب السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الجمعة، تصريحات متلفزة لوزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو.
ونفى هاكابي ما صرح به بارو، بأنه امتدح العمل التي تبذله فرنسا من أجل قطاع غزة.
وكتب عبر منصة "إكس": "ماذا؟ يبدو أن وزير الخارجية الفرنسي يدّعي أنني أشيد بـ"العمل" الذي تقوم به فرنسا من أجل غزة، هذا غير صحيح! لقد قلت بحزم إنهم أفسدوا العملية بدعوتهم الحمقاء إلى "حل الدولتين" وكل ما فعلوه هو تمكين حركة "حماس" الفلسطينية!".
وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أجرى اليوم الجمعة، زيارة مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى قطاع غزة، بغرض الاطلاع على حقيقة مواقع المساعدات.
وأشار هاكابي إلى أن "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من أمريكا تقدم أكثر من مليون وجبة يوميا، واصفا بذلك بأنه "إنجاز مذهل".
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
أول تعليق من إسرائيل على إعلان ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطين
24 يوليو, 20:42 GMT
وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".
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