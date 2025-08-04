https://sarabic.ae/20250804/نتنياهو-سأصدر-تعليمات-للجيش-بشأن-الحرب-في-قطاع-غزة-1103360111.html

نتنياهو: سأصدر تعليمات للجيش بشأن الحرب في قطاع غزة

نتنياهو: سأصدر تعليمات للجيش بشأن الحرب في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه "سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني المصغر لتوجيه الجيش الإسرائيلي بشأن كيفية تحقيق أهداف الحرب... 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T14:06+0000

2025-08-04T14:06+0000

2025-08-04T14:06+0000

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وأكد نتنياهو على "ضرورة أن يستمر الجميع في الوقوف معا والقتال معا لتحقيق كل أهداف الحرب"، مضيفًا أن "هزيمة العدو وإطلاق سراح الرهائن وضمان أن غزة لن تشكل بعد ذلك أي تهديد لإسرائيل".وأعلن نتنياهو أنه "سيعقد جلسة للحكومة هذا الأسبوع للإيعاز للجيش بشأن كيفية تحقيق أهداف الحرب في غزة"، مشددًا على ضرورة مواصلة القتال لتحقيق أهداف الحرب في القطاع.وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في وقت سابق اليوم، أن "إسرائيل ترفض أي تسوية تفرضها حماس"، مشددًا على ضرورة الإفراج عن جميع المحتجزين من قطاع غزة، "دون شروط"، على حد قوله.وقال ساعر في مؤتمر صحفي، إن "حماس" تحاول فرض شروط تضمن بقاءها في الحكم داخل غزة، وهو ما ترفضه إسرائيل رفضا قاطعا"، وفقا لموقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي.وتابع أن بلاده "تسعى لإنهاء الحرب وإطلاق سراح المحتجزين"، مفضلًا الحلول الدبلوماسية، ولفت في هذا السياق إلى "جهود أمريكية لصياغة رؤية لمرحلة ما بعد الحرب، وتنسيق مستمر بين تل أبيب وواشنطن".وتشهد غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق ردا على هجوم مفاجئ نفذته حركة "حماس" الفلسطينية على جنوب إسرائيل.وخلفت الحرب دمارا هائلا في القطاع المحاصر، وأدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من المدنيين، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية الصحية والإنسانية.وفي ظل الحصار المفروض وانسداد الطرق البرية، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة "مهمة شاقة"، خصوصا في المناطق الشمالية والوسطى من القطاع.وتكثفت الجهود الدولية والعربية، بما في ذلك الإسقاط الجوي للمساعدات، في محاولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

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