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لافروف يجري محادثات مع نظيره المصري في موسكو... فيديو
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موسكو: ندرس إجراءات للرد على العقوبات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسية
موسكو: ندرس إجراءات للرد على العقوبات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن موسكو ستتخذ إجراءات مضادة للعقوبات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسية. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T09:25+0000
2024-09-16T09:25+0000
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وقالت زاخاروفا للـ"قناة الأولى" الروسية، تعليقا على الإجراءات التقييدية الجديدة التي فرضتها واشنطن ضد قناة "آر تي" التلفزيونية التابعة لوكالة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية: "كما ترون، فإن السلطة التنفيذية الروسية تتفاعل، وقد تم إجراء جميع التقييمات السياسية، أما بالنسبة لتدابير الرد، فسيتم تطويرها".وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، إنها فرضت عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية ومديرها التنفيذي دميتري كيسيليف.وقالت رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية وقناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، رداً على فرض العقوبات الأمريكية الجديدة، إنها لم تعش حياتها عبثاً.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت بالفعل في 4 سبتمبر/أيلول الجاري، فرض عقوبات على رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية وقناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، وكذلك نائبيها أنطون أنيسيموف، وإليزافيتا برودسكايا.وبالإضافة إلى هؤلاء، تم إدراج رئيس البث الإخباري لقناة "آر تي" أندريه كياشكو، ورئيس قسم مشاريع الإعلام الرقمي كونستانتين كلاشينكوف، وعددا آخر من موظفي القناة التلفزيونية على القائمة السوداء.وإلى جانب ذلك، اتهمت السلطات الأمريكية كلاشنيكوف وموظفة أخرى في قناة "آر تي"، إيلينا أفاناسييفا، بـ"التآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال وانتهاك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)".باحث سياسي: فرض عقوبات على وسائل إعلام روسية ليس غريبا عن الولايات المتحدة المشهورة بنشر الإشاعات"سبوتنيك" تجري ندوة حوارية بشأن مستقبل عملة "بريكس" والدولار والعقوبات بمشاركة خبراء دوليين
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موسكو: ندرس إجراءات للرد على العقوبات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسية

09:25 GMT 16.09.2024
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© ALEXANDER NEMENOV
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أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن موسكو ستتخذ إجراءات مضادة للعقوبات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسية.
وقالت زاخاروفا للـ"قناة الأولى" الروسية، تعليقا على الإجراءات التقييدية الجديدة التي فرضتها واشنطن ضد قناة "آر تي" التلفزيونية التابعة لوكالة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية: "كما ترون، فإن السلطة التنفيذية الروسية تتفاعل، وقد تم إجراء جميع التقييمات السياسية، أما بالنسبة لتدابير الرد، فسيتم تطويرها".
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، إنها فرضت عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية ومديرها التنفيذي دميتري كيسيليف.
وقالت رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية وقناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، رداً على فرض العقوبات الأمريكية الجديدة، إنها لم تعش حياتها عبثاً.
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الخارجية الروسية تصف العقوبات الأمريكية ضد الصحفيين الروس بأنها "اعتداء على حرية التعبير"
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بدورها، سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من العقوبات الأمريكية الجديدة على وسائل الإعلام الروسية، قائلة إن "مهنة جديدة يجب أن تظهر في الولايات المتحدة، متخصص في العقوبات المفروضة على روسيا".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت بالفعل في 4 سبتمبر/أيلول الجاري، فرض عقوبات على رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية وقناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، وكذلك نائبيها أنطون أنيسيموف، وإليزافيتا برودسكايا.
بناء وكالة روسيا سيغودنيا - سبوتنيك في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية ضد "روسيا سيغودنيا" الإعلامية لن تبقى دون رد
5 سبتمبر, 02:07 GMT
وبالإضافة إلى هؤلاء، تم إدراج رئيس البث الإخباري لقناة "آر تي" أندريه كياشكو، ورئيس قسم مشاريع الإعلام الرقمي كونستانتين كلاشينكوف، وعددا آخر من موظفي القناة التلفزيونية على القائمة السوداء.
وإلى جانب ذلك، اتهمت السلطات الأمريكية كلاشنيكوف وموظفة أخرى في قناة "آر تي"، إيلينا أفاناسييفا، بـ"التآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال وانتهاك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)".
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