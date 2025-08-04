https://sarabic.ae/20250804/السفير-الأمريكي-في-إسرائيل-التجويع-الحقيقي-في-غزة-هو-للمحتجزين-لدى-حماس-1103344914.html

السفير الأمريكي في إسرائيل: التجويع الحقيقي في غزة هو للمحتجزين لدى "حماس"

السفير الأمريكي في إسرائيل: التجويع الحقيقي في غزة هو للمحتجزين لدى "حماس"

سبوتنيك عربي

صرح السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الاثنين، بأن "المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية، هم من يعانون التجويع الحقيقي في غزة". 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T07:34+0000

2025-08-04T07:34+0000

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وتساءل هاكابي عبرحسابه على منصة "إكس"، إن كانت فرنسا والمملكة المتحدة وكندا "ستدين هذا الوضع".وانتقد "عدم تقاسم كميات الغذاء الضخمة التي تدخل إلى غزة مع المحتجزين، في حين أن عناصر "حماس" يتلقون تغذية جيدة جدا"، بحسب تعبيره.وأرفق السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، منشوره بإحصاءات عن عدد الشاحنات والمساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي.وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، قد أجرى يوم الجمعة الماضية، زيارة مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى قطاع غزة، بغرض الاطلاع على حقيقة واقع المساعدات.وأشار هاكابي إلى أن "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من أمريكا، "تقدم أكثر من مليون وجبة يوميا"، واصفا بذلك بأنه "إنجاز مذهل"، على حد قوله.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 3 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل نحو 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 150 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

https://sarabic.ae/20250802/ويتكوف-بعد-زيارته-إلى-غزة-لا-توجد-مجاعة-1103298258.html

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إسرائيل, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية