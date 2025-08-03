https://sarabic.ae/20250803/مقتل-أمريكي-بهجمات-المستوطنين-في-الضفة-الغربية-1103314118.html

مقتل مواطن فلسطيني أمريكي بهجمات المستوطنين بالضفة الغربية

مقتل مواطن فلسطيني أمريكي بهجمات المستوطنين بالضفة الغربية

سبوتنيك عربي

أكدت وسائل إعلام فلسطينية مقتل أمريكي في هجوم للمستوطنين على مدينة "سلواد" شرقي رام الله بالضفة الغربية. 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T05:27+0000

2025-08-03T05:27+0000

2025-08-03T05:31+0000

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وأفادت وكالة صفا، أمس السبت، بأن مقتل الشاب الأمريكي من أصول فلسطينية، خميس عبد اللطيف عياد، جراء هجوم للمستوطنين على مدينة "سلواد" شرقي رام الله، قد أثار ردود فعل غاضبة، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن وفاته.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن عياد البالغ 40 عاما، قتل نتيجة الاختناق بالدخان الناجم عن الحرائق التي أشعلها المستوطنون والغازات السامة التي أطلقها الجنود الإسرائيليون في بلدة "سلواد".وشنّ مستوطنون هجوما منظما على عدة بلدات شرقي رام الله، بينها "سلواد" و"رمّون" و"أبو فلاح"، ما أسفر عن حرق نحو 16 مركبة.ويشار إلى أن خميس عياد هو مواطن أمريكي من أصول فلسطينية، وكان يقيم سابقا في شيكاغو، ومنذ نحو 5 سنوات، انتقل مع أسرته للضفة الغربية، إلى بلدته الأصلية "سلواد"، وبقي قيد وظيفته في أمريكا عبر العمل عن بُعد.وشدد "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" على ضرورة تحمل الجهات التي تقف وراء وفاته مسؤوليتها، وطالب بفتح تحقيق من وزارة العدل الأمريكية في الحادث.واعتبر المجلس أن مقتل مواطن أمريكي على يد مستوطنين أو تحت حماية الجيش الإسرائيلي يشكل انتهاكا خطيرا يستوجب مساءلة رسمية.ويشار إلى أن هذا الحادث هو الثاني من نوعه في أقل من شهر، ويندرج ضمن سلسلة حوادث عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، ارتكبها مستوطنون، حيث أقدم مستوطنون على قتل الشاب سيف الدين مصلط، من سكان بلدة "سنجل" شمالي رام الله، الشهر الماضي، وهو حامل للجنسية الأمريكية أيضا.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترا، وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.

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