https://sarabic.ae/20250729/ألمانيا-يجب-إيجاد-حل-فعال-للأزمة-الإنسانية-في-غزة-1103162987.html

ألمانيا: يجب إيجاد حل فعال للأزمة الإنسانية في غزة

ألمانيا: يجب إيجاد حل فعال للأزمة الإنسانية في غزة

سبوتنيك عربي

صرح المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بأن بلاده ملتزمة بالسعي لتحقيق السلام والاستقرار في قطاع غزة. 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T13:53+0000

2025-07-29T13:53+0000

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وشدد ميرتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ملك الأردن اليوم في برلين، على أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأوضح أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد إحدى الخطوات النهائية لتطبيق هذا الحل. كما شدد المستشار الألماني على رفض بلاده أي خطوات تؤدي إلى المزيد من النزوح أو ضم الضفة الغربية.وأشار إلى التنسيق المستمر مع الولايات المتحدة لتهدئة الوضع في غزة، ومع الأردن بشأن تنفيذ عمليات الإنزال الجوي لتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع.وأكد أن الأردن يعد شريكا استراتيجيا رئيسيا في معالجة الوضع الكارثي في غزة. وختم ميرتس بالتأكيد على أهمية بذل جهود فعالة لتعزيز السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تتطلب تعاونا دوليا وإقليميا مكثفا. وكانت ألمانيا قد أعلنت، أمس الاثنين، استعدادها لاتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل، بشأن الجوع المتزايد في غزة، دون الخوض في تفاصيل. وأضاف: "من حيث المبدأ، نحن مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية، وهو أيضا هدف اجتماع الأمن الذي عُقد بعد ظهر اليوم"، في إشارة إلى اجتماع مجلس الوزراء الأمني الألماني، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حتى يوليو/تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة هناك.

https://sarabic.ae/20250728/ألمانيا-تقول-إنها-ستزيد-الضغط-على-إسرائيل-ما-لم-يتم-إحراز-تقدم-بشأن-أزمة-الجوع-في-غزة-1103119561.html

https://sarabic.ae/20250729/4-دول-عربية-تبحث-في-نيويورك-الخطوات-المقبلة-لتنفيذ-خطة-التعافي-المبكر-وإعادة-إعمار-غزة-1103152590.html

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