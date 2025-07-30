https://sarabic.ae/20250730/إسرائيل-نتعاون-مع-3-دول-عربية-في-إسقاط-مساعدات-غذائية-على-غزة-1103201302.html

إسرائيل: نتعاون مع 3 دول عربية في إسقاط مساعدات غذائية على غزة

إسرائيل: نتعاون مع 3 دول عربية في إسقاط مساعدات غذائية على غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه يتعاون مع 3 دول عربية في إسقاط مساعدات غذائية على قطاع غزة. 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T16:57+0000

2025-07-30T16:57+0000

2025-07-30T16:57+0000

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ونشرت "كابتن إيلا" المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بيانا جديدا لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت من خلاله أن بلادها تتعاون مع مصر والأردن والإمارات لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.وقالت: "يواصل الجيش الإسرائيلي عبر منسق أعمال الحكومة في المناطق سلسلة من الخطوات الهادفة إلى تحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة".وأكد الجيش الإسرائيلي أنه خلال الساعات الأخيرة، تم إنزال 32 رزمة مساعدات إنسانية من الجو، تضمنت مواد غذائية لسكان جنوب وشمال قطاع غزة.وأكدت الوكالة أنه "تم إنزال (16) طنا من المواد الغذائية وحليب الأطفال في مختلف مناطق قطاع غزة"، مشيرة إلى أنه "بالتعاون مع دولة الإمارات تم إنزال نحو 73 طنا من المواد الأساسية إلى غزة خلال الأيام الماضية".وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 حالة وفاة بينهم 89 طفلا، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة في قطاع غزة.ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من مجاعة قاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.

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