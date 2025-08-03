https://sarabic.ae/20250803/9-طائرات-خلال-3-أيام-الجيش-المصري-يسقط-مساعدات-على-مناطق-يصعب-الوصول-إليها-في-غزة-فيديو-1103327396.html

9 طائرات خلال 3 أيام... الجيش المصري يسقط مساعدات على مناطق يصعب الوصول إليها في غزة... فيديو

9 طائرات خلال 3 أيام... الجيش المصري يسقط مساعدات على مناطق يصعب الوصول إليها في غزة... فيديو

سبوتنيك عربي

أكد الجيش المصري، اليوم الأحد، إسقاطه لمساعدات إنسانية على مناطق يصعب الوصول إليها في قطاع غزة. 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T12:49+0000

2025-08-03T12:49+0000

2025-08-03T12:49+0000

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وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، غريب عبد الحافظ، اليوم الأحد، أن بلاده تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة.ونشر عبد الحافظ بيانا نشره على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها: "أقلعت تسع طائرات نقل عسكرية من مصر على مدار الثلاثة أيام الماضية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي على المناطق التي يصعب الوصول إليها برا بقطاع غزة".وأكد المسؤول العسكري المصري أن "ذلك جاء تزامنا مع الجهود المصرية لاستمرار تدفق شاحنات المساعدات برا إلى قطاع غزة".وأشار غريب عبد الحافظ إلى أن ذلك يأتي "استمرارا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وفى ضوء الدور المصري لمساندة سكان قطاع غزة ومحاولة بث الأمل فى نفوسهم رغم الأوضاع الإنسانية المتردية".وكان الجيش المصري قد أعلن، الأربعاء الماضي، أن 4 طائرات نقل عسكرية توجهت نحو قطاع غزة بهدف إسقاط أطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية على القطاع.ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من مجاعة قاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

https://sarabic.ae/20250803/وزير-الخارجية-المصري-الهجوم-على-مصر-لتشتيت-الأنظار-عن-مسؤولية-إسرائيل-في-مأساة-غزة-1103317145.html

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