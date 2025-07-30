إسرائيل: نتعاون مع 3 دول عربية في إسقاط مساعدات غذائية على غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatالحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه يتعاون مع 3 دول عربية في إسقاط مساعدات غذائية على قطاع غزة.
ونشرت "كابتن إيلا" المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بيانا جديدا لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت من خلاله أن بلادها تتعاون مع مصر والأردن والإمارات لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
بناءً على توجيهات المستوى السياسي، وفي إطار التعاون القائم بين إسرائيل ودول الإمارات العربية المتحدة، الأردن ومصر، يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي عبر منسق أعمال الحكومة في المناطق اليوم (الأربعاء) سلسلة من الخطوات الهادفة إلى تحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.— كابتن إيلا Captain Ella (@CaptainElla1) July 30, 2025
خلال الساعات…
وقالت: "يواصل الجيش الإسرائيلي عبر منسق أعمال الحكومة في المناطق سلسلة من الخطوات الهادفة إلى تحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة".
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه خلال الساعات الأخيرة، تم إنزال 32 رزمة مساعدات إنسانية من الجو، تضمنت مواد غذائية لسكان جنوب وشمال قطاع غزة.
وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الإماراتية نفذتا إنزالين جويين على قطاع غزة بهدف توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهالي الفلسطينيين في غزة.
وأكدت الوكالة أنه "تم إنزال (16) طنا من المواد الغذائية وحليب الأطفال في مختلف مناطق قطاع غزة"، مشيرة إلى أنه "بالتعاون مع دولة الإمارات تم إنزال نحو 73 طنا من المواد الأساسية إلى غزة خلال الأيام الماضية".
وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 154 حالة وفاة بينهم 89 طفلا، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة في قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "سجلت مستشفيات قطاع غزة 7 حالات وفاة، خلال الـ24 الساعة الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية". وتابعت: "بذلك، يرتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 154 شهيدا، منهم 89 طفلا".
أمس, 13:53 GMT
ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من مجاعة قاسية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتغلق إسرائيل منذ أشهر جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.