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لافروف: نظام كييف وافق على اقتراح روسيا باستئناف محادثات إسطنبول بفضل إصرار ترامب
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ألمانيا تدين جرائم وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية
ألمانيا تدين جرائم وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أدان وزير الخارجية الألماني خلال زيارته لمدينة الطيبة في رام الله، اليوم الجمعة، عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، وعد هذه الأعمال جرائم وإرهاب توجب... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T14:58+0000
2025-08-01T14:58+0000
أخبار الضفة الغربية
الاعتراف بدولة فلسطين
جرائم المستوطنيين
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واعتبر الوزير الألماني أن زيارته هي "إشارة تضامن مع جميع الأشخاص الذين يعانون من عنف المستوطنين".مشيرا إلى أن الحكومة الالمانية تعمل على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال العنف.وكان الوزير الألماني قد أكد على أهمية الإعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن إسرائيل تعاني من عزلة دبلوماسية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.هذا ويتدهور الوضع الإنساني بشكل خطير في فلسطين، وقد بدأت دول عدة تدرك خطورة الأوضاع، ومدى الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، وضرورة حظر توريد الأسلحة إلى اسرائيل. وكان عشرات المستوطنين الإسرائيليين، قد اقتحموا، يوم الأحد الماضي، باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية قوات الجيش الإسرائيلي.ونقل الموقع الإلكتروني "فلسطين أونلاين"، في ذلك اليوم، عن مصادر مقدسية أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية وجولات استفزازية في باحاته خاصة في المنطقة الشرقية من المسجد.فرنسا تشيد باعتزام بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين
https://sarabic.ae/20250727/عشرات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-طقوسا-تلمودية-في-باحاته-1103080673.html
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أخبار الضفة الغربية, الاعتراف بدولة فلسطين, جرائم المستوطنيين, أخبار العالم الآن
أخبار الضفة الغربية, الاعتراف بدولة فلسطين, جرائم المستوطنيين, أخبار العالم الآن

ألمانيا تدين جرائم وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية

14:58 GMT 01.08.2025
© Sputnikإصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف بنابلس شمال الضفة الغربية
إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف بنابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أدان وزير الخارجية الألماني خلال زيارته لمدينة الطيبة في رام الله، اليوم الجمعة، عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، وعد هذه الأعمال جرائم وإرهاب توجب ملاحقة مرتكبيها.
واعتبر الوزير الألماني أن زيارته هي "إشارة تضامن مع جميع الأشخاص الذين يعانون من عنف المستوطنين".

كما أضاف أن على اسرائيل، بصفتها قوة احتلال، "حماية السكان الفلسطينيين من هؤلاء المجرمين".

وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته
27 يوليو, 12:02 GMT
مشيرا إلى أن الحكومة الالمانية تعمل على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال العنف.
وكان الوزير الألماني قد أكد على أهمية الإعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن إسرائيل تعاني من عزلة دبلوماسية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
هذا ويتدهور الوضع الإنساني بشكل خطير في فلسطين، وقد بدأت دول عدة تدرك خطورة الأوضاع، ومدى الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، وضرورة حظر توريد الأسلحة إلى اسرائيل.
وكان عشرات المستوطنين الإسرائيليين، قد اقتحموا، يوم الأحد الماضي، باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية قوات الجيش الإسرائيلي.
ونقل الموقع الإلكتروني "فلسطين أونلاين"، في ذلك اليوم، عن مصادر مقدسية أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية وجولات استفزازية في باحاته خاصة في المنطقة الشرقية من المسجد.
فرنسا تشيد باعتزام بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين
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