https://sarabic.ae/20250801/ويتكوف-زيارتنا-لغزة-استمرت-أكثر-من-5-ساعات-صور-1103276305.html
ويتكوف: زيارتنا لغزة استمرت أكثر من 5 ساعات.. صور
ويتكوف: زيارتنا لغزة استمرت أكثر من 5 ساعات.. صور
سبوتنيك عربي
قال المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، إنه أمضى أكثر من 5 ساعات داخل قطاع غزة، محاولا وضع خطة لتسهيل إيصال المساعدات إلى المنطقة،... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T13:44+0000
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وأضاف ويتكوف على منصة "إكس": "اليوم، أمضينا مع سفير أمريكا لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أكثر من 5 ساعات داخل غزة، حيث قمنا بتسوية الأوضاع على الأرض، وتقييم الأوضاع، والاجتماع مع "مؤسسة غزة الإنسانية" ووكالات أخرى".وأردف: "كان الغرض من الزيارة هو إعطاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فهما واضحا للوضع الإنساني، والمساعدة في وضع خطة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان غزة.وصرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، أمس الخميس، بأن ستيف ويتكوف والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، سيزوران قطاع غزة، اليوم الجمعة، لمعالجة الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، من خلال تفقد مواقع توزيع المساعدات ووضع خطة لإيصال المزيد من الغذاء.وكان المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، قد التقى أمس الخميس، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار مساع لإنقاذ محادثات وقف إطلاق النار في غزة والتعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة. ويأتي ذلك وسط تحذيرات من منظمات دولية من خطر المجاعة في القطاع.وبعد وقت قصير من وصول ستيف ويتكوف إلى إسرائيل، كتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على منصته "تروث سوشيال": "أسرع طريق لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة هو استسلام حماس وإطلاق سراح المحتجزين".ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من المجاعة القاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الفائت، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20250801/حماس-زيارة-ويتكوف-إلى-غزة-استعراض-دعائي-1103265263.html
https://sarabic.ae/20250801/ويتكوف-يزور-مركزا-لتوزيع-الأغذية-في-رفح-جنوبي-غزة-فيديو-1103257010.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم
ويتكوف: زيارتنا لغزة استمرت أكثر من 5 ساعات.. صور
قال المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، إنه أمضى أكثر من 5 ساعات داخل قطاع غزة، محاولا وضع خطة لتسهيل إيصال المساعدات إلى المنطقة، وفهم الوضع هناك بشكل أفضل.
وأضاف ويتكوف على منصة "إكس": "اليوم، أمضينا مع سفير أمريكا لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أكثر من 5 ساعات داخل غزة، حيث قمنا بتسوية الأوضاع على الأرض، وتقييم الأوضاع، والاجتماع مع "مؤسسة غزة الإنسانية" ووكالات أخرى".
وأردف: "كان الغرض من الزيارة هو إعطاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فهما واضحا للوضع الإنساني، والمساعدة في وضع خطة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان غزة.
وصرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، أمس الخميس، بأن ستيف ويتكوف والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، سيزوران قطاع غزة، اليوم الجمعة، لمعالجة الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، من خلال تفقد مواقع توزيع المساعدات ووضع خطة لإيصال المزيد من الغذاء.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، قد التقى أمس الخميس، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار مساع لإنقاذ محادثات وقف إطلاق النار في غزة والتعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة. ويأتي ذلك وسط تحذيرات من منظمات دولية من خطر المجاعة في القطاع.
وبعد وقت قصير من وصول ستيف ويتكوف إلى إسرائيل، كتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على منصته "تروث سوشيال": "أسرع طريق لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة هو استسلام حماس وإطلاق سراح المحتجزين".
ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من المجاعة القاسية في ظل الحرب التي
تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الفائت، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.