https://sarabic.ae/20250804/إعلام-إسرائيلي-نتنياهو-يقرر-احتلال-كامل-غزة-وتنفيذ-عملية-عسكرية-1103369231.html

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يقرر احتلال كامل غزة وتنفيذ عملية عسكرية

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يقرر احتلال كامل غزة وتنفيذ عملية عسكرية

سبوتنيك عربي

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة رغم الخلافات مع الجيش. 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T17:56+0000

2025-08-04T17:56+0000

2025-08-04T17:56+0000

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ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية مكثفة على حماس"، مشيرة إلى أن هناك صفقة جزئية كانت على بعد خطوة فقط، لكن إسرائيل تخلت عنها بسرعة كبيرة.من جهتها، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مقربين من نتنياهو، قولهم إن "هناك قرارا لدى رئيس الوزراء باحتلال كامل لقطاع غزة"، مؤكدة أنه "إذا واصل رئيس الأركان معارضة ذلك فبإمكانه الاستقالة".أما صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد نقلت أيضا عن مقربين من نتنياهو، قولهم إن "القرار تم اتخاذه ونتجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة والحسم مع حماس"، موضحة أن "هناك عمليات عسكرية ستكون في المناطق التي يوجد فيها رهائن".وأضافت أنه "من غير المستبعد أن يكون هذا جزءا من تكتيك تفاوضي للضغط على حماس"، متابعة: "على رئيس الأركان الاستقالة إذا لم يناسبه هذا الأمر".وقال نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إنه "سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني المصغر لتوجيه الجيش الإسرائيلي بشأن كيفية تحقيق أهداف الحرب الثلاثة".وأكد نتنياهو على "ضرورة أن يستمر الجميع في الوقوف معا والقتال معا لتحقيق كل أهداف الحرب"، مضيفًا أن "هزيمة العدو وإطلاق سراح الرهائن وضمان أن غزة لن تشكل بعد ذلك أي تهديد لإسرائيل".وتشهد غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق ردا على هجوم مفاجئ نفذته حركة "حماس" الفلسطينية على جنوب إسرائيل.وخلفت الحرب دمارا هائلا في القطاع المحاصر، وأدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من المدنيين، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية الصحية والإنسانية.وفي ظل الحصار المفروض وانسداد الطرق البرية، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة "مهمة شاقة"، خصوصا في المناطق الشمالية والوسطى من القطاع.وتكثفت الجهود الدولية والعربية، بما في ذلك الإسقاط الجوي للمساعدات، في محاولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

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