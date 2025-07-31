https://sarabic.ae/20250731/دولة-أوروبية-تعلن-حظرا-على-جميع-واردات-وصادرات-الأسلحة-من-وإلى-إسرائيل--1103250091.html

دولة أوروبية تعلن حظرا على جميع واردات وصادرات الأسلحة من وإلى إسرائيل

دولة أوروبية تعلن حظرا على جميع واردات وصادرات الأسلحة من وإلى إسرائيل

سبوتنيك عربي

فرضت الحكومة السلوفينية، اليوم الخميس، حظرا على جميع واردات وصادرات الأسلحة من وإلى إسرائيل. 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T20:19+0000

2025-07-31T20:19+0000

2025-07-31T20:21+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

بريطانيا

أخبار فرنسا

أخبار كندا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103143493_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_361f622c4927b0029dbcbd5bbb1c2ac4.jpg

وأعلنت الحكومة أيضا "حظر عبور الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل عبر أراضيها"، وفقا لوكالة الأنباء السلوفينية.وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس قد قالت، في مايو/أيار الماضي، إن "اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ستخضع للمراجعة في ظل الوضع الكارثي في قطاع غزة". يأتي ذلك في وقت قالت وسائل إعلام غربية إن "17 من أصل 27 دولة بالاتحاد الأوروبي أيدت مراجعة اتفاقية التجارة مع إسرائيل"، مشيرة إلى أن الاتحاد أرسل إشارة مهمة وقوية للغاية لإسرائيل بضرورة وقف حرب غزة.من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إنه "لم يتخذ بعد قرار من وزراء خارجية الاتحاد الأوربي بشأن اتفاق العلاقات مع إسرائيل"، مؤكدا أن أوروبا والبريطانيين يرتكبون خطأ جسيما ضد إسرائيل. وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، مايو/أيار الماضي، أن لندن ستستدعي السفيرة الإسرائيلية بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة. وقال لامي، خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، إن "المملكة المتحدة علقت المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة معها"، مؤكدا أن إدارة الحرب في غزة تضر بالعلاقات مع الحكومة الإسرائيلية. وأعلنت الحكومة البريطانية، في وقت سابق، "فرض عقوبات على مستوطنين وشركات إسرائيلية لانتهاكهم حقوق الفلسطينيين". وقالت الحكومة البريطانية، في بيان لها، إنها "فرضت عقوبات على المستوطن زوهار صباح لتورطه في دعم أعمال عنف ضد فلسطينيين، وعلى مزرعة نيريا بالضفة الغربية وأشخاص فيها لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان". وكان قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، أكدوا، في بيان مشترك، أنهم "يدعمون بقوة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، لافتين إلى معارضتهم التوسع في المستوطنات بالضفة الغربية وقد "يتخذون مزيدًا من الإجراءات بما في ذلك فرض عقوبات".وأضافوا: "لن نقف مكتوفي الأيدي، بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة"، متابعين: "إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كاف على الإطلاق". واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".

https://sarabic.ae/20250731/الخارجية-الإسرائيلية-نرفض-بيان-كندا-بشأن-دولة-فلسطين-وموقف-كارني-مكافأة-لـحماس-في-هذا-الوقت-1103213473.html

https://sarabic.ae/20250731/البرتغال-تحسم-موقفها-بشأن-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1103235216.html

https://sarabic.ae/20250729/فرنسا-تشيد-باعتزام-بريطانيا-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1103171053.html

إسرائيل

بريطانيا

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, بريطانيا, أخبار فرنسا , أخبار كندا