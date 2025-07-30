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إسرائيل: نتعاون مع 3 دول عربية في إسقاط مساعدات غذائية على غزة
إسرائيل: نتعاون مع 3 دول عربية في إسقاط مساعدات غذائية على غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه يتعاون مع 3 دول عربية في إسقاط مساعدات غذائية على قطاع غزة. 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T16:57+0000
2025-07-30T16:57+0000
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ونشرت "كابتن إيلا" المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بيانا جديدا لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت من خلاله أن بلادها تتعاون مع مصر والأردن والإمارات لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.وقالت: "يواصل الجيش الإسرائيلي عبر منسق أعمال الحكومة في المناطق سلسلة من الخطوات الهادفة إلى تحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة".وأكد الجيش الإسرائيلي أنه خلال الساعات الأخيرة، تم إنزال 32 رزمة مساعدات إنسانية من الجو، تضمنت مواد غذائية لسكان جنوب وشمال قطاع غزة.وأكدت الوكالة أنه "تم إنزال (16) طنا من المواد الغذائية وحليب الأطفال في مختلف مناطق قطاع غزة"، مشيرة إلى أنه "بالتعاون مع دولة الإمارات تم إنزال نحو 73 طنا من المواد الأساسية إلى غزة خلال الأيام الماضية".وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 حالة وفاة بينهم 89 طفلا، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة في قطاع غزة.ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من مجاعة قاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20250730/ويتكوف-يزور-إسرائيل-لبحث-الأزمة-الإنسانية-في-غزة-1103195771.html
https://sarabic.ae/20250729/ألمانيا-يجب-إيجاد-حل-فعال-للأزمة-الإنسانية-في-غزة-1103162987.html
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إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة
إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة

إسرائيل: نتعاون مع 3 دول عربية في إسقاط مساعدات غذائية على غزة

16:57 GMT 30.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه يتعاون مع 3 دول عربية في إسقاط مساعدات غذائية على قطاع غزة.
ونشرت "كابتن إيلا" المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بيانا جديدا لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت من خلاله أن بلادها تتعاون مع مصر والأردن والإمارات لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقالت: "يواصل الجيش الإسرائيلي عبر منسق أعمال الحكومة في المناطق سلسلة من الخطوات الهادفة إلى تحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة".
المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
ويتكوف يزور إسرائيل لبحث الأزمة الإنسانية في غزة
13:29 GMT
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه خلال الساعات الأخيرة، تم إنزال 32 رزمة مساعدات إنسانية من الجو، تضمنت مواد غذائية لسكان جنوب وشمال قطاع غزة.
وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الإماراتية نفذتا إنزالين جويين على قطاع غزة بهدف توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهالي الفلسطينيين في غزة.
وأكدت الوكالة أنه "تم إنزال (16) طنا من المواد الغذائية وحليب الأطفال في مختلف مناطق قطاع غزة"، مشيرة إلى أنه "بالتعاون مع دولة الإمارات تم إنزال نحو 73 طنا من المواد الأساسية إلى غزة خلال الأيام الماضية".
وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 حالة وفاة بينهم 89 طفلا، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة في قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "سجلت مستشفيات قطاع غزة 7 حالات وفاة، خلال الـ24 الساعة الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية". وتابعت: "بذلك، يرتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 154 شهيدا، منهم 89 طفلا".
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
ألمانيا: يجب إيجاد حل فعال للأزمة الإنسانية في غزة
أمس, 13:53 GMT
ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من مجاعة قاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
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