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إسرائيل تعلن السماح بدخول البضائع تدريجيا وبشكل خاضع للسيطرة إلى غزة عبر تجار محليين
إسرائيل تعلن السماح بدخول البضائع تدريجيا وبشكل خاضع للسيطرة إلى غزة عبر تجار محليين
سبوتنيك عربي
صدّقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على "استئناف آلية دخول البضائع تدريجيا إلى قطاع غزة، عبر القطاع الخاص". 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T06:06+0000
2025-08-05T06:06+0000
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وأفادت الحكومة الإسرائيلية بأنها "أقرت آلية استئناف دخول البضائع في غزة بشكل تدريجي ومنضبط"، مؤكدة "إقرار زيادة المساعدات الداخلة إلى القطاع، مع تقليل الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر توسيع العملية العسكرية في غزة رغم الخلافات مع الجيش.ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية مكثفة على حماس"، مشيرة إلى أن "هناك صفقة جزئية كانت على بعد خطوة فقط، لكن إسرائيل تخلت عنها بسرعة كبيرة".أما صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد نقلت أيضا عن مقربين من نتنياهو، قولهم إن "القرار تم اتخاذه ونتجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة والحسم مع حماس"، موضحة أن "هناك عمليات عسكرية ستكون في المناطق التي يوجد فيها رهائن".وأضافت الصحيفة أنه "من غير المستبعد أن يكون هذا جزءا من تكتيك تفاوضي للضغط على حماس"، متابعة: "على رئيس الأركان الاستقالة إذا لم يناسبه هذا الأمر".وأكد نتنياهو على "ضرورة أن يستمر الجميع في الوقوف معا والقتال معا لتحقيق كل أهداف الحرب"، مضيفًا أن "هزيمة العدو وإطلاق سراح الرهائن وضمان أن غزة لن تشكل بعد ذلك أي تهديد لإسرائيل".وتشهد غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق ردا على هجوم مفاجئ نفذته حركة حماس الفلسطينية على جنوب إسرائيل.وخلفت الحرب دمارا هائلا في القطاع المحاصر، وأدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من المدنيين، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية الصحية والإنسانية.وتكثفت الجهود الدولية والعربية، بما في ذلك الإسقاط الجوي للمساعدات، في محاولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.
https://sarabic.ae/20250805/فلسطين-تطالب-بتعامل-دولي-جدي-مع-أنباء-توجه-إسرائيل-لاحتلال-غزة-بالكامل-1103380937.html
https://sarabic.ae/20250804/الدفاع-المدني-في-غزة-يتحدث-عن-كارثة-إنسانية-كبيرة-داخل-القطاع-1103370733.html
https://sarabic.ae/20250804/نتنياهو-سأصدر-تعليمات-للجيش-بشأن-الحرب-في-قطاع-غزة-1103360111.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

إسرائيل تعلن السماح بدخول البضائع تدريجيا وبشكل خاضع للسيطرة إلى غزة عبر تجار محليين

06:06 GMT 05.08.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaإسقاط مساعدات إنسانية جوا للفلسطينيين وسط قطاع غزة، 29 يوليو/ تموز 2025
إسقاط مساعدات إنسانية جوا للفلسطينيين وسط قطاع غزة، 29 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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صدّقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على "استئناف آلية دخول البضائع تدريجيا إلى قطاع غزة، عبر القطاع الخاص".
وأفادت الحكومة الإسرائيلية بأنها "أقرت آلية استئناف دخول البضائع في غزة بشكل تدريجي ومنضبط"، مؤكدة "إقرار زيادة المساعدات الداخلة إلى القطاع، مع تقليل الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر توسيع العملية العسكرية في غزة رغم الخلافات مع الجيش.
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05:39 GMT
ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية مكثفة على حماس"، مشيرة إلى أن "هناك صفقة جزئية كانت على بعد خطوة فقط، لكن إسرائيل تخلت عنها بسرعة كبيرة".
من جهتها، نقلت القناة 14 الإسرائيلية، عن مقربين من نتنياهو، قولهم إن "هناك قرارا لدى رئيس الوزراء، باحتلال كامل لقطاع غزة"، مؤكدة أنه "إذا واصل رئيس الأركان معارضة ذلك فبإمكانه الاستقالة".
أما صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد نقلت أيضا عن مقربين من نتنياهو، قولهم إن "القرار تم اتخاذه ونتجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة والحسم مع حماس"، موضحة أن "هناك عمليات عسكرية ستكون في المناطق التي يوجد فيها رهائن".
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وأضافت الصحيفة أنه "من غير المستبعد أن يكون هذا جزءا من تكتيك تفاوضي للضغط على حماس"، متابعة: "على رئيس الأركان الاستقالة إذا لم يناسبه هذا الأمر".
وقال نتنياهو، في وقت سابق، إنه "سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني المصغر لتوجيه الجيش الإسرائيلي بشأن كيفية تحقيق أهداف الحرب الثلاثة".
وأكد نتنياهو على "ضرورة أن يستمر الجميع في الوقوف معا والقتال معا لتحقيق كل أهداف الحرب"، مضيفًا أن "هزيمة العدو وإطلاق سراح الرهائن وضمان أن غزة لن تشكل بعد ذلك أي تهديد لإسرائيل".
وتشهد غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق ردا على هجوم مفاجئ نفذته حركة حماس الفلسطينية على جنوب إسرائيل.
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وخلفت الحرب دمارا هائلا في القطاع المحاصر، وأدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من المدنيين، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية الصحية والإنسانية.
وفي ظل الحصار المفروض وانسداد الطرق البرية، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة "مهمة شاقة"، خصوصا في المناطق الشمالية والوسطى من القطاع.
وتكثفت الجهود الدولية والعربية، بما في ذلك الإسقاط الجوي للمساعدات، في محاولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.
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