https://sarabic.ae/20250730/بتوجيه-من-السيسي-4-طائرات-نقل-عسكرية-تتجه-نحو-غزة-لإسقاط-أطنان-من-المساعدات-1103205132.html

بتوجيه من السيسي... 4 طائرات نقل عسكرية تتجه نحو غزة لإسقاط أطنان من المساعدات

بتوجيه من السيسي... 4 طائرات نقل عسكرية تتجه نحو غزة لإسقاط أطنان من المساعدات

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش المصري، اليوم الأربعاء، أن 4 طائرات نقل عسكرية توجهت نحو قطاع غزة بهدف إسقاط أطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية على القطاع. 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T19:30+0000

2025-07-30T19:30+0000

2025-07-30T19:30+0000

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وأكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العميد غريب عبد الحافظ، على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، أن إرسال الطائرات المصرية جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأوضح عبد الحافظ أن "السيسي أمر بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين لتجاوز محنتهم الراهنة، وفى إطار الجهود المصرية الفاعلة والمساعي المكثفة بالتنسيق مع كافة الأطراف والقوى الدولية لمحاولة إنهاء تفاقم الأوضاع المأساوية التي يعاني منها الفلسطينيين بقطاع غزة".وأفاد بإقلاع 4 طائرات نقل عسكرية من مصر محملة بأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي على المناطق التى يصعب الوصول إليها برا بقطاع غزة.وأشار المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري أن إسقاط الطائرات المصرية يأتي لتخفيف حدة الأوضاع المعيشية الصعبة ونقص الاحتياجات الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة، بالتزامن مع استمرار تقديم المساعدات برا.ونوه العميد غريب عبد الحافظ إلى أن ذلك "يأتي فى ضوء الجهود المضنية التى قامت بها مصر لتقديم آلاف الأطنان من المساعدات بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة والتى بلغت نسبة مصر فيها إلى ما يقرب من 80 % من إجمالي المساعدات المقدمة منذ اندلاع الأزمة".وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 حالة وفاة بينهم 89 طفلا، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة في قطاع غزة.ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من مجاعة قاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

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https://sarabic.ae/20250727/تقرير-شاحنات-مساعدات-إنسانية-تتجه-إلى-غزة-قادمة-من-مصر-فيديو-1103074722.html

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مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة