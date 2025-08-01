ويتكوف: زيارتنا لغزة استمرت أكثر من 5 ساعات.. صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
انطلاق قمة الأمم المتحدة للغذاء في إثيوبيا.. والجوع في غزة والسودان يتصدران النقاشات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
16:03 GMT
57 د
حصاد الأسبوع
خبراء يشددون على ضرورة التعاون بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
09:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:36 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
16:03 GMT
55 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، لافروف يؤكد خلال محادثاته مع نظيره السوري الموقف المبدئي الداعم لسيادة سوريا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التصرفات الأوروبية غير المسؤولة حيال روسيا هي التي أدت إلى انهيار اتفاقية هلسنكي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250801/ويتكوف-زيارتنا-لغزة-استمرت-أكثر-من-5-ساعات-صور-1103276305.html
ويتكوف: زيارتنا لغزة استمرت أكثر من 5 ساعات.. صور
ويتكوف: زيارتنا لغزة استمرت أكثر من 5 ساعات.. صور
سبوتنيك عربي
قال المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، إنه أمضى أكثر من 5 ساعات داخل قطاع غزة، محاولا وضع خطة لتسهيل إيصال المساعدات إلى المنطقة،... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T13:44+0000
2025-08-01T13:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103276106_0:16:1688:966_1920x0_80_0_0_80d07237a51b699bbfaed7564aa66506.jpg
وأضاف ويتكوف على منصة "إكس": "اليوم، أمضينا مع سفير أمريكا لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أكثر من 5 ساعات داخل غزة، حيث قمنا بتسوية الأوضاع على الأرض، وتقييم الأوضاع، والاجتماع مع "مؤسسة غزة الإنسانية" ووكالات أخرى".وأردف: "كان الغرض من الزيارة هو إعطاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فهما واضحا للوضع الإنساني، والمساعدة في وضع خطة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان غزة.وصرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، أمس الخميس، بأن ستيف ويتكوف والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، سيزوران قطاع غزة، اليوم الجمعة، لمعالجة الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، من خلال تفقد مواقع توزيع المساعدات ووضع خطة لإيصال المزيد من الغذاء.وكان المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، قد التقى أمس الخميس، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار مساع لإنقاذ محادثات وقف إطلاق النار في غزة والتعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة. ويأتي ذلك وسط تحذيرات من منظمات دولية من خطر المجاعة في القطاع.وبعد وقت قصير من وصول ستيف ويتكوف إلى إسرائيل، كتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على منصته "تروث سوشيال": "أسرع طريق لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة هو استسلام حماس وإطلاق سراح المحتجزين".ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من المجاعة القاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الفائت، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20250801/حماس-زيارة-ويتكوف-إلى-غزة-استعراض-دعائي-1103265263.html
https://sarabic.ae/20250801/ويتكوف-يزور-مركزا-لتوزيع-الأغذية-في-رفح-جنوبي-غزة-فيديو-1103257010.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103276106_104:0:1608:1128_1920x0_80_0_0_369447619dcfc6e367614e9f7ad5f835.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم

ويتكوف: زيارتنا لغزة استمرت أكثر من 5 ساعات.. صور

13:44 GMT 01.08.2025
© AP Photo / Alex Brandonالمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف
المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
قال المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، إنه أمضى أكثر من 5 ساعات داخل قطاع غزة، محاولا وضع خطة لتسهيل إيصال المساعدات إلى المنطقة، وفهم الوضع هناك بشكل أفضل.
وأضاف ويتكوف على منصة "إكس": "اليوم، أمضينا مع سفير أمريكا لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أكثر من 5 ساعات داخل غزة، حيث قمنا بتسوية الأوضاع على الأرض، وتقييم الأوضاع، والاجتماع مع "مؤسسة غزة الإنسانية" ووكالات أخرى".
وأردف: "كان الغرض من الزيارة هو إعطاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فهما واضحا للوضع الإنساني، والمساعدة في وضع خطة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان غزة.
وصرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، أمس الخميس، بأن ستيف ويتكوف والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، سيزوران قطاع غزة، اليوم الجمعة، لمعالجة الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، من خلال تفقد مواقع توزيع المساعدات ووضع خطة لإيصال المزيد من الغذاء.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، قد التقى أمس الخميس، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار مساع لإنقاذ محادثات وقف إطلاق النار في غزة والتعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة. ويأتي ذلك وسط تحذيرات من منظمات دولية من خطر المجاعة في القطاع.
ستيف ويتكوف مبعوث ترامب الرئاسي الخاص للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
"حماس": زيارة ويتكوف إلى غزة استعراض دعائي
10:04 GMT
وبعد وقت قصير من وصول ستيف ويتكوف إلى إسرائيل، كتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على منصته "تروث سوشيال": "أسرع طريق لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة هو استسلام حماس وإطلاق سراح المحتجزين".
ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من المجاعة القاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
ويتكوف يزور مركزا لتوزيع الأغذية في رفح جنوبي غزة... فيديو
07:53 GMT
وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الفائت، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала