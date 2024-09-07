https://sarabic.ae/20240907/برلمانية-سورية-لـسبوتنيك-الغرب-بدأ-كتابة-صفحاته-السوداء-في-تاريخ-حرية-الصحافة--1092479003.html

برلمانية سورية لـ"سبوتنيك": الغرب بدأ كتابة صفحاته السوداء في تاريخ حرية الصحافة

برلمانية سورية لـ"سبوتنيك": الغرب بدأ كتابة صفحاته السوداء في تاريخ حرية الصحافة

سبوتنيك عربي

أفادت البرلمانية السورية ورئيسة لجنة الحريات الإعلامية في اتحاد الصحفيين السوريين، رائدة وقاف، بأن التضليل الغربي والإرهاب المعلوماتي والإعلامي ضد روسيا... 07.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-07T11:24+0000

2024-09-07T11:24+0000

2024-09-07T11:24+0000

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تقارير سبوتنيك

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وأشارت وقاف إلى أن السياسة الغربية تسعى بشكل محموم للسيطرة على تدفق المعلومات، ومنع أصحاب القضايا الكبرى من إيصال صوتهم، وتنزع إلى الاستفراد بضخ الآراء وتوجيهها نحو مساحات مضللة ومفبركة.العقوبات سلاح الغرب لفرض آرائهوأوضحت وقاف في حديث خاص لـ "سبوتنيك" أن العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على وكالة "سبوتنيك" و"آر تي" قد سبق وأن فُرضَ مثلها من قبل الاتحاد الأوروبي ضد وسائل إعلام روسية بهدف منع تسلل المعلومات الصحيحة إلى جمهور الاتحاد الأوروبي، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على ازدواجية المعايير في ما يتعلق بحرية الصحافة وحرية التعبير وحرية الإعلام، ومحاولة فرض تصور الغرب ومقولاته وآرائه المغلوطة على العقول.وأشارت وقاف إلى أن هذا كله يفضح عجزا حقيقيا في مساعي تضليل العالم وفرض الحصار السياسي والميداني والبحث عن أوراق ضغط مفقودة.الغرب يصطدم بمبادئه وجها لوجهوأضافت وقاف: "هناك عجز أمريكي يأتي وسط زلزال عالمي يهز الحكومات الغربية وحكومة الولايات المتحدة على وجه الخصوص من الداخل، وهي أزمة حقيقية بين جمهور اكتشف التضليل الكبير الذي يتعرض له من قبل إداراته المتعاقبة، تضليل عن الحقائق التي ترسخت على الأرض ووصلت وتصل إليه رغم كل هذه العوائق".الغرب يكتب صفحاته السوداءوقالت وقاف: "إننا مقتنعون وعلى يقين بأن مسيرة الصحافة ستبقى مستمرة وهي تزخر وتعلو بالكلمة الصادقة وصوت الحق وصورة الحقيقة توصل القضايا العادلة وفق حقيقتها الساطعة التي ستتخطى حواجز القمع والإخماد مستنهضة كل خلايا المجتمع الغربي بشكل عام والأمريكي على وجه الخصوص ومعمقة قلق الغرب وساسته وزعمائه الواقعين في الجهة المناقضة للتاريخ، وهم يحاربون قيما إنسانية ويحاربون حرية تعبير لطالما تشدق بها".الناخب الأمريكي فقد الثقة بمؤسساته الديمقراطيةوأضافت وقاف أن اتهامات واشنطن بسعي روسيا للتأثير على الانتخابات الأمريكية عبر وسائل إعلامها ليست بالجديدة وهي تنبع من الشعور العميق بفقدان ثقه المواطن بشكل عام والناخب على وجه الخصوص بمؤسساته الديمقراطية والفجوة العميقة والشرخ بين المجتمع الأمريكي وقيادته السياسية لذلك تضطر الولايات المتحدة إلى ابتكار مسببات خارجية لهذه الأزمة العميقة المتعمقة موجهة أصابع الاتهام لروسيا ووسائل إعلامها دون أن تتمكن من تقديم أي دليل ملموس على هذه المزاعم، أي تصب في خانة البحث عن مسببات خارجية لأزمات داخلية تأزمت وتعمقت بحيث يصعب تطويقها من قبل الإدارة الأمريكية.وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية عبر الحقائق وعبر كل الخطوات التي قامت بها ضد روسيا أو غيرها من الدول ذات السيادة هي التي كانت وستبقى وتبقى هي المستمرة بذلك، المتدخل الأول بشؤون الدول ذات السيادة والساعية لزعزعة استقرارها.اللص الأمريكي يرتدي ثياب شرطي العالموفي السياق ذاته، أوضح الإعلامي والكاتب السياسي، عبد الرحيم أحمد، أنها ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون قيوداً وعقوبات ضد وسائل الإعلام التي تتبنى رواية تخالف الرواية الغربية للأحداث العالمية، وهي تأتي في إطار محاولة واشنطن فرض الرواية الغربية على الرأي العام العالمي.واشنطن تضخ روايات مفبركة للتغطية على جرائمهاوقال الكاتب السياسي إن الخطوة الأمريكية تنتهك الالتزامات التي تفرضها القوانين الدولية في مجال توفير حرية الأفراد في الوصول إلى المعلومات والتعددية الإعلامية، لكننا تعودنا أن تدّعي واشنطن الكثير من الأخلاق والفضائل والدفاع عن الحريات وتصدر سنوياً تقارير حول انتهاك حقوق الإنسان في العالم وتتهم خصومها كروسيا والصين وسوريا وإيران بانتهاك حقوق الإنسان، لكن هذه التقارير تفتقر إلى أدنى نوع من المصداقية كونها تخلو تماماً من ذكر الانتهاكات التي ترتكبها واشنطن وحلفاؤها ضد شعوب العالم في حرياتهم وفي حقهم في الحياة والسيادة.ولفت إلى أن آخر من يحق له أن يتحدث عن الحريات ودعم حرية الرأي في العالم هي واشنطن التي أنشأت إمبراطوريات إعلامية للسيطرة على الرأي العام العالمي عبر ضخ روايات مشوهة ومفبركة عن الأحداث العالمية لتبرير سياساتها الاستعمارية والتغطية على جرائمها بحق شعوب العالم.العقوبات على وكالة "سبوتنيك" دليل على تأثيرها داخل أمريكاأضاف أحمد أن الإدعاءات الأمريكية بأن الوسائل الإعلامية الروسية بما فيها "سبوتنيك" تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هي مجرد ستار للتغطية على القرار الأمريكي بفرض قيود وعقوبات على هذه الوسائل الإعلامية التي تفضح السياسات الأمريكية والممارسات التي ترتكبها واشنطن في العالم وهي دليل على تأثير هذه الوسائل في الرأي العام الأمريكي الذي بدأ يكتشف حقيقة حكومته ومواقفها غير الصحيحة حيال الكثير من القضايا الدولية.وأشار إلى أنه من بين الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها روسيا رداً على الإجراءات الأمريكية فرض عقوبات مماثلة ضد وسائل الإعلام الأمريكية وفرض قيود على عملها في روسيا أو حتى فرض قيود الكترونية على وصول الإعلام الأمريكي إلى الجمهور الروسي.

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https://sarabic.ae/20240905/الخارجية-الروسية-تتوعد-باتخاذ-إجراءات-الرد-المناسبة-بعد-العقوبات-الأمريكية-ضد-وكالة-سبوتنيك---عاجل-1092409519.html

https://sarabic.ae/20240905/1092435009.html

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