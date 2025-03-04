صحفي أمريكي يطالب ترامب برفع العقوبات عن "آر تي" و"سبوتنيك"

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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:26 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
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لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
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بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
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مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
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30 د
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
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10:42 GMT
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ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
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29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
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https://sarabic.ae/20250304/صحفي-أمريكي-يطالب-ترامب-برفع-العقوبات-عن-آر-تي-وسبوتنيك-1098375022.html
صحفي أمريكي يطالب ترامب برفع العقوبات عن "آر تي" و"سبوتنيك"
صحفي أمريكي يطالب ترامب برفع العقوبات عن "آر تي" و"سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
كتب الصحفي الأمريكي، بن سوان، الذي كان يدير قناة "آر تي أمريكا" ويقدم برامج خاصة على القناة، رسالةً موجهة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يطالب فيها برفع... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T11:29+0000
2025-03-04T11:29+0000
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وجاء في الرسالة التي نشرها سوان على منصة "إكس": "الصحفيون المستهدفون بهذه العقوبات هم مواطنون أمريكيون. العقوبات لم تؤثر فقط على وظائف الصحفيين، بل حرمتهم أيضًا من فرصة إمكانية مشاركة تقاريرهم المحايدة وبرامج الرأي مع جمهور عالمي يزيد عن 800 مليون شخص. وقد انضم إلى هذا النداء عدد آخر من الصحافيين".وتابعت الرسالة: " نطلب منكم رفع كافة العقوبات المفروضة على "آر تي" و"سبوتنيك" و"نوفوستي"، والسماح للساحة العامة بالبقاء حرة لجميع الأصوات وجميع الصحفيين وجميع وجهات النظر".وفرضت الولايات المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2024، عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية و"ريا نوفوستي" و"آر تي" و"سبوتنيك"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، مشيرة إلى أن أحد أسباب ضعف الدعم الدولي لأوكرانيا يعود إلى تأثير القنوات الروسية على الرأي العالمي.موسكو: ندرس إجراءات للرد على العقوبات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسيةباحث سياسي: فرض عقوبات على وسائل إعلام روسية ليس غريبا عن الولايات المتحدة المشهورة بنشر الإشاعات
https://sarabic.ae/20241004/مسؤول-أممي-لـسبوتنيك-حظر-وسائل-الإعلام-الروسية-أمر-مخز-وينتهك-القانون-الدولي-1093441755.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

صحفي أمريكي يطالب ترامب برفع العقوبات عن "آر تي" و"سبوتنيك"

11:29 GMT 04.03.2025
© Sputnik . Aleksei Filipov / الانتقال إلى بنك الصوروكالة سبوتنيك
وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Sputnik . Aleksei Filipov
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كتب الصحفي الأمريكي، بن سوان، الذي كان يدير قناة "آر تي أمريكا" ويقدم برامج خاصة على القناة، رسالةً موجهة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يطالب فيها برفع العقوبات المفروضة على قناتي "أر تي" و"سبوتنيك"، واصفًا قرار إدارة بايدن بفرض القيود بأنه "انتهاك للحقوق الدستورية" للبلاد.
وجاء في الرسالة التي نشرها سوان على منصة "إكس": "الصحفيون المستهدفون بهذه العقوبات هم مواطنون أمريكيون. العقوبات لم تؤثر فقط على وظائف الصحفيين، بل حرمتهم أيضًا من فرصة إمكانية مشاركة تقاريرهم المحايدة وبرامج الرأي مع جمهور عالمي يزيد عن 800 مليون شخص. وقد انضم إلى هذا النداء عدد آخر من الصحافيين".
وتابعت الرسالة: " نطلب منكم رفع كافة العقوبات المفروضة على "آر تي" و"سبوتنيك" و"نوفوستي"، والسماح للساحة العامة بالبقاء حرة لجميع الأصوات وجميع الصحفيين وجميع وجهات النظر".
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مسؤول أممي لـ"سبوتنيك": حظر وسائل الإعلام الروسية "أمر مخز" وينتهك القانون الدولي
4 أكتوبر 2024, 16:30 GMT
وفرضت الولايات المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2024، عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية و"ريا نوفوستي" و"آر تي" و"سبوتنيك"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، مشيرة إلى أن أحد أسباب ضعف الدعم الدولي لأوكرانيا يعود إلى تأثير القنوات الروسية على الرأي العالمي.
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