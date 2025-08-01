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ترامب يعلن عن خطة لتوفير الغذاء لغزة ويتهم حماس بسرقة المساعدات
ترامب يعلن عن خطة لتوفير الغذاء لغزة ويتهم حماس بسرقة المساعدات
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن جهوده لإعداد خطة لتوفير الطعام للسكان في قطاع غزة، مؤكدًا أن مساعدة المدنيين على العيش "كان ينبغي أن تحدث منذ زمن طويل". 01.08.2025, سبوتنيك عربي
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2025-08-01T14:02+0000
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وأعرب ترامب، لوسائل إعلام أمريكية، عن قلقه من التقارير التي تتحدث عن المجاعة في القطاع، لكنه اتهم حركة حماس بـ"سرقة وبيع المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة".وفي سياق متصل، أشاد ترامب بالدور الذي يقوم به ويتكوف، دون أن يحدد طبيعة عمله، مشيرا إلى أنه لم يتلقَ بعد أي إحاطة منه بشأن زيارته الأخيرة لغزة.وعند سؤاله عن احتمال الانتقال من اتفاق تدريجي إلى اتفاق شامل بخصوص الأزمة في غزة، رفض ترامب الإدلاء بتفاصيل، قائلًا فقط: "سترون قريبا".تأتي تصريحات ترامب بعدما أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، إنه أمضى أكثر من 5 ساعات داخل قطاع غزة، محاولا وضع خطة لتسهيل إيصال المساعدات إلى المنطقة، وفهم الوضع هناك بشكل أفضل.وأردف: "كان الغرض من الزيارة هو إعطاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فهما واضحا للوضع الإنساني، والمساعدة في وضع خطة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان غزة.وصرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، أمس الخميس، بأن ستيف ويتكوف والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، سيزوران قطاع غزة، اليوم الجمعة، لمعالجة الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، من خلال تفقد مواقع توزيع المساعدات ووضع خطة لإيصال المزيد من الغذاء.وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.
https://sarabic.ae/20250801/حماس-زيارة-ويتكوف-إلى-غزة-استعراض-دعائي-1103265263.html
https://sarabic.ae/20250801/ارتفاع-عدد-ضحايا-صحن-الطعام-في-غزة-إلى-1373-1103267777.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل

ترامب يعلن عن خطة لتوفير الغذاء لغزة ويتهم حماس بسرقة المساعدات

14:02 GMT 01.08.2025
© AP Photo / Mariam Daggaفلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025
فلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Mariam Dagga
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كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن جهوده لإعداد خطة لتوفير الطعام للسكان في قطاع غزة، مؤكدًا أن مساعدة المدنيين على العيش "كان ينبغي أن تحدث منذ زمن طويل".
وأعرب ترامب، لوسائل إعلام أمريكية، عن قلقه من التقارير التي تتحدث عن المجاعة في القطاع، لكنه اتهم حركة حماس بـ"سرقة وبيع المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة".
وفي سياق متصل، أشاد ترامب بالدور الذي يقوم به ويتكوف، دون أن يحدد طبيعة عمله، مشيرا إلى أنه لم يتلقَ بعد أي إحاطة منه بشأن زيارته الأخيرة لغزة.
ستيف ويتكوف مبعوث ترامب الرئاسي الخاص للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
"حماس": زيارة ويتكوف إلى غزة استعراض دعائي
10:04 GMT
وعند سؤاله عن احتمال الانتقال من اتفاق تدريجي إلى اتفاق شامل بخصوص الأزمة في غزة، رفض ترامب الإدلاء بتفاصيل، قائلًا فقط: "سترون قريبا".
تأتي تصريحات ترامب بعدما أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، إنه أمضى أكثر من 5 ساعات داخل قطاع غزة، محاولا وضع خطة لتسهيل إيصال المساعدات إلى المنطقة، وفهم الوضع هناك بشكل أفضل.
وأردف: "كان الغرض من الزيارة هو إعطاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فهما واضحا للوضع الإنساني، والمساعدة في وضع خطة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان غزة.
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
ارتفاع عدد ضحايا "صحن الطعام" في غزة إلى 1373
11:02 GMT
وصرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، أمس الخميس، بأن ستيف ويتكوف والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، سيزوران قطاع غزة، اليوم الجمعة، لمعالجة الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، من خلال تفقد مواقع توزيع المساعدات ووضع خطة لإيصال المزيد من الغذاء.
وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.
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