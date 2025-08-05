https://sarabic.ae/20250805/الجهاز-المناعي-يهاجم-الأعصاب-ماذا-تعرف-عن-متلازمة-غيلان-باريه-التي-ظهرت-في-غزة-1103383407.html
الجهاز المناعي يهاجم الأعصاب.. ماذا تعرف عن متلازمة "غيلان باريه" التي ظهرت في غزة؟
الجهاز المناعي يهاجم الأعصاب.. ماذا تعرف عن متلازمة "غيلان باريه" التي ظهرت في غزة؟
سبوتنيك عربي
رصدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة انتشار الإصابات بمتلازمة "غيلان باريه"، مشيرة إلى أنها سجلت 3 وفيات نتيجة الإصابة بها، محذّرة من تحوّل القطاع إلى بيئة... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة الفلسطينية، نشرته عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، أمس الاثنين، قالت فيه إن "الفحوصات الطبية كشفت عن انتشار فيروسات معوية غير مرتبطة بشلل الأطفال نتيجة تدهور التغذية الحاد وغياب إمكانيات الوقاية".ما هي متلازمة "غيلان باريه"؟هي حالة نادرة وخطيرة يهاجم فيها الجهاز المناعي الأعصاب الطرفية، وقد تؤدي إلى الضعف والخدر والشلل التدريجي للمصاب.تبدأ أعراض الإصابة بمتلازمة "غيلان باريه" عادة بشعور بالوخز أو التنميل في اليدين والقدمين، وسرعان ما قد تتفاقم لتصل إلى صعوبة في المشي أو حتى فشل في التنفس، ما يجعلها حالة طبية طارئة تتطلب تدخلا فوريا، وهو ما يعني أنها ستكون أكثر فتكا في غزة نتيجة نقص الإمكانيات الطبية بالقطاع.أبرز الأعراض:من هم الأكثر عرضة للإصابة بالمتلازمة؟يمكن أن تصيب المتلازمة الأشخاص من جميع الأعمار، لكنها تكون أكثر انتشارا بين كبار السن والذكور، ويرتبط أحيانا بالإصابة عدوى فيروسية أو بكتيرية.الوضع في غزةنتيجة تفاقم الوضع الإنساني في غزة، والنقص الحاد في المياه النظيفة والرعاية الطبية والتغذية، أصبح سكان القطاع وخاصة الأطفال عرضة بشكل أكبر للإصابة بمتلازمة "غيلان باريه".ويعكس ظهور الحالات والوفيات الأخيرة أزمة صحية متفاقمة تهدد بمزيد من الانهيار في النظام الصحي الهش، الذي أنهكته الحرب، وهو ما دفع وزارة الصحة الفلسطينية إلى مناشدة المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لاحتواء انتشار الأمراض ومنع وقوع المزيد من الوفيات، في ظل استمرار الحصار والدمار.ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.وكانت وكالة "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورًا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وأهالي غزة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 3 أغسطس 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 150 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250804/وزارة-الصحة-في-غزة-تسجيل-ثلاث-وفيات-بمتلازمة-غيلان-باريه-1103355226.html
https://sarabic.ae/20250709/صحة-غزة-الوضع-الصحي-في-القطاع-خرج-عن-السيطرة-1102516338.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل
الجهاز المناعي يهاجم الأعصاب.. ماذا تعرف عن متلازمة "غيلان باريه" التي ظهرت في غزة؟
رصدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة انتشار الإصابات بمتلازمة "غيلان باريه"، مشيرة إلى أنها سجلت 3 وفيات نتيجة الإصابة بها، محذّرة من تحوّل القطاع إلى بيئة مناسبة لانتشار الأمراض.
جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة الفلسطينية،
نشرته عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، أمس الاثنين، قالت فيه إن "الفحوصات الطبية كشفت عن انتشار فيروسات معوية غير مرتبطة بشلل الأطفال نتيجة تدهور التغذية الحاد وغياب إمكانيات الوقاية".
ما هي متلازمة "غيلان باريه"؟
هي حالة نادرة وخطيرة يهاجم فيها الجهاز المناعي الأعصاب الطرفية، وقد تؤدي إلى الضعف والخدر والشلل التدريجي للمصاب.
تبدأ أعراض الإصابة بمتلازمة "غيلان باريه" عادة بشعور بالوخز أو التنميل في اليدين والقدمين، وسرعان ما قد تتفاقم لتصل إلى صعوبة في المشي أو حتى فشل في التنفس، ما يجعلها حالة طبية طارئة تتطلب تدخلا فوريا، وهو ما يعني أنها ستكون أكثر فتكا في غزة نتيجة نقص الإمكانيات الطبية بالقطاع.
وخز في الأصابع والرسغين والكاحلين.
ضعف يبدأ في الأطراف السفلية ويمتد للجسم.
صعوبة في المشي وصعود السلالم.
مشاكل في البلع أو تحريك الوجه.
اختلال وظائف الأمعاء أو المثانة.
تقلبات في ضغط الدم وضربات القلب.
من هم الأكثر عرضة للإصابة بالمتلازمة؟
يمكن أن تصيب المتلازمة الأشخاص من جميع الأعمار، لكنها تكون أكثر انتشارا بين كبار السن والذكور، ويرتبط أحيانا بالإصابة عدوى فيروسية أو بكتيرية.
نتيجة تفاقم الوضع الإنساني في غزة، والنقص الحاد في المياه النظيفة والرعاية الطبية والتغذية، أصبح سكان القطاع وخاصة الأطفال عرضة بشكل أكبر للإصابة بمتلازمة "غيلان باريه".
ويعكس ظهور الحالات والوفيات الأخيرة أزمة صحية متفاقمة تهدد بمزيد من الانهيار في النظام الصحي الهش، الذي أنهكته الحرب، وهو ما دفع وزارة الصحة الفلسطينية إلى مناشدة المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لاحتواء انتشار الأمراض ومنع وقوع المزيد من الوفيات، في ظل استمرار الحصار والدمار.
ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية
منذ أشهر.
وكانت وكالة "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورًا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وأهالي غزة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 3 أغسطس 2025، تسببت الحرب على غزة
في مقتل نحو 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 150 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.