https://sarabic.ae/20250304/صحفي-أمريكي-يطالب-ترامب-برفع-العقوبات-عن-آر-تي-وسبوتنيك-1098375022.html
صحفي أمريكي يطالب ترامب برفع العقوبات عن "آر تي" و"سبوتنيك"
صحفي أمريكي يطالب ترامب برفع العقوبات عن "آر تي" و"سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
كتب الصحفي الأمريكي، بن سوان، الذي كان يدير قناة "آر تي أمريكا" ويقدم برامج خاصة على القناة، رسالةً موجهة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يطالب فيها برفع... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T11:29+0000
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وجاء في الرسالة التي نشرها سوان على منصة "إكس": "الصحفيون المستهدفون بهذه العقوبات هم مواطنون أمريكيون. العقوبات لم تؤثر فقط على وظائف الصحفيين، بل حرمتهم أيضًا من فرصة إمكانية مشاركة تقاريرهم المحايدة وبرامج الرأي مع جمهور عالمي يزيد عن 800 مليون شخص. وقد انضم إلى هذا النداء عدد آخر من الصحافيين".وتابعت الرسالة: " نطلب منكم رفع كافة العقوبات المفروضة على "آر تي" و"سبوتنيك" و"نوفوستي"، والسماح للساحة العامة بالبقاء حرة لجميع الأصوات وجميع الصحفيين وجميع وجهات النظر".وفرضت الولايات المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2024، عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية و"ريا نوفوستي" و"آر تي" و"سبوتنيك"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، مشيرة إلى أن أحد أسباب ضعف الدعم الدولي لأوكرانيا يعود إلى تأثير القنوات الروسية على الرأي العالمي.موسكو: ندرس إجراءات للرد على العقوبات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسيةباحث سياسي: فرض عقوبات على وسائل إعلام روسية ليس غريبا عن الولايات المتحدة المشهورة بنشر الإشاعات
https://sarabic.ae/20241004/مسؤول-أممي-لـسبوتنيك-حظر-وسائل-الإعلام-الروسية-أمر-مخز-وينتهك-القانون-الدولي-1093441755.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
صحفي أمريكي يطالب ترامب برفع العقوبات عن "آر تي" و"سبوتنيك"
كتب الصحفي الأمريكي، بن سوان، الذي كان يدير قناة "آر تي أمريكا" ويقدم برامج خاصة على القناة، رسالةً موجهة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يطالب فيها برفع العقوبات المفروضة على قناتي "أر تي" و"سبوتنيك"، واصفًا قرار إدارة بايدن بفرض القيود بأنه "انتهاك للحقوق الدستورية" للبلاد.
وجاء في الرسالة التي نشرها سوان على منصة "إكس": "الصحفيون المستهدفون بهذه العقوبات هم مواطنون أمريكيون. العقوبات لم تؤثر فقط على وظائف الصحفيين، بل حرمتهم أيضًا من فرصة إمكانية مشاركة تقاريرهم المحايدة وبرامج الرأي مع جمهور عالمي يزيد عن 800 مليون شخص. وقد انضم إلى هذا النداء عدد آخر من الصحافيين".
وتابعت الرسالة: " نطلب منكم رفع كافة العقوبات المفروضة على "آر تي" و"سبوتنيك" و"نوفوستي"، والسماح للساحة العامة بالبقاء حرة لجميع الأصوات وجميع الصحفيين وجميع وجهات النظر".
وفرضت الولايات المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2024، عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية و"ريا نوفوستي" و"آر تي" و"سبوتنيك"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، مشيرة إلى أن أحد أسباب ضعف الدعم الدولي لأوكرانيا يعود إلى تأثير القنوات الروسية على الرأي العالمي.