https://sarabic.ae/20250801/متحدث-باسم-فتح-مثمنا-دور-سبوتنيك-صوت-حر-أوصل-رسالة-فلسطين-إلى-العالم-1103284198.html
متحدث باسم "فتح" مثمنا دور "سبوتنيك": صوت حر أوصل رسالة فلسطين إلى العالم
متحدث باسم "فتح" مثمنا دور "سبوتنيك": صوت حر أوصل رسالة فلسطين إلى العالم
سبوتنيك عربي
أشاد المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية، عبد الفتاح دولة، اليوم الجمعة، بوكالة "سبوتنيك" ودورها الإعلامي الموضوعي، مؤكدا أن "هذه المنصة الإعلامية الكبيرة وقفت... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T18:24+0000
2025-08-01T18:24+0000
2025-08-01T18:24+0000
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أخبار فلسطين اليوم
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ووجه دولة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، تحية تقدير للوكالة "على جهدها الكبير في إيصال صوت الشعب الفلسطيني برسالة إعلامية هادفة"، مضيفًا: "نكن تقديرا كبيرا لهذه المنصة الإعلامية في زمن يطغى فيه الإعلام الموجّه على الإعلام الموضوعي". وختم المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية، عبد الفتاح دولة، قائلا: "نقدر هذا الصوت، ونحييكم ونعتز بكل منصة تنقل رسالة الشعب الفلسطيني بما يليق بنضالاته وتضحياته".
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, سبوتنيك, العالم العربي
حصري, أخبار فلسطين اليوم, سبوتنيك, العالم العربي
متحدث باسم "فتح" مثمنا دور "سبوتنيك": صوت حر أوصل رسالة فلسطين إلى العالم
حصري
أشاد المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية، عبد الفتاح دولة، اليوم الجمعة، بوكالة "سبوتنيك" ودورها الإعلامي الموضوعي، مؤكدا أن "هذه المنصة الإعلامية الكبيرة وقفت إلى جانب فلسطين ونقلت رسالتها بموضوعية وشفافية".
ووجه دولة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، تحية تقدير للوكالة "على جهدها الكبير في إيصال صوت الشعب الفلسطيني برسالة إعلامية هادفة"، مضيفًا: "نكن تقديرا كبيرا لهذه المنصة الإعلامية في زمن يطغى فيه الإعلام الموجّه على الإعلام الموضوعي".
وأشار إلى أن "القضية الفلسطينية بقيت حية عبر هذا المنبر بما يبعث الفخر ويؤكد تأثير الإعلام الحر"، مؤكدا أن "الإعلام في هذه المرحلة أوصل صوت فلسطين إلى العالم وحصد تعاطفا شعبيا واسعا، ما غير مواقف حكومات كثيرة، بعدما كسر احتكار الرواية الذي مارسته الوكالات الصهيونية والأمريكية".
وختم المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية، عبد الفتاح دولة، قائلا: "نقدر هذا الصوت، ونحييكم ونعتز بكل منصة تنقل رسالة الشعب الفلسطيني بما يليق بنضالاته وتضحياته".