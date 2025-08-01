https://sarabic.ae/20250801/ألمانيا-تدين-جرائم-وإرهاب-المستوطنين-في-الضفة-الغربية-1103278134.html
ألمانيا تدين جرائم وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية
ألمانيا تدين جرائم وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أدان وزير الخارجية الألماني خلال زيارته لمدينة الطيبة في رام الله، اليوم الجمعة، عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، وعد هذه الأعمال جرائم وإرهاب توجب... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T14:58+0000
2025-08-01T14:58+0000
2025-08-01T14:58+0000
أخبار الضفة الغربية
الاعتراف بدولة فلسطين
جرائم المستوطنيين
أخبار العالم الآن
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واعتبر الوزير الألماني أن زيارته هي "إشارة تضامن مع جميع الأشخاص الذين يعانون من عنف المستوطنين".مشيرا إلى أن الحكومة الالمانية تعمل على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال العنف.وكان الوزير الألماني قد أكد على أهمية الإعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن إسرائيل تعاني من عزلة دبلوماسية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.هذا ويتدهور الوضع الإنساني بشكل خطير في فلسطين، وقد بدأت دول عدة تدرك خطورة الأوضاع، ومدى الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، وضرورة حظر توريد الأسلحة إلى اسرائيل. وكان عشرات المستوطنين الإسرائيليين، قد اقتحموا، يوم الأحد الماضي، باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية قوات الجيش الإسرائيلي.ونقل الموقع الإلكتروني "فلسطين أونلاين"، في ذلك اليوم، عن مصادر مقدسية أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية وجولات استفزازية في باحاته خاصة في المنطقة الشرقية من المسجد.فرنسا تشيد باعتزام بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين
https://sarabic.ae/20250727/عشرات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-طقوسا-تلمودية-في-باحاته-1103080673.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية, الاعتراف بدولة فلسطين, جرائم المستوطنيين, أخبار العالم الآن
أخبار الضفة الغربية, الاعتراف بدولة فلسطين, جرائم المستوطنيين, أخبار العالم الآن
ألمانيا تدين جرائم وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية
أدان وزير الخارجية الألماني خلال زيارته لمدينة الطيبة في رام الله، اليوم الجمعة، عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، وعد هذه الأعمال جرائم وإرهاب توجب ملاحقة مرتكبيها.
واعتبر الوزير الألماني أن زيارته هي "إشارة تضامن مع جميع الأشخاص الذين يعانون من عنف المستوطنين".
كما أضاف أن على اسرائيل، بصفتها قوة احتلال، "حماية السكان الفلسطينيين من هؤلاء المجرمين".
مشيرا إلى أن الحكومة الالمانية تعمل على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال العنف.
وكان الوزير الألماني قد أكد على أهمية الإعتراف بالدولة الفلسطينية
، وأن إسرائيل تعاني من عزلة دبلوماسية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
هذا ويتدهور الوضع الإنساني بشكل خطير في فلسطين، وقد بدأت دول عدة تدرك خطورة الأوضاع، ومدى الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، وضرورة حظر توريد الأسلحة إلى اسرائيل
.
وكان عشرات المستوطنين الإسرائيليين، قد اقتحموا، يوم الأحد الماضي، باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية قوات الجيش الإسرائيلي.
ونقل الموقع
الإلكتروني "فلسطين أونلاين"، في ذلك اليوم، عن مصادر مقدسية أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية وجولات استفزازية في باحاته خاصة في المنطقة الشرقية من المسجد.